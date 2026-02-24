1.000 de euro în Franța versus 1.000 de euro în România

În Franța, 1.000 de euro pe lună înseamnă un stil de viață foarte atent calculat: chirie, alimente, utilități și asigurare de sănătate consumă rapid aproape toată suma.

În schimb, în Europa de Est, diferențele sunt majore. Potrivit analizei, cheltuielile sunt:

cu aproximativ 42% mai mici în Bulgaria

cu 46% mai mici în România

cu până la 60% mai mici în Georgia

„În unele țări, costul vieții este raportat ca fiind cu până la 60% mai mic decât în ​​Europa de Vest. Cu alte cuvinte: pensia ta «crește» fără să miști un deget.”, scriu jurnaliștii francezi.

„România și Georgia sunt atractive din același motiv: servicii, mâncare, transport – totul are un impact mai mic asupra bugetului.”

Asta înseamnă că o pensie considerată modestă în Vest poate acoperi decent cheltuielile lunare în România.

„Nu este necesar să pleci la capătul lumii pentru a simți diferența. (…) Cu o pensie de 1 000 de euro, situația se schimbă: un buget «restrictiv» devine un buget «respirabil».”

De ce România este văzută ca o destinație „ieftină”

Autorii analizei subliniază că, în România, serviciile, alimentele și transportul au „impact mai mic asupra bugetului” comparativ cu Europa Occidentală.

Diferența se simte mai ales la:

chirii, în afara zonelor ultracentrale sau turistice

mâncare și produse locale

transport public și servicii de bază

Totuși, costul vieții depinde foarte mult de oraș și de stilul de viață ales. Zonele turistice sau cartierele premium pot anula rapid avantajul financiar.

Analiza avertizează că alegerea unei țări „ieftine” nu este suficientă. Limba, birocrația, integrarea și sistemul medical sunt factori esențiali.

Un pensionar francez intervievat explică foarte clar diferența dintre teorie și realitate: „Chiria este grozavă. Dar când trebuie să te ocupi de o problemă administrativă, îți dai seama repede că nu mai ești acasă.”

Acesta este unul dintre motivele pentru care mutarea într-o altă țară trebuie analizată dincolo de simplul calcul al bugetului.

Un alt motiv pentru care pensionarii francezi sunt tentați să aleagă România este sistemul medical, deși pentru români acest lucru poate părea surprinzător.

Asta pentru că sistemul sanitar francez se află într-o criză profundă de personal, iar oamenii trebuie să aștepte luni de zile pentru un consult medical.

„Mama mea a trăit în Franța și de curând am mutat-o în România, pentru că este mult mai simplu când devii o persoană mai în vârstă să trăiești în România decât în Franța. Accesul la un medic este mai ușor, accesul la un kinetoterapeut este mai ușor, accesul pentru a te opera de cataractă este mai ușor, atâta timp cât ai resursele financiare care să-ți permită. Măcar ai această posibilitate.”, a precizat consulul onorific al Franței la Cluj Pascal Fesneau, anterior.

România, alternativă la Grecia sau Portugalia?

În contextul în care destinații populare precum Grecia sau Portugalia devin mai scumpe sau impun condiții fiscale diferite, România apare ca o alternativă mai accesibilă în interiorul Uniunii Europene.

Avantajele principale pentru pensionarii francezi:

costuri mai reduse la utilități și alimente

apartenența la UE (proceduri mai simple decât în afara spațiului comunitar)

orașe mari cu infrastructură medicală dezvoltată

Spre deosebire de destinații din Asia, precum Thailanda sau Vietnam, unde vizele de ședere pot deveni complicate, mutarea în România presupune mai puține bariere administrative pentru cetățenii UE.

Experiențele celor care au ales să se mute din Franța arată că diferența de preț este reală, dar nu este singurul criteriu important.

„Bugetul este o singură linie. Liniștea sufletească este orice altceva”, spune un bărbat care a locuit o parte din an în Mexic.

Analiza arată că multe țări din Asia sau din America Latină sunt mai ieftine decât Franța, însă sunt de luat în calcul distanța, accesul la asistență medicală, asigurarea, „hârțogăria” pe care o presupune mutarea pe termen lung, dar și diferențele culturale, printre altele.

Pentru pensionarii care reușesc să își adapteze stilul de viață și să aleagă atent orașul, România poate transforma o pensie de 1.000 de euro într-un trai decent, fără presiunea constantă a cheltuielilor.

Cu toate acestea, alți francezi sunt nemulțumiți de prețurile din țara noastră și se gândesc să se întoarcă în Franța.