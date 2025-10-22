Sistemul sanitar românesc atrage pacienți din Franța

Consulul onorific al Franței la Cluj, Pascal Fesneau, a explicat de ce persoanele în vârstă din Franța se mută în România, într-un interviu realizat de Cluj1.

„Mama mea a trăit în Franța și de curând am mutat-o în România, pentru că este mult mai simplu când devii o persoană mai în vârstă să trăiești în România decât în Franța. Accesul la un medic este mai ușor, accesul la un kinetoterapeut este mai ușor, accesul pentru a te opera de cataractă este mai ușor, atâta timp cât ai resursele financiare care să-ți permită. Măcar ai această posibilitate.”, a precizat Pascal Fesneau.

El a adăugat că România este o destinație pentru turismul medical pentru europeni, deși „nu este singura destinație”.

„Primul turism în Cluj este de natură medicală.”

Consulul onorific a oferit un exemplu concret care arată cât de dificil a devenit sistemul medical din Franța.

„Un oftalmolog din Franța, în zona Vichy-ului, dacă vrei o programare trebuie să aștepți 6 luni și trebuie să mai aștepți încă 6 luni ca să te opereze cineva. (..) Trebuie să te duci la spital și să fii înscris în lista de așteptare.”

Fesneau a subliniat că România oferă o combinație între sistemul public și cel privat, care le permite oamenilor să aleagă și să aibă acces mai rapid la tratament.

„Noi nu avem un sistem amestecat, aș zice, cum aveți aici, un sistem public și unul privat, în sensul că poți alege să mergi la public sau la privat. La noi (n.r.: în Franța) că mergi la public sau că mergi la privat, oricum este un deficit de medici. În plus, oamenii, în general, nu au posibilitatea să plătească sume exorbitante chiar la o clinică privată. Clinicile private nu sunt în orașele mici, sunt în orașele mari.”, a adăugat acesta.

Franța, în criză de medici

Declarațiile consulului vin în contextul unei crize medicale fără precedent în Franța, unde lipsa doctorilor afectează milioane de oameni.

Potrivit datelor oficiale, aproximativ 7 milioane de francezi nu au acces facil la un medic de familie, iar în țară există 151 de „zone roșii” declarate deficitare de autorități.

Pentru a acoperi acest gol, statul francez recrutează activ medici străini, inclusiv din România.

Conform Atlasului demografiei medicale 2025, realizat de Consiliul Național al Medicilor din Franța, la 1 ianuarie 2025 erau în activitate 241.255 de medici, dintre care 32.829 aveau diplome obținute în străinătate. România este una dintre principalele surse: 5.744 de medici activi în Franța și-au obținut diploma în România, adică aproape jumătate dintre medicii proveniți din Uniunea Europeană.

Franța oferă până la 65.000 de euro medicilor români care acceptă să se mute

Pentru a atrage specialiști, statul francez oferă pachete de instalare de până la 65.000 de euro, locuințe gratuite și facilități fiscale.

„Casa de Asigurări acordă o sumă de 50.000 de euro la prima instalare pentru medicii care aleg să se stabilească în zone defavorizate, unde numărul de medici este redus. Apoi, Agenția Regională de Sănătate oferă o altă sumă, de 7.500 de euro, iar primăria poate contribui cu o indemnizație suplimentară de 15.000 de euro, plus gratuitate la locuință și la cabinet timp de șase luni sau un an.”, a explicat Maria Varvara, consultant în relocarea medicilor români, pentru Libertatea.

Paradoxal, în timp ce mii de medici români pleacă în Franța pentru a profesa într-un sistem mai stabil, cetățenii francezi în vârstă aleg România pentru a beneficia de servicii medicale mai rapide și mai accesibile.

„Munca poate deveni obositoare și solicitantă pentru că avem foarte mulți pacienți care așteaptă și până la 1 an să aibă o consultație. Pune presiune pe noi”, a spus Ana, un medic diabetolog, mutat din România în Franța, pentru Libertatea.

În Franța, trebuie să aștepți luni întregi pentru o programare.

„Este dificil să găsească o disponibilitate pentru o consultație în Franța. Un timp de așteptare de peste 6 luni pentru o consultație este normal aici.”, adaugă Ana.

Și un jurnalist grec a lăudat un spital din România, recent.

