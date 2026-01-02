„Salariul care înainte era confortabil, acum a devenit destul de mic”

Francezul, stabilit în România din vara anului 2021, a explicat în detaliu situația sa, spunând că țara noastră a ajuns mai scumpă decât Franța.

„Sunt francez și locuiesc în România de aproape 5 ani. Am ajuns în vara anului 2021. Am un salariu românesc de aproximativ 5.000 de lei, care înainte era foarte confortabil pentru a trăi, dar acum, odată cu creșterea taxelor și a prețurilor la alimente, a devenit destul de mic, mai ales când trebuie să plătești și chiria unei camere. Am fost recent în Franța pentru sărbători și am realizat că prețurile din Franța sunt acum aproape la fel ca în România, dar salariile sunt de două ori mai mari. De exemplu, în România, pentru două persoane, un restaurant ajunge la aproximativ 150 de lei, iar în Franța este cam 30 € pentru aperitiv și fel principal. Ce părere aveți despre asta?”, a scris francezul.

„Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea pentru a avea un trai mai confortabil”, a mai spus acesta.

El a precizat ulterior că a comparat prețurile din Toulouse cu cele din Brașov, două orașe universitare și turistice, dar aflate în contexte economice diferite.

Reacțiile românilor: „Vezi cât costă chiriile în Franța și te calmezi”

Postarea a generat numeroase comentarii, unele critice, altele empatice, care au scos la iveală diferențele dintre România și Franța. 

„Ești primul francez despre care am auzit că a emigrat în România să se angajeze și să trăiască decent din salariu în România. Crezi că degeaba pleacă lumea din România în Franța?”, a întrebat cineva.

„Vezi cât costă chiriile în Franța și te calmezi. Dar da, la alimente avem aceleași prețuri ca în restul Europei”, a scris un alt comentator.

„Nu știu ce orașe românești și franțuzești compari între ele, dar probabil că nu sunt de importanță egală”, spune altă persoană.

„Sunt un român în Franța. Sunt cam de aceeași părere. Măcar fructele și legumele sunt ieftine în România”, scrie altcineva.

Sunt și persoane care îi dau dreptate cetățeanului francez: „Ce spui e cam adevărat. Brașovul e un oraș scump, eu mă simt ca la mare, așteaptă turistul să îl prostească, apoi îl mai și ponegrește uitând că datorită lui are un job și face bani. Mâncarea… calitatea la noi a scăzut mult. Totul e forțat. Puiul nu mai e ce a fost. Roșia la fel. Pâinea de acu 10 ani s-a dus și aia. Dar prețurile au crescut. E progresul capitalist. De păduri nu mă zic. Altul era aerul în Brașov acu 10-15 ani. Acu e pe 2 la poluare”.

„Dacă ești average, o duci mai bine în Occident”

Un comentariu mai amplu a sintetizat una dintre concluziile recurente ale discuției:

„Tu acum înveți că dacă ești într-o țară mai săracă și ai un job average și banal e nașpa. Average-ul într-o țară care nu e top în lume e nașpa. În rest, am stat în Strasbourg 3 luni în 2025. În afară de câteva produse la supermarket, restul mi s-a părut cam cu 15-20% mai scump ca în România. De chirii nu mai vorbesc. Concluzie: ești average sau sub average, o duci mai bine în Occident, inclusiv Franța. De aia avem multe „valori” românești plecate dincolo. Dacă ești peste medie, deja nu mai e așa mare diferență și în unele cazuri e mai bine aici”, i-a scris un român.

„Îmi place România, dar am obosit”

Francezul a revenit cu mai multe reacții, nuanțând poziția sa: „Cred că dacă mă întorc în Franța, vor fi multe lucruri de care o să-mi fie dor”.

Despre prețuri, acesta a adăugat: „Îmi place foarte mult vinul românesc, dar la nivel de prețuri, vinul este la fel de scump ca în Franța, sau chiar puțin mai scump. O sticlă decentă aici costă aproximativ 35 de lei, în timp ce în Franța poți găsi sticle decente la 3–4 €. Dar da, într-adevăr, se pot găsi restaurante sau baruri foarte accesibile în România”.

Iar concluzia sa personală este una sinceră: „Îmi place foarte mult România, dar da, cred că încep să fiu obosit”.

Siguranța, un argument major pentru România

Un alt utilizator a adus în discuție un aspect rar cuantificat în comparațiile economice: siguranța publică.

„Da, e mai scump în România. Am rezolvat misterul. 30 € = 150 lei…., plătește chirie în Franța vs România. Prețul imobiliarelor Franța vs România. Acum caută rata criminalității Franța vs România. Parcă e un preț mic pentru siguranță dacă dai cu 50 € mai mult la final de lună în România. Scoate bani de la un bancomat la 11 seara și zi-mi unde ai emoții. Mergi în centru și zi-mi unde ții mai mult mâna pe portofel sau pe geantă. Eu personal prefer siguranța vs confortul unui salariu „mai bun”.

Pe de altă parte, persoanele mai în vârstă din Franța aleg să se stabilească în România, atrași de accesul mai facil la servicii medicale, comparativ cu sistemul sanitar francez, aflat într-o criză profundă de personal.

Asta în timp ce medicii români pleacă în Franța.

Prețurile din Brașov vs Toulouse: ce spun datele

Potrivit datelor LivingCost și Expatistan, din 2025, costul vieții în Toulouse este cu 80-90% mai ridicat decât în Brașov.

Costul lunar mediu pentru o persoană în Toulouse este de circa 1.915 USD (inclusiv chirie), față de estimări mai accesibile pentru Brașov, unde cheltuielile totale se apropie de 800-1.000 USD. 

Pentru o familie de patru persoane, Toulouse ajunge la 3.763 USD, în timp ce Brașov rămâne sub 2.000 USD.

Prețuri estimativeToulouse (USD)Brașov (estimat, USD)
Chiria 1 cameră centru760-1.200350-500
Mâncare lunară432250-300
Transport lunar11030-50
Salariu mediu net2.650900-1.100

Diferențele majore apar la chirii și utilități, în timp ce prețurile alimentelor tind să se apropie.

Discuția scoate la iveală o realitate tot mai des întâlnită: România nu mai este ieftină, cel puțin nu raportat la salariile medii.

De la 1 ianuarie 2026, unele produse s-au scumpit în țara noastră. De exemplu, benzina și motorina costă în alte state europene sub 7 lei, în timp ce în țara noastră un litru de benzină ajunge și la 7,69 lei, iar unul de motorină și la 7,87 lei.

În același timp, România rămâne atractivă prin siguranță, ritm de viață și anumite costuri mai mici, mai ales pentru cei peste medie din punct de vedere profesional.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița are patru fetițe: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de poman, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Artista s-a gândit la toate detaliile, dar mai ales la acest amănunt special
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de poman, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Artista s-a gândit la toate detaliile, dar mai ales la acest amănunt special
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Unica.ro
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
Elle.ro
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Fermierii se pregătesc de un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan
Știri România 16:30
Fermierii se pregătesc de un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan
Jonathan Tetelman, unul dintre cei mai apreciați tenori la nivel mondial, căsătorit cu o româncă: „Ador gustul de relaxare rustică de la casa familiei soției. Românii sunt foarte calzi și prietenoși” 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Jonathan Tetelman, unul dintre cei mai apreciați tenori la nivel mondial, căsătorit cu o româncă: „Ador gustul de relaxare rustică de la casa familiei soției. Românii sunt foarte calzi și prietenoși” 
Parteneri
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Adevarul.ro
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
La ora 00:00, Gigi Becali a întâmpinat Noul An în genunchi, la bisericuța din Poiana Brașov
Fanatik.ro
La ora 00:00, Gigi Becali a întâmpinat Noul An în genunchi, la bisericuța din Poiana Brașov
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
Elle.ro
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Stiri Mondene 16:45
Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița are patru fetițe: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Stiri Mondene 15:39
Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița are patru fetițe: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei
ObservatorNews.ro
Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
GSP.ro
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Mediafax.ro
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Câți bani a mai plătit statul pentru voucherele de vacanță. Bugetarii care au pierdut cele mai mari sume
Fanatik.ro
Câți bani a mai plătit statul pentru voucherele de vacanță. Bugetarii care au pierdut cele mai mari sume
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026