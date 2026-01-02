„Salariul care înainte era confortabil, acum a devenit destul de mic”

Francezul, stabilit în România din vara anului 2021, a explicat în detaliu situația sa, spunând că țara noastră a ajuns mai scumpă decât Franța.

„Sunt francez și locuiesc în România de aproape 5 ani. Am ajuns în vara anului 2021. Am un salariu românesc de aproximativ 5.000 de lei, care înainte era foarte confortabil pentru a trăi, dar acum, odată cu creșterea taxelor și a prețurilor la alimente, a devenit destul de mic, mai ales când trebuie să plătești și chiria unei camere. Am fost recent în Franța pentru sărbători și am realizat că prețurile din Franța sunt acum aproape la fel ca în România, dar salariile sunt de două ori mai mari. De exemplu, în România, pentru două persoane, un restaurant ajunge la aproximativ 150 de lei, iar în Franța este cam 30 € pentru aperitiv și fel principal. Ce părere aveți despre asta?”, a scris francezul.

„Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea pentru a avea un trai mai confortabil”, a mai spus acesta.

El a precizat ulterior că a comparat prețurile din Toulouse cu cele din Brașov, două orașe universitare și turistice, dar aflate în contexte economice diferite.

Reacțiile românilor: „Vezi cât costă chiriile în Franța și te calmezi”

Postarea a generat numeroase comentarii, unele critice, altele empatice, care au scos la iveală diferențele dintre România și Franța.

„Ești primul francez despre care am auzit că a emigrat în România să se angajeze și să trăiască decent din salariu în România. Crezi că degeaba pleacă lumea din România în Franța?”, a întrebat cineva.

„Vezi cât costă chiriile în Franța și te calmezi. Dar da, la alimente avem aceleași prețuri ca în restul Europei”, a scris un alt comentator.

„Nu știu ce orașe românești și franțuzești compari între ele, dar probabil că nu sunt de importanță egală”, spune altă persoană.

„Sunt un român în Franța. Sunt cam de aceeași părere. Măcar fructele și legumele sunt ieftine în România”, scrie altcineva.

Sunt și persoane care îi dau dreptate cetățeanului francez: „Ce spui e cam adevărat. Brașovul e un oraș scump, eu mă simt ca la mare, așteaptă turistul să îl prostească, apoi îl mai și ponegrește uitând că datorită lui are un job și face bani. Mâncarea… calitatea la noi a scăzut mult. Totul e forțat. Puiul nu mai e ce a fost. Roșia la fel. Pâinea de acu 10 ani s-a dus și aia. Dar prețurile au crescut. E progresul capitalist. De păduri nu mă zic. Altul era aerul în Brașov acu 10-15 ani. Acu e pe 2 la poluare”.

„Dacă ești average, o duci mai bine în Occident”

Un comentariu mai amplu a sintetizat una dintre concluziile recurente ale discuției:

„Tu acum înveți că dacă ești într-o țară mai săracă și ai un job average și banal e nașpa. Average-ul într-o țară care nu e top în lume e nașpa. În rest, am stat în Strasbourg 3 luni în 2025. În afară de câteva produse la supermarket, restul mi s-a părut cam cu 15-20% mai scump ca în România. De chirii nu mai vorbesc. Concluzie: ești average sau sub average, o duci mai bine în Occident, inclusiv Franța. De aia avem multe „valori” românești plecate dincolo. Dacă ești peste medie, deja nu mai e așa mare diferență și în unele cazuri e mai bine aici”, i-a scris un român.

„Îmi place România, dar am obosit”

Francezul a revenit cu mai multe reacții, nuanțând poziția sa: „Cred că dacă mă întorc în Franța, vor fi multe lucruri de care o să-mi fie dor”.

Despre prețuri, acesta a adăugat: „Îmi place foarte mult vinul românesc, dar la nivel de prețuri, vinul este la fel de scump ca în Franța, sau chiar puțin mai scump. O sticlă decentă aici costă aproximativ 35 de lei, în timp ce în Franța poți găsi sticle decente la 3–4 €. Dar da, într-adevăr, se pot găsi restaurante sau baruri foarte accesibile în România”.

Iar concluzia sa personală este una sinceră: „Îmi place foarte mult România, dar da, cred că încep să fiu obosit”.

Siguranța, un argument major pentru România

Un alt utilizator a adus în discuție un aspect rar cuantificat în comparațiile economice: siguranța publică.

„Da, e mai scump în România. Am rezolvat misterul. 30 € = 150 lei…., plătește chirie în Franța vs România. Prețul imobiliarelor Franța vs România. Acum caută rata criminalității Franța vs România. Parcă e un preț mic pentru siguranță dacă dai cu 50 € mai mult la final de lună în România. Scoate bani de la un bancomat la 11 seara și zi-mi unde ai emoții. Mergi în centru și zi-mi unde ții mai mult mâna pe portofel sau pe geantă. Eu personal prefer siguranța vs confortul unui salariu „mai bun”.

Pe de altă parte, persoanele mai în vârstă din Franța aleg să se stabilească în România, atrași de accesul mai facil la servicii medicale, comparativ cu sistemul sanitar francez, aflat într-o criză profundă de personal.

Asta în timp ce medicii români pleacă în Franța.

Potrivit datelor LivingCost și Expatistan, din 2025, costul vieții în Toulouse este cu 80-90% mai ridicat decât în Brașov.

Costul lunar mediu pentru o persoană în Toulouse este de circa 1.915 USD (inclusiv chirie), față de estimări mai accesibile pentru Brașov, unde cheltuielile totale se apropie de 800-1.000 USD.

Pentru o familie de patru persoane, Toulouse ajunge la 3.763 USD, în timp ce Brașov rămâne sub 2.000 USD.

Prețuri estimative Toulouse (USD) Brașov (estimat, USD) Chiria 1 cameră centru 760-1.200 350-500 Mâncare lunară 432 250-300 Transport lunar 110 30-50 Salariu mediu net 2.650 900-1.100

Diferențele majore apar la chirii și utilități, în timp ce prețurile alimentelor tind să se apropie.

Discuția scoate la iveală o realitate tot mai des întâlnită: România nu mai este ieftină, cel puțin nu raportat la salariile medii.

De la 1 ianuarie 2026, unele produse s-au scumpit în țara noastră. De exemplu, benzina și motorina costă în alte state europene sub 7 lei, în timp ce în țara noastră un litru de benzină ajunge și la 7,69 lei, iar unul de motorină și la 7,87 lei.

În același timp, România rămâne atractivă prin siguranță, ritm de viață și anumite costuri mai mici, mai ales pentru cei peste medie din punct de vedere profesional.