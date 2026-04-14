Atacul a fost executat exclusiv prin fuziunea dintre sistemele robotizate terestre și dronele aeriene, fără ca vreun soldat să fie implicat în asaltul direct.

„Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost cucerită exclusiv de platforme fără pilot – sisteme terestre și drone”, a declarat Zelenski, potrivit Politico.

„Ocupanții s-au predat, iar operațiunea s-a desfășurat fără infanterie și fără pierderi din partea noastră”, a adăugat Zelenski.

‼️ ZELENSKYY: For the first time in the war, an enemy position was captured entirely by ground robotic systems and drones – without any infantry. A robot entered the most dangerous zones instead of a soldier and took the positions.



„Viitorul este aici, pe câmpul de luptă, iar Ucraina îl creează. Acestea sunt sistemele noastre robotizate terestre. Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost capturată exclusiv de platforme terestre fără pilot și drone. Ocupanții s-au predat, iar această operațiune a fost finalizată fără implicarea infanteriei și fără pierderi de partea noastră”, a transmis Zelenski.

Tehnologie de vârf

Utilizarea sistemelor robotizate terestre a devenit o prioritate pentru Kiev, acestea fiind folosite atât în atac, cât și pentru evacuarea răniților de pe câmpul de luptă. Prin operarea de la distanță, Ucraina reușește să desfășoare manevre complexe în periculoase, evitând expunerea inutilă a infanteriei și a echipelor de evacuare în fața dronelor rusești.

Peste 22.000 de misiuni au fost executate de sistemele robotizate terestre în primele trei luni ale anului 2026, conform declarațiilor lui Volodimir Zelenski. Statistica subliniază amploarea pe care a luat-o utilizarea vehiculelor autonome în efortul de război al Ucrainei de la începutul acestui an.

„Cu alte cuvinte, vieți au fost salvate de peste 22.000 de ori atunci când un robot a intrat în zonele cele mai periculoase în locul unui soldat. Este vorba despre tehnologie de vârf care protejează cea mai mare valoare – viața umană”, a spus Zelenski.



