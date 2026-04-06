În martie, Rusia a raportat doborârea a 7.347 de drone ucrainene, o medie de 237 pe zi, în timp ce Ucraina s-a confruntat cu 6.462 de drone și 138 de rachete rusești, dintre care majoritatea au fost interceptate. Prin urmare, Ucraina s-a confruntat cu o medie zilnică de 208 drone și patru rachete în luna martie, conform datelor publicate de Kiev.

Rusia a lansat cel mai mare atac într-o perioadă de 24 de ore de către oricare dintre părți. Forțele aeriene ucrainene au susținut că Moscova a lansat 948 de drone și 34 de rachete asupra țării pe 24 martie.

Totuși, ambele părți ar putea exagera cifrele, iar ABC News a recunoscut că nu poate verifica cifrele publicate de Rusia și de Ucraina.

Ucrainenii folosesc drone ieftine, care însă își ating țintele

Până în prezent, majoritatea atacurilor ucrainene au fost efectuate cu ajutorul unor drone relativ ieftine, fabricate în Ucraina. Tot mai des, Ucraina folosește și drone de interceptare proiectate și construite de companii ucrainene pentru a intercepta dronele de atac rusești care se apropie.

Ucraina produce acum propriile rachete de croazieră, în special modelul Flamingo, care, potrivit Kievului, are o rază de acțiune de peste 1.800 de mile, dar arsenalul său de drone reprezintă marea majoritate a proiectilelor raportate ca fiind doborâte de Ministerul Apărării rus.

Oficialii ruși au încercat să minimizeze importanța atacurilor ucrainene, majoritatea informațiilor privind pagubele sau victimele fiind atribuite căderii de resturi provenite de la drone interceptate. Atunci când oficialii ruși recunosc pagubele, ei descriu adesea atacurile ca fiind „atacuri teroriste”, a remarcat ABC. News

Însă numeroase informații disponibile, inclusiv înregistrări video și fotografii ale atacurilor, indică faptul că dronele ucrainene reușesc să penetreze apărarea aeriană rusă și să lovească obiective militare și industriale.

Dronele ajung și în România, ceea ce stârnește îngrijorare în vest

Între timp, incursiunile dronelor în țările vecine, printre care se numără și aliații NATO, au stârnit îngrijorări cu privire la extinderea războiului către țări necombatante.

Drept urmare, avioanele NATO sunt mobilizate în țări membre ale alianței, precum Polonia și România, ca răspuns la atacurile cu drone rusești de-a lungul granițelor vestice ale Ucrainei.

În acest context, aliații NATO au raportat încălcări ale spațiului aerian de către drone rusești în România, Polonia, Lituania și Letonia. Dronele rusești au survolat și Moldova, care nu este membră a NATO. Oficialii ruși au negat responsabilitatea pentru astfel de incursiuni.

