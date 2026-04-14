Ar discuta cu liderul de la Kremlin

Conform BBC, Magyar este pregătit să îi ceară liderului rus, în mod direct, să oprească uciderea civililor după patru ani de agresiune în Ucraina.

La doar o zi după ce a pus capăt regimului de 16 ani al lui Viktor Orbán printr-o victorie istorică, Peter Magyar a intrat deja în contact cu 10 lideri europeni. În ceea ce privește relația cu Moscova, noul lider de la Budapesta a adoptat o poziție nuanțată: a precizat că nu îl va suna pe Vladimir Putin, dar este dispus să îi răspundă dacă președintele rus va iniția apelul.

„Dacă Vladimir Putin sună, voi răspunde la telefon”, le-a declarat el reporterilor în timpul unei conferinţe de presă maraton de trei ore, organizată duminică pentru a marca succesul electoral al partidului său, Tisza.

„Nu cred că se va întâmpla”, a subliniat el, „dar dacă am vorbi, i-aş spune să pună capăt, vă rog, după patru ani, uciderilor şi să încheie acest război”.

Ce i-ar spune lui Trump

Moscova a declarat că respectă victoria lui Magyar şi se aşteaptă să menţină relaţii „pragmatice” cu Budapesta.

Viktor Orban s-a bazat pe sprijinul unui aliat strategic, Donald Trump, care și-a declarat susținerea pentru victoria acestuia la scrutinul de duminică. Această relație strânsă a fost reconfirmată de vizita de campanie de două zile efectuată săptămâna trecută de vicepreședintele J.D. Vance.

Magyar a declarat jurnaliştilor că nici el nu-l va suna pe Trump, dar dacă Trump l-ar suna, i-ar spune că se bucură, întrucât sunt „aliaţi puternici în NATO”, şi l-ar invita să participe la cea de-a 70-a aniversare a revoltei maghiare împotriva ocupaţiei sovietice, în octombrie anul viitor.

Peter Magyar și partidul său de opoziție, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie 2026, din Ungaria, la capătul unui scrutin care va pune capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban.

Kremlinul a transmis un mesaj oficial după ce Viktor Orban a pierdut alegerile din Ungaria. Moscova mizează pe continuitatea relațiilor bilaterale cu Budapesta, în ciuda schimbării de regim.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE