Prioritățile guvernării: bugetul și transparența

Magyar a subliniat necesitatea unei revizuiri urgente a bugetului, care s-a prăbușit de două ori în 2025. „Lumea a privit cum Viktor Orbán și-a îndatorat țara, dar era sarcina maghiarilor să creeze un nou sistem”, a declarat Magyar. Viitorul premier a promis că documentele și codurile necesare pentru funcționarea statului vor fi recuperate, iar procesul de predare a administrației va fi accelerat.

În contextul tranziției, Péter Szijjártó, fost ministru de Externe, ar fi fost implicat în distrugerea unor documente sensibile. „Există o mulțime de tratate internaționale și decizii guvernamentale secrete despre care nu știm nimic”, a afirmat Magyar.

Ungaria devine un partener constructiv în UE

În domeniul politicii externe, Magyar a reafirmat angajamentul față de UE și NATO, subliniind importanța păcii și cooperării. „UE este un proiect de pace, iar maghiarii știu acest lucru și simt că existența păcii în Ungaria se datorează în mare măsură UE și NATO”, a spus liderul Tisza.

Magyar a insistat că Ungaria va participa constructiv la compromisurile europene, fără retorica anti-Bruxelles promovată anterior de guvernul Orbán. „Va exista onestitate, ceea ce este așteptat de la liderii celorlalte state membre”, a adăugat el.

O nouă eră: democrația participativă

Noul guvern va adopta un model de guvernare bazat pe participarea cetățenilor. Magyar a promis organizarea de referendumuri și chestionare online pentru luarea deciziilor majore, afirmând că aceste instrumente vor oferi legitimitate acțiunilor guvernului.

„Dacă oamenii numesc turneul meu prin țară populism, atunci este un populism bine intenționat”, a spus Magyar. El a subliniat că victoria partidului său demonstrează interesul politic al comunităților rurale, care, contrar previziunilor analiștilor, au participat masiv la alegeri.

Măsuri anticorupție și reforma constituțională

Primul pas al guvernului Tisza va fi combaterea corupției. Magyar a anunțat aderarea la Parchetul European, înființarea unui birou de recuperare a activelor și modificarea Legii fundamentale. Noile reglementări vor limita mandatele prim-ministrului la două termene consecutive.

„Tisa nu va fi perfectă. Suntem oameni, vom face greșeli, iar dacă se întâmplă asta, va exista responsabilitate”, a afirmat Magyar.

Fondurile UE și locul Ungariei în Europa

Magyar a confirmat că va relua negocierile cu președintele Comisiei Europene pentru recuperarea fondurilor UE blocate. „Una dintre cele mai importante sarcini ale noastre este de a readuce acasă fondurile UE”, a spus el.

La 23 de ani de la referendum, Magyar consideră că Ungaria și-a reafirmat locul în Europa. El a mulțumit celor 50.000 de voluntari care au contribuit la schimbarea regimului și a promis că noul guvern va reprezenta toți maghiarii, indiferent de orientarea politică.

Record de participare și responsabilități viitoare

Alegerile au înregistrat o prezență record, reflectând gravitatea momentului. Magyar a cerut convocarea rapidă a sesiunii inaugurale a Adunării Naționale, anticipând formarea noului guvern până în luna mai. „Ungaria nu are nimic de pierdut, deoarece este în dificultate”, a concluzionat el.

Victoria partidului Tisza marchează începutul unei noi ere politice. „Ceea ce am văzut aici este istorie în devenire în timp real”, a declarat Magyar, salutând votul decisiv al maghiarilor pentru schimbare.

Mesaj de politică externă și promisiuni de pace după victoria Tisza

Péter Magyar a subliniat că Ungaria respectă suveranitatea altor state și așteaptă același tratament din partea comunității internaționale. El a respins, totodată, afirmațiile lansate în campanie de Viktor Orbán, potrivit cărora un eventual nou guvern ar implica cetățenii în conflictul din Ucraina, catalogându-le drept nefondate.

Liderul Tisza a insistat că societatea maghiară nu își dorește implicarea în război și a promis că viitorul executiv va pune accent pe pace și stabilitate. În același timp, a criticat stilul politic al lui Orbán, afirmând că strategia complexă pe care acesta a mizat s-a întors împotriva sa.

„Nimeni în Ungaria nu vrea război, Tisa va fi guvernul păcii, spre deosebire de Viktor Orbán, căruia nu-i pasă de problemele maghiarilor”, a spus el. „Orbán a jucat un joc de șah în cinci dimensiuni, iar aceasta a fost probabil pierderea lui”, a spus Magyar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE