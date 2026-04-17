A „dispărut” de pe rețelele sociale

Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei, a dispărut din viața publică după înfrângerea suferită de partidul Fidesz în alegerile recente.

De obicei activ pe rețelele sociale, Szijjarto a încetat să mai posteze, schimbând doar fotografia de fundal pe profilul său de Facebook.

Jurnalistul și politologul Dominik Hejj a publicat, pe 16 aprilie, imagini cu Szijjarto în Dunakeszi, localitatea sa natală.

. @Telexhu znalazł ministra.

W czwartek rano biegał w rodzinnym Dunakeszi.

Strój sportowy FK Csíkszereda odnosi się do drużyny piłkarskiej w Siedmiogrodzie, którą otoczenie Fideszu reaktywowało w 2012 r. Węgierska nazwa Csíkszereda to rumuńska Miercurea-Ciuc.#Węgry #kropka_hu pic.twitter.com/6hiqB6PS9j — Dominik Héjj (@kropka_hu) April 16, 2026

Telex l-a găsit pe ministru. A fost văzut alergând în Dunakeszi, îmbrăcat în echipamentul sportiv al FK Csíkszereda, club de fotbal din Transilvania, reactivat de apropiații Fidesz în 2012 – Dominik Hejj, pe platforma X.

Echipa ciucană a fost fondată în 1904 și este, în prezent, cel mai vechi club de fotbal încă în activitate din primele două ligi ale României.

Tot cu Ciucul și la summit-ul NATO de la New York

Și în decembrie, când se afla la New York, pentru summit-ul NATO, Peter Szijjarto a postat imagini cu el îmbrăcat în echipamentul formației din Superliga.

În ianaurie, Szijjarto a anunțat că va plăti amenda încasată de FK Csíkszereda, pentru afișarea simbolurilor secuiești și maghiare în stadion în timpul meciului cu FC Botoșani, a relatat transtelex.ro.

„Una dintre cele mai cunoscute personalități ale partidului nu a fost văzută la recepția de duminică seară”, a adăugat jurnalistul.

Această „dispariție” vine în contextul în care apropiații lui Viktor Orban au evitat aparițiile publice după ce premierul a recunoscut „înfrângerea dureroasă” din alegeri. Unii membri ai cercului său au părăsit Budapesta înainte ca rezultatele să fie anunțate.

Asociat cu legăturile regimului Orban cu Kremlinul

Szijjarto este asociat cu legăturile strânse ale regimului Orban cu Kremlinul. Înregistrări recente, dezvăluite de mass-media maghiară și internațională, arată discuții telefonice frecvente între Szijjarto și Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei. În aceste conversații, Szijjarto ar fi împărtășit detalii despre dezbaterile din întâlnirile miniștrilor UE.

Peter Szijjarto și-a început cariera în politică în 1998, când s-a alăturat partidului Fidesz. În perioada 2006-2010, a fost purtătorul de cuvânt al partidului, iar în următorii doi ani a ocupat aceeași funcție pentru premierul Viktor Orban. Din 23 septembrie 2014 era ministru de externe.

Peter Szijjarto este implicat și în sport. Acesta a devenit, anul trecut, președintele clubului ungar Honved.

După numirea lui Szijjarto, clubul Honved urma să beneficieze, prin intermediul unui program guvernamental, de 10,4 milioane de euro pentru a renova sala de sport și o parte din facilitățile academiei.

