Petre Roman face dezvăluiri din viața personală, în emisiunea lui Denise Rifai

Petre Roman s-a însurat prima oară la 27 de ani, cu o femeie cu 6 ani mai mare ca el, Mioara, divorțată și cu un copil. După un mariaj de 34 de ani și un divorț răsunător, s-a recăsătorit cu o femeie mai tânără cu 26 de ani, Silvia Chifiriuc, cu care are un băiețel.

„Dacă eu sunt ceea ce sunt, trebuie să mă manifest, să vreau să exist așa cum sunt eu, și nu cum vor alții. Eu, de fapt, am făcut un lucru firesc. Când o căsătorie nu a mai fost posibilă, așa cum au recunoscut ambele părți, și am cunoscut o femeie de care m-am îndrăgostit, m-am căsătorit cu ea, am făcut un copil. (…) Asta e normalitatea!”, i-a spus Petre Roman lui Denise Rifai când a fost întrebat despre căsniciile sale.

Petre Roman, față în față cu Denise Rifai

Petre Roman a răspuns însă mai multor întrebări incomode în emisiunea lui Denise Rifai, ediție difuzată în această seară, la ora 23:00.

„A fost tatăl dumneavoastră asasinat din ordinul lui Ceaușescu?”, „A fost lovitură de Stat sau Revoluție în 89?”, „Ați ajuns prim-ministru din întâmplare?”, „Cine nu v-a vrut președintele României?”, „Ați divorțat de Mioara Roman pentru Silvia Chifiriuc?”, „Sunteți supărat pe fiica dumneavoastră?”, „Aveți un copil din flori?” sunt doar câteva dintre cele 40 de întrebări adresate celebrului om politic de moderatoare.

