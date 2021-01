Despre Oana, Petre Roman a spus că este un „om drept, dar impulsivă”, adăugând că nu este supărat pe ea.

A recunoscut la televizor că i-a mai dat câte-o palmă din când în când.

„Da, s-a întâmplat s-o mai atenționez cu câte o palmă pentru prostiile ei, dar, din momentul în care am ajuns prim-ministru, nu am mai avut timp pentru ea. Eu ieșeam cu ea la plimbare când era mică”. Totodată, a declinat varianta că ar fi avut un copil de flori, pe durata primei căsătorii.

Ce alte dezvăluiri a mai făcut Petre Roman în emisiunea lui Denise Rifai

