Încercând să-și păstreze mina, studiată atent, dorind să se prezinte impunător, Cristi Borcea a dialogat zâmbitor despre subiecte legate de averea sa, dar și despre etapele vieții în care a fost un adevărat „crai” al României. Nu au fost uitate nici perioadele de declin, de pușcărie, de „pensiune”, cum încă o numește fostul șef al lui Dinamo, care a adunat 5 ani și două luni în „Dosarul Transferurilor” și „Dosarul Retrocedărilor”.

„Direct, dă-i drumul!”

Recunoscut ca un om cu răbdare limitată atunci când vine vorba de interviuri, celebrul afacerist a avut un moment în care și-a pierdut interesul, după întrebarea 23. Dar discuția a fost electrizantă, mai ales că au alternat întrebările „roșii” cu cele incitante. „Ați fost otrăvit cu argint viu?”, „Cum se fac banii din închisoare?”, „Sunteți un om fără scrupule în amor?”, „Ați lovit vreodată o femeie?”, „Le-ați cumpărat tăcerea soțiilor dumneavoastră?”, „Cui îi mulțumiți pentru averea dumneavoastră?”, „Poate Cristi Borcea să fie bărbatul unei singure femei?”, acestea au fost doar câteva dintre cele 40 de întrebări la care va trebui să răspundă Cristi Borceaîn emisiuna cu Denise Rifai.

„Când i-am arătat biblioteca, a crezut că am dat o spargere”

Atunci când a vorbit despre bani și despre avere, multimilionarul a avut multe momente în care a dorit să-și impună superioritatea. Cum a ajuns să-și construiască propriul imperiu. De la butelii, marea sa artă.

„Nu pot să spun că aș fi fost un mare fotbalist, ci unul mediu. Poate aș fi jucat în Divizia A. Dar finul meu era gestionar la butelii, eu aveam 18 ani. Am văzut că el câștigă 50-60.000 de lei pe zi, așa că am lăsat fotbalul pentru butelii. Am prins trei luni ca gestionar de butelii înainte de Revoluție, iar ea m-a prins cu o Dacie CN și 512.000 de lei în tapițeria ei. O butelie o vindeam cu 200-250 de lei, în timp ce ea era 25 de lei. În 1990, nu aveam ce să fac cu banii. A venit Țălnar la mine, aveam o bibliotecă plină de bani, când am deschis o ușăr, a luat-o la fugă… Credea că am dat o spargere!”, a făcut Borcea deschiderea.

„Dumnezeu mi-a dat 1,90 de metri, bani și putere”

Afaceristul a completat, susținând, printre altele, că nu face afaceri cu statul: „Banii îți dau satisfacție dacă-i faci și cum îi faci, ei îți dau liniște și, în primul rând, putere. Dumnezeu mi-a dat din fiecare câte puțin: și 1,90 de metri înălțime, și bani, și putere! Totul se învârte în jurul „cașcavalului” (n.red – bani), cât timp îl ai, ești respectat”.

Pe un ton superior, Borcea a răspuns fără să clipească la întrebarea „Cui îi mulțumiți pentru avere?”. „Mie! Eu am rămas de trei ori fără niciun ban. În 1997, am vândut casa, BMW-ul, mergeam cu Dacia la 40 de grade Celsius afară. Încărcam ziua butelii, apoi lucram și la Dinamo. Vedeam banane și întorceam capul, că nu-mi permiteam! Am fost norocos, dar am și muncit în viață. A fost vorba de fler, de putere de muncă. Am fost spartan, am avut mentalitate de învingător”.

„Și femeile știau că nu m-au luat de la bibliotecă”

Subiectele legate de viața lui amoroasă, având faima de Don Juan, le-a exploatat la maximum. A dorit să scoată în evidență faptul că Valentina, actuala soție, este cea mai importantă, a repetat ideea până la capăt. Denise Rifai a început prin a-l întreba de ce nu au funcționat căsătoriile lui. „De fiecare dată, am zis că acolo rămân toată viață. Dar tentațiile au fost mari. Am vrut și cu Mihaela, și cu Alina, dar toate drumurile au dus la Valentina. Cele două căsnicii dinainte s-au terminat din cauza mea. N-am fost cuminte. Bine, ele știau că nu m-au luat de la bibliotecă!”, a glumit el.

„Acum 10 ani, aș fi legalizat poligamia”

S-a amuzat și a fost amuzant. Ar legaliza poligamia? „Întrebare grea. Dacă ar fi după mintea de acum și liniștea găsită alături de Valentina, aș spune nu! Dacă mă întrebai acum zece ani, ți-aș fi spus că aș fi legalizat-o fără probleme”, a zâmbit bărbatul de 51 de ani. Chiar dacă a spus că nu crede în farmece, rămâne la părerea că a fost intoxicat cu mercur, „Poate vreuna pe care am făcut-o să sufere, că i-am distrus tinerețea, mi-o fi dat ceva să-mi lase amintire”.

De ce e nebun după Valentina

Borcea, romantic sau grandoman? „Și una, și alta. Nu poți altfel, la CV-ul meu, să atingi culmile!”. „Sunteți un om fără scrupule în amor?”, l-a chestionat jurnalista. „Pfff, când a fost vorba de Valentina, da! În momentul când am văzut-o a doua oară, am zis că va fi cu mine și va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea. De când? Tot timpul! Eu, niciodată, nu i-am cerut să pună capăt căsniciei. Ea era într-o relație care scârțâia de mulți ani. Ne-am plăcut. A fost o femeie care a luptat foarte mult. În 2014, i-am zis că are apartament la New York, ești tânără, ești frumoasă. „Indiferent ce va fi, stau după tine, nu renunț la tine”, mi-a zis. Și-atunci am făcut cea mai bună alegere și cea mai bună afacere a mea de până acum: e femeia care-mi dă liniște, care este calmă, pot să stau singur și-o săptămână în casă, să merg în vacanțe să stăm singuri două săptămâni. Stăm amândoi la țigară, la cafea, la ceai. Îmi dă liniște, căldură și putere”, a explicat Borcea.

„Toate au crezut în mintea lor că mă vor schimba”

Subiectul legat despre femeile din viața afaceristului a fost plin de picanterii. Și de accese de grandomanie. „Toate au crezut, în mintea lor, că mă vor schimba. Deși ele știau cu cine merg la război. Alături de Valentina m-am calmat, am liniște, copii, casă, m-am schimbat foarte mult. Ce faci la 30 de ani nu poți să faci la 40 de ani, iar ce faci la 40 de ani nu faci la 50. Alături de Valentina voi fi mulți ani fericiți și liniștiți. Poate să fie o schimbare, o dată cu vârsta. Dar niciodată să nu spui niciodată! Dacă am fost refuzat de femei? Foarte puțin spre deloc. Eu le-am dat adrenalină femeilor. E greu cu ele, niciodată nu știu ce vor, așa au ajuns să distrugă imperii. Eu am avut câte un pic din fiecare. Am fost și generos, m-au ajutat și mama, și tata, mi-au dat un pic din fiecare. Dar degeaba ai bani și arăți bine, puterea este cea mai importantă! Asta o știi și tu!”, a răspuns bărbatul, uitându-se fix la femeia din fața lui, punând-o în încurcătură.

„Da, am lovit!”

A atins și un subiect ce nu face cinste niciunui bărbat. „Ați lovit vreodată vreo femeie?”, a fost chestionat Borcea. „Da, am lovit! Dar atunci cu Alina nu s-a întâmplat nimic. Ea și Mihaela veneau împreună, se înțelegeau foarte bine. Sunt prostii și fabulații. Pe Alina am lovit-o în alt context, da, dar nu cât am fost în penitenciar”, a reacționat ex-dinamovistul.

A negat varianta că ar fi încheiat contracte cu fiecare dintre femeile ce au fost „doamna Borcea”. „Nu! Cum să le cumpăr?! Pentru ele există Dumnezeu și eu! Uite acum la Covid: dacă nu ai oxigen, nu poți respira! Eu sunt oxigenul pentru ele. Ele să-și vadă de copii și să fie pozitive. Eu le dau oxigenul”, a declarat Borcea.

„Asta trebuie să faci, să n-o ia razna”

A recunoscut că într-o singură femeie are încredere total: mama lui. „Soțiile nu au nicio afacere pe mâinile lor. Casele sunt și pe numele copiilor. Cei mici au case, au apartamente, cele mai bune condiții. Femeile, ca să n-o ia razna, nu trebuie să aibă nimic pe numele lor! Că după aia, consideră că li se cuvine tot. Lasă să aibă copiii! Că voi…”, a reacționat Borcea de-a râs și moderatoarea.

Tată a nouă copii, dintre care cinci fete, ex-dinamovistul a fost întrebat dacă i-ar plăcea un ginere exact la fel cum este el. Mândru de el, a admis: „Da, mi-ar plăcea. Fiindcă le-ar respecta pe fete. Eu le-am făcut pe femeile din viața mea să se simtă regine de fiecare dată când au fost cu mine în lumea toată. Nu au fost soții normale, au avut un statut aparte. Aș vrea ca ginerele meu să fie cu mintea și cu stabilitatea mea de acum. Cu Valentina văd totul altfel”. A admis și că a făcut operații estetice, „puțin câte puțin, ca să țin ritmul”.

„Am vrut să iau un pumn de medicamente”

În viață, nu a avut doar lumini, ci și umbre. A mărturisit că doarme doar cu pastile, de peste un deceniu, între două și șase ore pe noapte, că are coșmaruri după anii de închisoare, că a rămas cu traume, în special teama de șobolani, că a fost la un pas de suicid în primele zile de pușcărie. „Norocul meu au fost Giovanni și Victor Becali. În prima seară, la Poarta Albă, am vrut să iau toate medicamentele… M-a luat Giovanni: „Bă, ești nebun eu am stat în Columbia, în Napoli, cum să faci așa ceva?!”. M-am dus în baie, nu era apă, nu era nimic, era un butoi mare, toalete turcești”, a relatat Borcea, dorind să explice că nu ar fi avut condiții de lux la „pensiune”.

Versiunea lui de „My way”

Când trage linie, Cristi Borcea se simte ca-n melodia lui preferată, „My way”, a lui Frank Sinatra pe care a dansat cu Valentina la nunta de la Budapesta, așa cum a dezvăluit Libertatea în 2018.

„Sunt cel mai bogat, am o soție deosebită, care mă înțelege, și 9 copii. Stau bine că pot să le asigur viitorul copiilor. Cine este Cristi Borcea? Un om care a ajuns la maturitate. A muncit de mic copil, s-a sacrificat de mic. A trecut prin momente extraordinar de grele, a trecut prin toate, a făcut de toate, și bune, și rele. Am fost și în pușcărie, și 20 de ani la Dinamo, am avut bani de nu știam ce să fac cu ei, am rămas și de trei ori fără bani. Am făcut nouă copii. Mi-aș dori să fiu liniștit, sănătos, să-mi văd copiii mari. Alături de copii, cea mai mare realizare este că am întâlnit-o pe Valentina. E important să găsești pe cineva care să-ți aducă liniștea și dorința de a se întoarce acasă cu drag”.

