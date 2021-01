Petre Roman, 74 de ani, a fost primul premier postdecembrist al României. Invitat special în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, politicianul a făcut o incursiune în viața și în cariera sa, abordând și teme ce l-au adus pe scena țării în zorii democrației din anii 90, dar și din prezentul cotidian al politicii interne.

„Uram politica”

Fost premier, președinte al Senatului, ministrul de externe, conducător de partid, Petre Roman s-a caracterizat: „Înainte de toate, sunt un profesor, un om de știință, care a ajuns în politică, la o cotitură fundamentală a țării noastre. Eu uram politica, am ajuns întâmplător în acest domeniu”. Dar nu se mai identifică deloc cu politica actuală.

„Petre Roman e Petre Roman, așa cum îl cunoaște lumea. Mulți mi se adresează cu simpatie, cu afecțiune, îmi face bine la suflet. În politica actuală, nu mai pot să mă implic, fiindcă ea nu mai seamănă deloc cu ceea ce-mi doream eu în politică. Dacă mă întrebi ce mai este politica acum, pot răspunde: «Nu le pasă, domne!». Da, aș vrea să mai fiu o persoană politică pentru România, dar să vedem unde și cum”.

„A fost jaf!”

A detaliat ceea ce-l deranjează. „Felul în care ne-am ocupat de țara asta, a fost împotriva interesului public. Așa cum avea ea, economia lui Ceaușescu, bubele ei în anii 80, erau unele industrii care funcționau bine. Nu mai există aceste întreprinderi, nu că au fost privatizate! Pentru toate am obținut contracte foarte bune. Pentru «Autocamioane», am vorbit cu cei de la Mercedes, cu președintele. Pentru tractoare, am vorbit cu președintele executiv de la Fiat. Ziceau că vor face mașini în România. Asta este o durere a acestor ani, ceea ce trebuia să fie o recuperare prin privatizare, a fost jaf!”, a comentat fostul premier.

Lecția premierului spaniol

Roman le-a atras atenția politicienilor de acum care îl iau pe „nu pot, nu am cum” în brațe! „Cât am fost prim-ministru, eram foarte apreciat, toată lumea voia să stea de vorbă cu Petre Roman. Am avut întâlniri cu toți marii lumii! Dacă atunci un premier al României putea să fie atât de căutat și de respectat, de ce acum un politician din țara asta contează atât de puțin?! Asta mă deranjează”, a declarat Petre Roman.

„Nu am cum să uit lecția oferită de Felipe Gonzalez, premierul Spaniei, cu care m-am întâlnit în aprilie 1990. «Ajută-mă, domnule, cu orfelinatele, 140.000 de copii rămași în condiții teribile», i-am zis. «Iar eu sunt acum atacat de presa internațională, pe mine care am ieșit la „baricade”, să-mi dau viața», i-am mai spus. Și bunul meu prieten Felipe Gonzalez mi-a replicat: «Mă, nu e același popor? Nu e aceeași țară, România? Tu ești prim-ministru? Rezolvă problema!». Asta e cea mai puternică lecție pentru un politician. Nu mai contează cum, că «stai să vezi, că nu se poate», nu există, rezolvă, domnule, problema!”, a adăugat acesta.

„S-a instalat ideea avantajelor de partid”

Ce șanse de supraviețuire, de reușită, are actualul guvern condus de Florin Cîțu, a fost chestionat Petre Roman. Reacția a fost promptă: „Nu are cum să meargă bine, în această coaliție s-a instalat din capul locului ideea unor avantaje de partid. USR este un partid care a încercat să se prezinte ca un partid nou, dar a ajuns ca unul vechi. PNL are grupările lui, iar UDMR a știut mereu să-și apere bine ideile lui. Coaliția nu are un program de dezvoltare al României, prin care să aibă grijă de statul ăsta”.

„Am greșit că n-am făcut avere”

În declarația de avere apare că posedă o locuință în Voluntari, un teren în Constanța, trei autoturisme, bijuterii de 15.000 de euro. „Sunt mulțumit cu ceea ce am. Nu m-am ocupat niciodată de ceea ce se numește a face avere. Adică de demersuri economic-financiar. Nu am avere! M-am întrebat, nu o dată, dacă am greșit sau nu. Am ajuns la o concluzie, că am și greșit. Un cap de familie trebuie să se ocupe de soliditatea familiei, de necesitățile familiei. Nu am făcut lucrul ăsta din motive de educație primară, fiindcă am ajuns premier în contextul în care am zis să nu mai profite nimeni, niciodată, de privilegii, n-am profitat eu de ceea ce am adus eu în România!”, a explicat bărbatul ajuns la 74 de ani.

De ce a susținut-o pe Firea

În aceeași emisiune, Petre Roman a explicat că nu a colaborat cu niciun serviciu secret, „altfel, probabil, lucrurile rele ce mi s-au întâmplat în cariera politică nu ar fi fost posibile”.

Cu un iz poetic, a mărturisit că a devenit premier „din destinul Revoluției, pe firul ei, o mare întâmplare și având o profundă legătură cu Revoluția”. Mândria sa personală rămâne și acum, după trei decenii de la funcția de șef al Executivului, Legea 31, a societăților comerciale, care „a întrupat sistemul de piață liberă în societatea românească, cea mai avansată și lăudată lege din spațiul ex-socialist”. Supărarea rămâne că a fost „debarcat ca prim-ministru printr-o lovitură de stat”, mineriada din toamna 1991.

A explicat și de ce s-a aflat în echipa Gabrielei Firea, pentru alegerile locale, vizând șefia Comisiei de Urbanism.

„Eu aveam dorința, când Gabriela Firea m-a solicitat să conduc lista de susținere, era un vechi vis al meu să fac ceva pentru București, fiindcă sunt bucureștean get-beget. Aveam sentimentul că, după atâtea rateuri ale unei capitale europene, pot să fac ceva. Am acceptat cu precizarea că nu am nicio apetență și nu mă amestec în niciun fel în viața PSD! Așa am pornit la drum, Gabriela Firea a fost de acord. Nu a câștigat alegerile, nu are rost să vorbim acum de ce, și-am plecat imediat, nu voiam să fiu asimilat cu partidul cu care am avut lupte dure vreme de 30 de ani. Nu am sentimentul că am greșit”, a adăugat acesta.

