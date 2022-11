Podul de pe autostrada A1 peste care trec zilnic 40.000 de mașini arată rău: pământ surpat, structură metalică ruginită. „Necesită reabilitare, înlocuirea unor elemente”

Localnicii din zona Căscioarele, sat din Giurgiu, au fost cei care au tras alarma. Au observat că pe breteaua de ieșire de pe autostradă, care trece chiar pe sub autostradă, pământul aflat între benzile de mers s-a surpat.

Apoi au văzut că structura podului este erodată. Iar elementele metalice din structură sunt ruginite.

Libertatea s-a deplasat la fața locului, iar avertizările oamenilor s-au adeverit. La ieșirea de pe autostrada A1 dinspre București spre Pitești, la kilometrul 36, podul lung de aproape 300 de metri are elemente care îngrijorează.

Podul are o lungime de aproximativ 300 m

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care se ocupă de autostrada A1, a ajuns deja într-o parte a podului, iar șoferii circulă deja cu restricție de 50 km/h pe sensul către Pitești.

Podul are două zone distincte: cea pe sub care trec mașinile care intră ori ies de pe autostradă și cea pe sub care trece râul Argeș.

Porțiunea pe sub care trec mașinile

În prima, pământul și elementele de beton dintre cele două sensuri s-au surpat și au ajuns până jos, pe breteaua de intrare/ieșire. Tot aici se văd elementele metalice erodate.

Pământul dintre benzile de mers s-a surpat

50 de metri mai departe, bucata de pod de deasupra râului Argeș are și ea elemente erodate, bucăți peticite și un aspect învechit.

Porțiunea de pod de deasupra râului Argeș are și elemente erodate

Ce răspunde CNAIR?

Administratorii drumului, CNAIR, admit că podul are nevoie de reabilitare pe ambele sensuri, și București-Pitești, dar și retur, unde nu exista restricție de viteză în momentul vizitei Libertatea.

„Obiectivul menționat este reprezentat de două structuri alăturate (două poduri) pentru fiecare sens de deplasare”, menționează compania națională.

Cele două bucăți sunt încadrate în clasele IV și III. Conform reglementărilor tehnice consultate de Libertatea, citate și de CNAIR, clasa IV este ultima în care se poate circula pe un pod, „nesatisfăcătoare, elementele constructive se află într-o stare avansată de degradare”, în timp ce clasa a III-a înseamnă „stare satisfăcătoare, elementele constructive prezintă degradări pe zone întinse cu afectarea secțiunii transversale”.

Ultima clasă, a V-a, „nu asigură condițiile minime de siguranță a circulației”.

Ele se regăsesc în normativul denumit „Instrucțiuni tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod”.

În acord cu prevederile AND 522/2002 – Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice a unui pod, acestea sunt încadrate în clasa IV pentru calea I și clasa III pentru calea II, ceea ce indică necesitatea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea stării tehnice, respectiv reabilitare, înlocuirea unor elemente. Răspuns CNAIR pentru Libertatea:

Aproximativ 40.000 de mașini trec zilnic podul

Unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România, autostrada A1 e traversată de zeci de mii de mașini zilnic.

Astfel, conform ultimelor date CNAIR, regăsite în răspunsul solicitat de ziar, numărul zilnic de mașini care trec peste podul argeșean este de aproximativ 40.000.

În lunile de vară, iulie și august 2022, luni în care traficul a fost mai aglomerat, la contorul kilometrului 36, cel mai apropiat de pod, au fost înregistrate 40.895 de mașini pe zi, respectiv 42.882 de mașini/zilnic.

În septembrie, traficul a scăzut, însă rămâne în zona celor 40.000 de mașini pe zi: 35.458.

