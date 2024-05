„Începem un nou proiect – Vacanțe cu armata! Acesta este un program dedicat voluntarilor, în perioada 10 iunie – 14 septembrie, în cadrul serviciului militar de bază. Este o șansă de a dobândi noi abilități și de a cunoaște armata poloneză. Cele 27 de zile de pregătire se vor încheia cu un jurământ, iar fiecare voluntar va primi un salariu. Vă încurajez să participați astăzi la training. Orice astfel de inițiativă este o investiție în siguranța noastră!”, a transmis ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz., pe contul său de Twitter.

Ruszamy z nowym projektem – Wakacje z wojskiem! To program dla ochotników, realizowany od 10 VI do 14 IX, w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. To szansa na zdobycie nowych umiejętności i poznanie Wojska Polskiego. 27 dni szkolenia zakończy się przysięgą, a każdy z… pic.twitter.com/EIBxaZSM6z