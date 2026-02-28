În ce va investi Polonia fondurile SAFE

Programul SAFE, lansat în mai 2025, funcționează printr-un mecanism de împrumuturi avantajoase: Uniunea Europeană obține finanțare de pe piețele internaționale și redistribuie fondurile statelor membre.

Împrumuturile au o perioadă de rambursare de 45 de ani, cu un termen de grație de 10 ani pentru plata principalului.

Pentru Polonia, rata dobânzii este de 3,17%, aproape de costul de finanțare al UE, ceea ce conferă țării condiții financiare extrem de favorabile.

Guvernul polonez a anunțat că fondurile vor fi utilizate între 2026 și 2030 pentru achiziții de artilerie, sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă, drone și sisteme anti-dronă, muniții, echipamente de luptă terestră, transport strategic aerian, securitate cibernetică și tehnologii bazate pe inteligență artificială.

O parte din bani vor fi direcționați și către proiecte de modernizare a infrastructurii militare, cum ar fi drumurile și podurile, dar și către sprijinirea activităților Poliției și Poliției de Frontieră.

Beneficii semnificative pentru industria locală

Conform cerințelor programului SAFE, minimum 65% din echipamentele cumpărate trebuie să fie produse în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Ucraina.

Ministerul polonez al Apărării estimează că 89% din fondurile alocate vor fi folosite pentru achiziții din industria locală, ceea ce ar putea implica aproximativ 12.000 de companii din Polonia. Restul bugetului va fi utilizat pentru achiziții internaționale, inclusiv din Statele Unite și Coreea de Sud.

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat pentru Breaking Defense că SAFE „nu este un program politic, ci unul patriotic”.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a subliniat importanța strategică a acestui program: „Țara noastră nu mai poate aștepta – este necesar să consolidăm rapid și decisiv securitatea statului. O Polonie bine înarmată, cât mai autosuficientă, cooperând modern cu aliații – aceasta este prioritatea absolută”.

Oficialii din domeniul apărării au adăugat că SAFE „eliberează fonduri semnificative și ne permite să cumpărăm mai multe echipamente cu aceiași bani”.

Controverse politice

Cu toate acestea, programul SAFE a generat controverse pe scena politică din Polonia. Opoziția conservatoare consideră că inițiativa ar putea afecta suveranitatea țării și ar crește influența Uniunii Europene asupra deciziilor interne.

Președintele Karol Nawrocki a exprimat rezerve, declarând că programul, fiind bazat pe împrumuturi și nu pe granturi, ar putea duce la o povară financiară pe termen lung pentru buget.

Cu toate acestea, guvernul polonez, a respins aceste critici, insistând că fondurile rămân în mare parte în Polonia.

Premierul Tusk a precizat că „peste 80% din fonduri vor merge către Polonia și companiile noastre”. Acesta a adăugat: „Știți cât va beneficia industria germană din programul SAFE implementat în Polonia? Doar 0,37%!”.

Alocările SAFE în alte state europene

Pe lângă Polonia, alte 17 state membre ale UE beneficiază de împrumuturi prin SAFE.

România a obținut 16,7 miliarde de euro, urmată de Franța și Ungaria, cu câte 16,2 miliarde de euro fiecare.

Italia va primi aproape 15 miliarde de euro, iar Belgia 8,3 miliarde de euro.

Printre ceilalți beneficiari se numără Lituania (6,37 miliarde de euro), Portugalia (5,84 miliarde de euro), Letonia (3,49 miliarde de euro) și Bulgaria (3,26 miliarde de euro).

Cea mai mică sumă a fost alocată Danemarcei: 46,8 milioane de euro.

