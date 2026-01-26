În cadrul SAFE sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN

Radu Miruță a afirmat că în cadrul programului SAFE sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN, în valoare totală de 9,53 de miliarde de euro.

„S-a obţinut o finanţare în nişte condiţii extrem de avantajoase pentru România, pentru că trebuie să menţionez un lucru care se aruncă în spaţiul public, că sunt bani de împrumut şi că nu e niciun beneficiu, că nu e niciun beneficiu este un neadevăr. Pentru că nu e ca şi cum ar fi existat o opţiune ca România să nu achiziţioneze. Ministerul Apărării are un plan multianual de înzestare în care sunt enumerate produsele pe care ministerul le va cumpăra în următorii cinci ani, plan aprobat CSAT, Parlamentul României. Varianta existentă era să achiziţionăm cu nişte bani la un cost foarte mare sau să folosim acest mecanism care practic presupune extragerea din planul lung de înzestare pe mai mulţi ani şi mutarea lui pentru a fi finanţat prin acest mecanism european. E un avantaj semnificativ”, a afirmat Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

El a precizat că, în cadrul SAFE, dintre cele 21 de proiecte, 10 sunt achiziţii în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziţii individuale ale statului român. Printre achiziţii se află rachete Mistral, elicoptere H225 sau mai multe sisteme de apărare antiaeriană.

„Sunt 21 de proiecte care au legătură cu Ministerul Apărării Naţionale, care totalizează 9,53 miliarde de euro, dintre cele 21 de proiecte 10 sunt cu achiziţii în comun cu alte state, 11 sunt cu achiziţii individuale ale statului român. Doar câteva exemple de achiziţii în comun. E deja semnat contractul cu Franţa pentru rachetele Mistral, s-a făcut public asta. 652 de milioane de euro acolo este o achiziţie împreună cu alte şase state. Vor fi 12 elicoptere H225, modelul mai nou, care vor fi luate din Franţa. Vor fi 12 radare, din nou achiziţii în comun cu Franţa, trei sisteme de apărare antiaeriană care vor completa sistemul Patriot, achiziţie în comun cu Germania, două sisteme centralizare pentru comandă antiaeriană care vor fi achiziţie în comun cu Germania fiind ţară care e liderul pe aceste achiziţii”, a mai afirmat ministrul.

Radu Miruță a mai declarat că alte achiziţii vor fi transportoare blindate Piranha, post integrat de comandă pentru apărare aeriană şi antirachetă, vedetă de intervenţie pentru scafandri, navă de patrulare maritimă, precum și sisteme rachete navale.

Suma alocată pentru componenta sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a declarat, luni, că pentru componenta sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din programul SAFE sunt alocate 1,3 miliarde de euro.

„MAI este un pilon al structurii de rezilienţă al statului, are un rol critic, pentru că prin structurile sale desfăşoară activităţi atât pe tip de pace, cât şi în cazul unui conflict armat”, a transmis secretarul de stat, într-o conferinţă la Palatul Victoria.

Contribuţia MAI este structurată pe capabilităţi care susţin atât securitatea internă cât şi protecţia populaţiei.

„Printre proiectele pe care noi le propunem vorbim de protecţia personalului în misiunii cu risc ridicat, armament şi muniţii de infanterie pentru toate forţele din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, drone, sistemul antidrone, mobilitate militară şi vorbim aici de sprijin pentru coridoarele logistice, securizarea şi fluidizarea mişcărilor esenţiale, inclusiv cooperarea între instituţii, capabilităţi de observare, identificare şi sprijin operativ în condiţii dificile, sisteme critice de comunicaţii, comandă şi control şi sisteme de avertizare pentru protecţia civilă. Vorbim şi de capabilităţi cibernetice defensive şi proactive, de capabilităţi mobile pentru asigurarea continua serviciilor digitale esenţiale”, a arătat Bogdan Despescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE