Atârnați în Vaideeni. În lumea romilor uitați de statul român, miracol înseamnă doar o căsuță în care e cald

De Ștefan Pană,

Cea mai dramatică inundaţie din Atârnați a fost în 2014. Aproape 80 de familii au avut casele distruse parţial sau complet de ape. Unii oameni încă trăiesc, cinci ani mai târziu, în containere ale Ministerului de Interne sau în bordeie de 6 metri pătraţi.

Zona Atârnaţi este locuită în cea mai mare parte de romi. Este o zonă foarte săracă, în care inundaţiile nu au făcut decât să agraveze o situaţie şi aşa dezastruoasă. Majoritatea locuitorilor câştigă bani din alocaţiile copiilor, ajutor social şi munca la zi.

În octombrie, zece familii au primit ajutor de la organizația Habitat for Humanity, care le-a ridicat case noi. Se vor putea muta însă, din containerele și din bordeiele în care stau acum, abia anul viitor, după ce noile locuințe vor fi conectate la utilități.

Peste 400 de voluntari au muncit cinci zile pentru a face acest lucru posibil. Unii dintre ei au venit de la mii de kilometri distanţă, din Noua Zeelandă, Canada și Statele Unite, pentru a se implica în programul Big Build al Habitat for Humanity.

„Welcome to Vaideeni”, le spune un voluntar canadienilor când ajung la poarta şantierului. În spatele porţilor stau familiile pentru care se ridică noile case. Pe ele vrem să le cunoaştem acum.

Recomandări Gară de 8 milioane de lei cu lacătul pe ușă. Fost angajat: ”Nu a fost folosită niciodată. S-au cheltuit banii aiurea”

E o zi de toamna încă blândă. Uliţele cătunului sunt pline de bărbaţi şi femei de toate vârstele. Stau pe la porţi, pe băncuțe în faţa caselor, e înainte de prânz, dar unii dintre ei s-au instalat deja în cele două cârciumi aflate una lângă alta.

În fața unei locuințe mai degrabă improvizate, o femeie primește cu uimire și neîncredere vestea că va avea o casă, una adevărată. Ne primește în cămăruța în care, din 2014, ea, soțul și cei trei copii își duc traiul și în doar cinci cuvinte își descrie suferința din ultimii cinci ani: înghesuială, frig, foame, nesiguranță, frică.

Și frica e cea care, când plecăm, o îndeamnă să ne urmeze, în fugă. Abia șoptit, pune o întrebare. ”Pe numele cui va fi viitoarea casa?”. Se teme că bărbatul ei, care bea adesea și o bate, o va arunca în stradă cu copiii. Voluntarii o liniștesc. Organizația Habitat for Humanity oferă casele doar pe numele mamei, adică pe numele celei care creşte copiii. Au fost nenumărate cazurile în care bărbații au părăsit familiile.

Recomandări Paul ducea o viață de lux, avea o afacere de succes, 12 case și un Porche. Cum a pierdut totul în doar două săptămâni

Cinci suflete și o cameră pentru dormit, mâncat, spălat, trăit

Familia Lăcraru. Cinci oameni îngrămădiţi în câţiva metri pătraţi. Diana, 28 de ani, şi Sorin, 29 de ani, au trei copii, de 9 ani, 5 ani şi un an. Când apa mare a venit în 2014, casa le-a fost distrusă, familia s-a mutat într-un container, apoi cei doi soți au reușit să ridice un bordei în curtea vechii case.

Diana Lăcraru locuiește cu familia într-un bordei. după ce și-au pierdut casa în inundațiile din 2014

„Eu nu lucrez. Soţul e îngrijitor la băiat, ca asistent personal, şi eu, casnică, cu copiii”, spune Diana.

David, băiatul de 5 ani, este bolnav. Nu vorbeşte și are nevoie de un cadru pentru a se deplasa, lucru aproape imposibil în cămăruţa în care locuiește. Cel mai adesea își petrece timpul în pat, lângă frațiorul lui mai mic. Alexandra, cel mai mare copil al familiei Lăcraru, e la şcoală.

Recomandări Noi înregistrări despre blocarea aflării adevărului de la Colectiv. Sorina Pintea: „Mi-au reproșat și Bănicioiu, și Arafat că am dat documente la instanță fără să-i anunț!”

„Aici dormim, aici mâncăm, aici facem baie, aici își face fata temele”, explică Diana.

Nu-și poate imagina o casă cu ”de toate”. Nici nu îndrăznește, aproape. Oricum, zice Diana, e mai bine decât în container.

Containerul dormitor și drumul prin zăpadă până la baie

După inundaţiile din 2014, au fost aproape 20 de familii care au locuit în containere. Acum, mai sunt doar patru dintre ele.

Nicoleta Şchiopu are 25 de ani şi o creşte singură pe Miruna, fata ei de 7 ani. L-a părăsit pe tatăl fetei la scurt timp după ce a născut, pentru că, spune ea, era violent.

Nicoleta Șchiopu si fata ei, Miruna, stau într-un container, după inundațiile din 2014, din Vaideeni

După ce inundaţiile au lăsat-o fără casă, a stat o vreme la fratele ei, dar era complicat, bărbatul avea și el familie, doi copii și foarte puțin spațiu, așa că s-a mutat într-un container, amenajat însă doar tip-dormitor.

Bucătăria şi baia sunt în alte containere, iar când se lasă frigul, devine o povară să ajungă să gătească ori să se spele.

Containerele aduse pentru oamenii din Vaideeni care și-au pierdut casele în inundațiile din 2014

Iarna trecută a stat mai mult prin spitale cu fata ei, care răcea mereu. La şcoală, mergea cu hainele mucegăite, din cauza condensului.

„Ne-am descurcat foarte greu. Băgam aeroterma, încă un calorifer. Degeaba. Nu făcea faţă. Dormeam îmbrăcaţi”, povestește Nicoleta.

Nicoleta așteaptă viitoarea ei căsuță ca pe un Crăciun, dar în care n-o să le mai fie frig, iar copila n-o să mai fie bolnavă. „Pentru noi o să fie un miracol”.

Toate păturile și-o vecină milostivă

Apropierea iernii o sperie și pe Mădălina. Are 20 de ani şi, alături de soţ, creşte doi copii. Cel mic are un an şi câteva luni. Bordeiul dezafectat în care locuieşte acum familia ei nu are o sobă funcţională, iar geamurile nu se închid.

Mădălina stă cu familia ei într-un bordei, de când și-au pierdut casa în inundațiile din 2014

„În timp de vară, stăteam bine, nu era aşa frig. Iarna, am stat o perioadă la părinţii mei. Am văzut că nu e nici acolo bine, că e multă familie. Ne-am mutat iar aici, n-am avut încotro. Altundeva unde să ne ducem?”, spune tânăra.

Bordeiul nu are nici curent, doar un bec şi un fir care duce la casa de alături, la o vecină care din când în când o mai lasă să se conecteze la electricitate. Dar nu tot timpul, doar când ”are chef”.

Singurul mod în care Mădălina își poate încălzi copiii e să mai pună o pătură pe ei, încă una, încă una. Când nu mai are pături, apelează la mila unei alte vecine, care are căldură și o mai primește în vizită cu copiii, cât să-i mai dezmorțească.

Cât despre ea, gândul că ar putea avea o casă îi ține de cald.

„Dacă ar fi să ne mutăm, ar fi o minune. Aş fi cea mai fericită femeie de pe lume. Că aş avea unde să stea copiii la căldură. Avem unde să stăm, să nu ne plouă, să nu ne ningă”, oftează Mădălina privind undeva, în viitor.

Dar în glas i se ghicește speranța, iar de afară răzbate zgomot de șantier.

La marginea localității și a societății

Localnicii din Vaideeni nu văd cu ochi buni comunitatea din Atârnați. Parcă și asociază numele cătunului cu locuitorii lui.

„Nu vor să muncească. Spun că lucrează cu ziua, dar cer 150 de lei pe zi, altfel nu vin. Fac şi nazuri la mâncare, nu muncesc fără. Şi, pe lângă, mai vor şi ţigări şi băutură „, spune un bărbat, care se plânge că trebuie să aducă lucrători din alte sate.

Alți localnici spun că romii din Atârnaţi au bani, dar îi pierd la păcănele. Banii i-ar aduna din vânzarea bureţilor, de pe urma cărora se câştigă foarte bine, spun ei.

Totuși, romii care trăiesc la marginea localității sunt săraci, trăiesc în condiții grele, sunt respinși de societate, împinși la marginea ei. E un cerc vicios.

O casă, o şansă

Ideea de la care pleacă Habitat for Humanity şi în care voluntarii cred cu adevărat este că cercul vicios al sărăciei se întrerupe prin oferirea unui cămin.

Organizații nonguvernamentale ca Habitat intervin acolo unde statul ajută prea puțin sau deloc.

Ajutorul voluntarilor pentru oameni trebuie completat cu sprijinul statului, pentru a scoate aceste comunităţi de la marginea societăţii. Şi, nu în ultimul rând, oamenii trebuie să înceapă să se ajute singuri. Inclusiv prin a lucra la ridicarea propriilor case, ceea ce familiile acestea au făcut în cadrul programului Big Build.