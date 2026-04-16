Ce premier spune Nicușor Dan că nu ar numi vreodată în fruntea Guvernului

Președintele nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, dar amintește că acesta ar necesita susținere parlamentară: „E posibil, dar el va avea nevoie la un moment dat să aibă nevoie de susținere parlamentară. Dl Bolojan a spus public că nu va demisiona, e un om serios, ce spune face”.

Întrebat despre tensiunile din Coaliție, Dan a precizat că acestea durează de mai multe luni: „Nu mai țin minte, dar nemulțumiri reciproce de multe luni aud”. Totodată, el a reafirmat că nu se implică în deciziile interne ale partidelor: „Nu e treaba mea. Eu sunt un mediator, nu e treaba mea să dau sfaturi”.

Referindu-se la o posibilă rotativă în 2027, Dan a subliniat că toate variantele rămân deschise: „Toate variantele sunt pe masă. În decembrie m-a întrebat un premier european la Consiliu ce se întâmplă în România și i-am spus că încep să apară probleme personale în coaliție”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE