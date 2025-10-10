Comitetul Norvegian Nobel a anunțat joi că a ajuns la o decizie privind laureatul premiului pentru pace din 2025, cu câteva zile înainte ca Israelul și Hamas să ajungă la un acord de încetare a focului în cadrul planului pentru Gaza propus de președintele american.

Partidul Socialist de Stânga: Oslo trebuie să fie pregătit pentru orice

Având în vedere momentul și componența comitetului independent, format din cinci membri, majoritatea experților în Nobel și observatorilor norvegieni consideră foarte puțin probabil ca Trump să primească premiul, fapt ce a stârnit îngrijorări în Norvegia cu privire la modul în care acesta ar putea reacționa la o astfel de respingere publică.

Kirsti Bergstø, lidera Partidului Socialist de Stânga și purtătoarea de cuvânt pe probleme de politică externă, a declarat că Oslo trebuie să fie „pregătit pentru orice”.

„Donald Trump duce SUA într-o direcție extremă, atacă libertatea de exprimare, folosește poliție secretă mascată pentru a răpi oameni în plină zi și lovește în instituții și în justiție. Când un președinte este atât de imprevizibil și autoritar, desigur că trebuie să fim pregătiți pentru orice”, a spus Bergstø.

„Comitetul Nobel este un organism independent, iar guvernul norvegian nu are nicio implicare în acordarea premiilor. Dar nu sunt sigură că Trump înțelege asta. Trebuie să fim pregătiți pentru orice reacție din partea lui”, a continuat lidera Partidului Socialist de Stânga.

Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că ar trebui să i se acorde Premiul Nobel pentru Pace, o onoare care i-a revenit unui alt predecesor al său, Barack Obama, în 2009, „pentru eforturile extraordinare de a întări diplomația internațională și cooperarea între popoare”.

În iulie, Trump l-ar fi sunat pe Jens Stoltenberg, ministrul norvegian de finanțe și fost secretar general al NATO, pentru a întreba despre Premiul Nobel.

Luna trecută, la ONU, Trump a afirmat în mod fals că a pus capăt la șapte „războaie nesfârșite”, spunând liderilor mondiali: „Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru Pace”.

Donald Trump consideră că Statele Unite ar fi „insultate” dacă el nu ar primi Premiul Nobel pentru Pace, aceasta fiind o idee apărută în primul său mandat la Casa Albă și devenită o obsesie în cel de-al doilea mandat, care a început pe 20 ianuarie 2025.

Partidul Verzilor: independența comitetului dă credibilitate premiului

Arild Hermstad, liderul Partidului Verzilor din Norvegia, a declarat că independența comitetului este cea care conferă credibilitate premiului.

„Premiile pentru pace se câștigă prin angajament susținut, nu prin crize de furie pe rețelele sociale și nici prin intimidare. E un lucru bun că Trump a sprijinit recentul acord de încetare a focului între Israel și Hamas. Orice pas spre oprirea suferinței din Gaza este binevenit. Dar o contribuție tardivă nu șterge ani de violență și divizare”, a spus el.

Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului norvegian Nobel, a precizat că decizia a fost finalizată la ultima ședință a comitetului, luni.

El a spus că hotărârile sunt apolitice, deși faptul că membrii comitetului sunt numiți de Parlamentul norvegian, conform testamentului lui Alfred Nobel – care a lăsat fondurile pentru premiile ce îi poartă numele – poate crea uneori o impresie greșită.

„Știu din proprie experiență că acest comitet acționează complet independent. Dar Alfred Nobel ne-a pus într-o situație complicată, scriind în testamentul său că membrii trebuie desemnați de parlament. Din păcate, acest lucru nu poate fi schimbat”, a explicat el.

Editorialistul și analistul Harald Stanghelle a speculat că o eventuală reacție de răzbunare din partea lui Donald Trump – dacă ar exista – ar putea lua forma unor taxe vamale, a unor cerințe privind majorarea contribuțiilor la NATO sau chiar a declarării Norvegiei drept „inamic”.

Cine sunt posibilii câștigători ai Premiului Nobel pentru Pace

„El (Trump) este atât de imprevizibil. Nu vreau să folosesc cuvântul «teamă», dar există sentimentul că ne-am putea confrunta cu o situație dificilă. E foarte greu să îi explici lui Donald Trump – sau multor alte țări din lume – că este vorba despre un comitet complet independent, pentru că nu respectă acest gen de independență”, a spus Stanghelle.

El a adăugat că, dacă Trump ar câștiga, ar fi „cea mai mare surpriză din istoria Premiului Nobel pentru Pace”.

Nina Græger, directoarea Institutului de Cercetare pentru Pace din Oslo, consideră că cei mai probabili câștigători din acest an sunt „Emergency Response Rooms” din Sudan, „Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor” și „Liga Internațională a Femeilor pentru Pace și Libertate”.

„Deși (Trump) merită recunoaștere pentru eforturile sale de a pune capăt războiului din Gaza, este încă prea devreme să spunem dacă propunerea de pace va fi implementată și dacă va duce la o pace durabilă”, a continuat Græger.

„Retragerea sa din instituțiile internaționale, dorința de a prelua Groenlanda de la Regatul Danemarcei – un aliat NATO – și încălcările drepturilor democratice de bază din propria țară nu se aliniază cu spiritul testamentului lui Nobel”, a încheiat Nina Græger.

