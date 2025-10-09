„În timpul ultimei noastre întâlniri, nu am auzit un «nu» (în privința rachetelor Tomahawk – n.r.). Ceea ce am auzit a fost că lucrările vor continua la nivel tehnic şi că această posibilitate va fi luată în considerare”, a declarat Zelenski înr-o conferință de presă, la Kiev, referindu-se la întâlnirea pe care a avut-o cu Trump în marja Adunării Generale a ONU de la New York, la sfârşitul lunii septembrie.

„Planul de încheiere a războiului nu va fi uşor, dar este cu siguranţă calea de urmat. Şi dacă Trump oferă lumii – mai ales poporului ucrainean – şansa unui astfel de armistiţiu, atunci da, ar trebui să fie nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace”, a subliniat șeful statului ucrainean. „Îl vom nominaliza în numele Ucrainei”, a insistat el.

Donald Trump a făcut campanie pentru a primi prestigiosul premiu, susţinând că a pus capăt la şapte războaie şi l-a sunat pe ministrul norvegian al finanţelor, fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg, pentru a-l întreba despre șansele sale de succes.

Volodimir Zelenski le-a transmis reporterilor că rachetele Tomahawk, care pot zbura până la 1.500 de kilometri şi ar permite Ucrainei să lovească ţinte aflate departe în interiorul Rusiei, până în Siberia, „i-ar trezi puţin pe ruşi, aducându-i la masa negocierilor”.

Recomandări Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia

Preşedintele ucrainean a menţionat că a solicitat rachete de precizie cu rază lungă de acţiune şi în timpul mandatului lui Joe Biden, dar cererea a fost respinsă de fosta administrație americană.

Trump a spus luni că a „cam luat” o decizie cu privire la trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina, dar vrea să știe cum vor fi utilizate. „Am cam luat o decizie. Cred că vreau să aflu ce vor face cu ele, unde le vor trimite, presupun. Trebuie să pun această întrebare”, a declarat președintele american, adăugând că nu își dorește o escaladare a conflictului.

Regimul de la Moscova duce o campanie intensă pentru a-l descuraja pe Donald Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk, amenințându-l cu „consecințe grave” și „daune ireparabile relaţiilor ruso-americane”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE