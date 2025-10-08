„Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel”, a declarat președintele american de la tribuna Adunării Generale a ONU.

Liderul republican de la Casa Albă susține că a pus capăt la șapte conflicte miltare, dând ca exemple medierea sa între India și Pakistan, Cambodgia și Thailanda, Egipt și Etiopia, Rwanda și Republica Democratică Congo, Serbia și Kosovo…

Experții în relații internaționale consideră însă că președintele american exagerează rolul său, dacă nu chiar îl inventează cu totul.

Recent, Donald Trump a ținut să precizeze că numărul de conflicte încheiate ar putea crește odată cu încetarea ostilităților între Israel și mișcarea islamistă palestiniană Hamas.

Bunăvoință diplomatică

Forumul Familiilor, principala organizație a rudelor ostaticilor aflați în captivitatea Hamas, a cerut deja acordarea premiului Nobelului pentru Pace lui Trump, pentru „determinarea sa de a instaura pacea” în regiune.

Pentru unii lideri străini, menționarea prestigiosului premiu în dreptul lui Donald Trump a devenit un semn de bunăvoință diplomatică față de un președinte care a dat peste cap ordinea internațională.

Pakistanul l-a nominalizat pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace 2025, la fel ca și premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
Recomandări
Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”

În timpul unei reuniuni organizate la începutul lunii iulie, la Casa Albă, o jurnalistă i-a întrebat pe președinții Liberiei, Senegalului, Mauritaniei, Guineei-Bissau și Gabonului dacă Donald merită această recompensă.

Auzind răspunsurile măgulitoare ale celor cinci lideri africani, Trump a reacționat, vizibil încântat: „Aș putea face asta toată ziua”.

Șeful gigantului farmaceutic Pfizer, Albert Bourla, s-a alăturat acestui cor, estimând recent că „merită” prestigioasa distincție datorită dezvoltării rapide a unui vaccin anti-COVID-19 în timpul primului mandat al lui Trump la Casa Albă.

Mii, chiar zeci de mii de persoane pot propune un nume Comitetului Nobel, de la parlamentari și miniștri, la anumiți profesori universitari și membri ai comitetului însuși până la foști laureați, notează AFP.

„Îl merit”

Nominalizarea trebuie depusă înainte de 31 ianuarie, pentru ca premiul să fie anunțat în octombrie – anul acesta vineri, 10 octombrie.

Profesoara de drept Anat Alon-Beck a înaintat astfel numele președintelui american celor cinci membri ai Comitetului, care sunt desemnați de Parlamentul norvegian.

Ea a declarat pentru AFP că a făcut acest lucru datorită „autorității extraordinare” și „talentului strategic” pe care, în opinia ei, le-a demonstrat pentru „promovarea păcii și asigurarea eliberării ostaticilor” din Fâșia Gaza.

Experții estimează că șansele lui Donald Trump sunt aproape nule, lucru pe care principalul interesat îl recunoaște, nu fără a-l deplânge.

„Orice aș face, nu voi primi premiul Nobel”, s-a plâns el în iunie pe rețeaua sa Truth Social. În februarie, în prezența lui Benjamin Netanyahu, președintele american a declarat: „Îl merit, dar nu mi-l vor acorda niciodată”.

Ceea ce nu îl împiedică să sondeze terenul. Potrivit ziarului norvegian Dagens Naeringsliv, Donald Trump a abordat subiectul la sfârșitul lunii iulie cu ministrul norvegian al finanțelor, Jens Stoltenberg, pe care îl cunoaște bine de când acesta a condus NATO.

Lupta cu Obama

„Trump are reputația de a fi deosebit de pasionat de recompense și premii, așa că ar fi încântat de această recunoaștere internațională”, explică pentru AFP Garret Martin, profesor de relații internaționale la American University.

„De altfel, de când și-a declarat ambițiile prezidențiale, în urmă cu zece ani, se prezintă ca marele adversar al lui Barack Obama”, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2009, subliniază profesorul american.

Distincția acordată fostului președinte democrat, la doar nouă luni de la preluarea primului mandat la Casa Albă, a stârnit și continuă să provoace dezbateri aprinse.

Roxana Oprea, activistă romă E-Romnja: „Violența domestică este un fenomen structural, nu etnic. Există mult rasism, există dublul standard al autorităților atunci când vine vorba de femei rome”
Recomandări
Roxana Oprea, activistă romă E-Romnja: „Violența domestică este un fenomen structural, nu etnic. Există mult rasism, există dublul standard al autorităților atunci când vine vorba de femei rome”

„Dacă m-aș fi numit Obama, aș fi primit Premiul Nobel în zece secunde”, a susținut Trump în octombrie 2024.

Alți trei președinți americani au fost onorați cu Premiul Nobel pentru Pace: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson și Jimmy Carter. Premiul a fost obținut și de fostul secretar de stat și consilier pe probleme de securitate națională Henry Kissinger, în 1973.

Alegerea fostului secretar de stat, considerat în multe țări ca fiind întruchiparea brutalității și cinismului diplomatic, a fost de asemenea foarte criticată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
CCR, lovitură după lovitură! Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan! Scena politică arde după această decizie fără precedent!
Unica.ro
CCR, lovitură după lovitură! Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan! Scena politică arde după această decizie fără precedent!
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
Elle.ro
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
gsp
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
GSP.RO
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
BYD a prezentat la Salonul Auto București modelele din noua generație » Ce este inovatorul sistem hibrid DM-i și cât costă
GSP.RO
BYD a prezentat la Salonul Auto București modelele din noua generație » Ce este inovatorul sistem hibrid DM-i și cât costă
Parteneri
Ultima oră! DIRECȚIA 5, în doliu, a murit fulgerător! Inima trupei a încetat să mai bată! Dumnezeu să te ierte, Marius Keseri, mare talent, mare om!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! DIRECȚIA 5, în doliu, a murit fulgerător! Inima trupei a încetat să mai bată! Dumnezeu să te ierte, Marius Keseri, mare talent, mare om!
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă
Tvmania.ro
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă

Alte știri

Arta iese din galerii - tineri artiști români, expuși într-un mall din Capitală. Alexandru Rădvan, curatorul expoziției „Young Blood”: „Arta nu e ceva ce trebuie băgat pe gât. Are doar nevoie de puțin spațiu”
Interviu
Știri România 19:00
Arta iese din galerii – tineri artiști români, expuși într-un mall din Capitală. Alexandru Rădvan, curatorul expoziției „Young Blood”: „Arta nu e ceva ce trebuie băgat pe gât. Are doar nevoie de puțin spațiu”
Peste 20.000 de gospodării au rămas fără curent după codul roșu de vreme rea. Bogdan Ivan: „Ploaia și vântul au dus la avarii”
Știri România 18:44
Peste 20.000 de gospodării au rămas fără curent după codul roșu de vreme rea. Bogdan Ivan: „Ploaia și vântul au dus la avarii”
Parteneri
Cum a ajuns comisarul european pentru agricultură să lucreze la o stână din România: „Trebuia să mulgem oile dimineața, să producem brânza”
Adevarul.ro
Cum a ajuns comisarul european pentru agricultură să lucreze la o stână din România: „Trebuia să mulgem oile dimineața, să producem brânza”
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Elle.ro
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Stiri Mondene 18:26
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Adevărul despre prietenia dintre Dan Negru și Dorian Popa: „Mă bucur că a luat-o pe drumul ăsta”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:17
Adevărul despre prietenia dintre Dan Negru și Dorian Popa: „Mă bucur că a luat-o pe drumul ăsta”
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
ObservatorNews.ro
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.ro
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Mediafax.ro
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
StirileKanalD.ro
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
Redactia.ro
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
Vești bune! Mamele și veteranii ar putea fi scutiți de plata contribuției la sănătate
KanalD.ro
Vești bune! Mamele și veteranii ar putea fi scutiți de plata contribuției la sănătate

Politic

Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Politică 17:41
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
Analiză
Politică 12:00
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
Parteneri
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Spotmedia.ro
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
Fanatik.ro
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită