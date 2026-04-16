Liderul pieței distribuitoare de carburanți, OMV Petrom, a luat decizia de a ieftini în noaptea de miercuri spre joi cu 35 de bani pe litru benzina și cu 30 de bani motorina, potrivit Profit.ro. Astfel, prețul benzinei a scăzut sub 8,5 lei/l, iar cel al motorinei a coborât la 9,28 lei/l.

Prețul unui litru de benzină standard este, joi, de 8,37 lei/l în stațiile Petrom și de 8,48 lei/l în cele OMV, prețuri similare fiind înregistrate ultima dată abia pe 12 martie. De asemenea, litrul de motorină a scăzut la 9,28 lei în stațiile Petrom și la 9,37 lei în cele OMV. Ultima dată când au fost înregistrate prețuri similare la diesel au fost pe data de 18 martie.



Și Rompetrol a ieftinit la prima oră a zilei de joi carburanții, un litru de benzină se vinde cu 8,82 lei, iar unul de motorină costă 9,64 lei.

În schimb, la Socar, prețul unui litru de benzină este 8,79 lei, iar motorina 9,69 lei. Lukoil vinde un litru de benzină cu 8,89 lei, iar un litru de motorină cu 9,63 lei.

La Mol, un litru de benzină este 9,10 lei, iar de motorină 9,67 lei.