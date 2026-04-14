Scumpirile carburanților lovesc puternic populația

Creșterea prețurilor la combustibili afectează direct bugetele românilor, mai mult de jumătate (52%) spun că au fost foarte afectați de scumpirile de la pompă, iar 26,6% mult.

Doar 9,9 % din respondenți spun că au fost foarte puțin afectați și 3,8% că au fost foarte puțin.

Practic, aproape 8 din 10 români spun că sunt afectați puternic de scumpirile motorinei și benzinei.

Asta după ce timp de mai mult de o lună carburanții au crescut în fiecare zi.

Masa de Paște, mai săracă pentru majoritatea românilor

Creșterea prețurilor se vede și în consum, aproape 70% din români au spus că vor cumpăra mai puține produse în acest an de Paște, asta deși bugetul pentru masa de Paște a ajuns la 1.000-1.500 de lei pentru o familie de patru persoane.

Doar 18,7% din respondenți au spus că „vor cumpăra la fel de multe produse, indiferent de prețuri” și 1,9% că vor cumpăra mai multe.

Ce îi sperie cel mai mult pe români în legătură cu războiul din Iran

Temerile românilor legate de războiul din Iran sunt în principal economice. Barometrul arată ce cred românii:

21,3% – „Va declanșa o criză a energiei (petrol, gaz)”

20,6% – „Va duce la creșteri de prețuri și inflație”

18,3% – „Îmi e teamă că România va fi atrasă în conflict”

7,6% – „Războiul va ajunge în Europa”

6,1% – „Prăbușirea ordinii globale bazate pe reguli”

5,2% – „Prelungirea războiului pentru luni sau ani”

4,8% – „Creșterea terorismului”

2,4% – „Criza umanitară din zona războiului”

1,3% – „Perturbarea zborurilor globale”

12,4% – „Nu știu”

Prezența militară SUA în România: jumătate dintre români nu au o opinie

Percepțiile sunt împărțite legate de cât va dura războiul din Iran, dar dominate de incertitudine:

1,4% – „Câteva zile”

9,0% – „Maxim o lună”

19,9% – „Câteva luni”

10,2% – „Maxim un an”

20,3% – „Mai mult de un an”

39,3% – „Nu știu”

Întrebarea legată de decizia de a permite dislocarea de echipamente și militari americani în România arată că jumătate din români nu au o opinie.

În proporție de 18,7% sunt „pentru”, iar 32,2% sunt „împotrivă”. În schimb 35,7% spun că „nu au avut o opinie”, iar 13,4% spun că „nu știu”.

„Atitudinea votanților partidelor față de decizia de a găzdui echipamente și militari SUA în contextul războiului din Iran: votanții PNL, USR au susținut cel mai mult decizia, votanții AUR, SOS și UDMR au fost cel mai mult împotrivă. Votanții PSD au fost mai mult indeciși pe subiect.”, arată Agenția de Rating Politic.

Concluziile experților: nemulțumire socială în creștere

Potrivit ARP, contextul actual alimentează tensiunile din societate:

preocupare majoră pentru prețuri și nivelul de trai

teamă de impactul geopolitic asupra economiei

neîncredere în instituții și politici publice

„Majoritatea românilor se simt afectați puternic de creșterile de prețuri și se tem de un impact al războiul din Iran asupra prețurilor și de o criză a carburanților, mai mult decât se tem de extinderea războiului.”, arată analiza.

Barometrul Poll/Int România – aprilie 2026 arată o populație tot mai afectată de scumpiri și îngrijorată de evoluțiile internaționale, în special de impactul economic al războiului din Iran.

Același sondaj arată că 4 din 10 români cred că sistemul politic este atât de defect încât trebuie înlocuit complet, indiferent de mijloace.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1187 de persoane (18+), în perioada 1-10 aprilie 2026, fiind reprezentativ la nivel național, cu o eroare de ±2,8%.

