Ungaria, liderul creșterilor din Europa

Potrivit datelor publicate de Eurostat, evoluția prețurilor locuințelor a fost influențată în principal de revenirea cererii, pe fondul stabilizării dobânzilor.

Ungaria a înregistrat cea mai mare creștere anuală a prețurilor locuințelor din UE, cu un avans de 21,2% în trimestrul al patrulea din 2025.

Experții explică această evoluție prin măsurile adoptate de autorități: „Ungaria […] a promovat în ultimii ani scheme de subvenționare a locuințelor, ceea ce a stimulat cererea, alături de o activitate puternică a investitorilor”, a explicat Kate Everett-Allen, specialist în piața imobiliară europeană.

Creșteri puternice în țările turistice

Mai multe state atractive pentru investitori și turiști au raportat creșteri semnificative la prețurile locuințelor:

Portugalia – 18,9%

Croația – 16,1%

Spania – 12,9%

Cererea internațională a fost un factor decisiv. Nomazii digitali, investitorii străini și cumpărătorii de locuințe de vacanță au contribuit la creșterea accelerată a prețurilor, mai ales în zonele urbane și de coastă.

„Pe măsură ce ratele dobânzilor s-au stabilizat, cumpărătorii […] au reintrat pe piață”, a explicat Michael Polzler, CEO al REMAX Europe.

Europa de Est recuperează rapid

Și alte țări din Europa Centrală și de Est au înregistrat creșteri de peste 10%:

Slovacia -12,8%

Bulgaria – 12,6%

Letonia – 11%

Lituania – 10,8%

Cehia – 10,4%

Specialiștii spun că aceste piețe cresc mai rapid deoarece pornesc de la un nivel mai scăzut și beneficiază de investiții și creștere economică.

România a înregistrat o creștere de 6,7% a prețurilor locuințelor, peste media UE, dar sub nivelul țărilor din regiune care au avut cele mai mari scumpiri.

Finlanda, singura țară cu scăderi

La polul opus, Finlanda este singura țară în care prețurile locuințelor au scăzut, cu 3,1% față de anul precedent.

Dintre cele mai mari economii europene, Germania a avut o creștere a prețului locuințelor de 3%, Franța creștere de 1% și Italia creștere de 4,1%

Aceste piețe încă se recuperează după scăderile din 2023–2024, cauzate de dobânzi ridicate și inflație.

În ansamblu, piața imobiliară europeană a revenit pe creștere la final de 2025, însă diferențele între țări rămân semnificative.

Factorii principali rămân accesul la finanțare, cererea internațională și atractivitatea economică sau turistică a fiecărei piețe.