Primarul din Dumbrăveni ar fi organizat licitații fictive

Procurorii Serviciului Teritorial Suceava au decis trimiterea în judecată a primarului Ioan Pavăl, în stare de libertate, pentru „abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave” şi „fals intelectual în formă continuată”, acuzaţii care includ trei acte materiale.

Conform anchetei, între septembrie şi noiembrie 2024, Ioan Pavăl ar fi organizat fictiv o procedură de achiziţie publică, încheind trei contracte cu o firmă comercială pentru lucrări de reparaţii la drumurile din comuna Dumbrăveni.

DNA susţine că lucrările nu au fost nici contractate, nici realizate, dar facturile au fost plătite în mod ilegal şi antedatate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totală de 3.309.783 lei.

„Inculpatul Pavăl Ioan, în calitate de primar al comunei Dumbrăveni, ar fi iniţiat şi desfăşurat în mod fictiv procedura de achiziţie publică, finalizată prin încheierea a trei contracte cu o societate comercială, iar în condiţiile în care lucrările nu erau în realitate contractate şi nici executate, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 3.309.783 lei, prin plata nelegală a unor facturi antedatate şi prin întocmirea mai multor documente adresate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.)”, se menţionează în comunicatul DNA.

Procurorii au stabilit că primarul ar fi încălcat prevederile legale prin iniţierea şi desfăşurarea unei proceduri ilegale de compensare a creanţelor bugetare cu firma respectivă.

Totodată, acesta ar fi aprobat plata a trei facturi antedatate, însumând 3.165.400 lei, şi ar fi cerut alocarea de sume defalcate din TVA către ANAF, încadrând nelegal debitele conform O.U.G. nr. 107/2024.

În octombrie 2024, Pavăl ar fi falsificat înscrisuri oficiale prin atestarea necorespunzătoare a datei reale a documentelor.

Prin aceste acţiuni, primarul ar fi obţinut un beneficiu necuvenit pentru societatea comercială implicată, constând în compensarea ilegală a obligaţiilor fiscale principale în valoare de 3.165.400 lei, precum şi anularea unor obligaţii fiscale accesorii de 144.383 lei.

ANAF a pus sechestru pe conturile primarului

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, s-a constituit parte civilă în dosar, solicitând recuperarea prejudiciului total de 3.309.783 lei, plus accesoriile fiscale care se vor calcula până la recuperarea integrală.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor lui Ioan Pavăl. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Suceava, cu propunerea de menţinere a măsurilor asigurătorii dispuse.

