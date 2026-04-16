„Suntem singura primărie din țară care cultivă cartofi pentru copiii comunității. Vreau să mai văd un coleg în țara asta care face așa ceva”, a declarat primarul Valentin Luța. Acesta a explicat că proiectul, implementat de cinci ani, are scopul de a promova alimentația sănătoasă. „680 de copii mănâncă în fiecare zi o masă caldă. Primul câștig este că noi controlăm ceea ce plantăm. Nu dăm azoturi, numai gunoi de grajd și îngrășăminte verificate. Nu dăm ierbicide. Acesta e obiectivul principal: o masă cu adevărat sănătoasă, nu doar pe hârtie sănătoasă”, a adăugat edilul.

Întregul proces, de la însămânțare la recoltare, este realizat cu implicarea directă a administrației locale. Primarul supraveghează personal lucrările, iar viceprimarul urcă la volanul tractorului. „Suntem o echipă mică, dar muncim împreună pentru binele copiilor”, a subliniat primarul.

Proiectul este finanțat în mare parte din bugetul local, deoarece fondurile primite din Programul pentru școli al României, denumit „Lapte și corn”, sunt insuficiente. „Nu primim nimic în afară de banii din Programul pentru școli al României, în sumă de 157.000 de lei. Restul, până la 1,3 milioane de lei, cât costă masa caldă pentru cei 680 de copii pentru un an de zile, completăm noi, din resurse proprii”, a explicat Valentin Luța.

Inițiativa primăriei Horodnic de Sus rămâne un exemplu unic la nivel național, punând accent pe autosuficiență, implicare comunitară și o alimentație sănătoasă pentru copii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE