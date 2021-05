„Personalul se comportă cu mine într-un mod complet adecvat și respectând legea, continuu să colaborez cu anchetatorii și să fac mărturisiri privind organizarea unor tulburări masive”, spune Roman Protasevich în clip, potrivit sursei citate. Imaginile îl arată cu o faţă tumefiată, stând la o masă.

Imaginile cu el au fost publicate pe Twitter de purtătorul de cuvânt al liderei opoziției din Belarus, Svetlana Tikhanovskaya.

Franak Viacorka, aflat în exil alături de Svetlana Tikhanovskaya, susține că jurnalistul este închis în centrul de detentie numărul 1 din Minsk.

❗❗Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka’s thugs treat him „correctly” and „lawfully”. He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD