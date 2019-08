Într-un comunicat transmis de Palatul Buckingham, prințul a transmis, sâmbătă, că niciodată nu a „văzut” şi nici nu a „bănuit” abuzurile sexuale comise de celebrul finanţist american, decedat în închisoare.

„În niciun moment din timpul limitat pe care l-am petrecut alături de el, nu am văzut, nu am asistat şi nu am bănuit vreun comportament de acest fel, care a dus apoi la arestarea şi condamnarea lui”, a declarat ducele de York.

În același mesaj, prințul britanic a spus că l-a cunoscut pe Jeffrey Epstein în 1999 şi l-a întâlnit apoi „în mod neregulat şi, probabil, nu mai mult de o dată sau de două ori pe an”, precizând, de asemenea, că a petrecut vacanţe „în mai multe dintre reşedinţele sale”.

Ducele de York a spus că regretă că l-a revăzut pe Jeffrey Epstein după eliberarea acestuia din 2010. Magnatul american tocmai fusese eliberat din închisoare după ce a fost condamnat în 2008 pentru faptul că le-a convins pe mai multe minore să se prostitueze în Florida.

În continuare, prințul spune că „Sinuciderea lui lasă multe întrebări fără răspunsuri”, a declarat prinţul Andrew, care şi-a exprimat compasiunea „faţă de toţi aceia care au fost afectaţi de faptele şi atitudinea” sa.

„Este o perioadă dificilă pentru toate persoanele implicate şi sunt incapabil să înţeleg sau să explic stilul de viaţă al domnului Epstein. Deplâng exploatarea oricărei fiinţe umane şi nu aş tolera, nu aş participa, nici nu aş încuraja un astfel de comportament”, a adăugat prinţul Andrew.

Pe 10 august, Jeffrey Epstein, în vârstă de 66 de ani, s-a sinucis în celula sa de la o închisoare din New York. Miliardarul american, un fost apropiat al lui Bill Clinton şi Donald Trump, era arestat pentru trafic de minori, în New York şi Florida, în perioada 2002 – 2005, fapte pentru care risca o pedeapsă de până la 45 de ani de închisoare. Miliardarul pledase nevinovat.

Cele mai recente acuzaţii care i se aduceau lui Epstein erau acelea că angajaţi ai săi şi prieteni l-au pus în legătură cu minore, cele mai tinere având 14 ani, iar Epstein a întreţinut relaţii sexuale cu acestea, deşi ştia că au sub 18 ani. Epstein ar fi plătit tinerele cu bani gheaţă, pentru „masaje”, dar ulterior le-a agresat sexual sau le-a abuzat. Potrivit procurorilor care se ocupă de acest caz, unele victime au fost apoi oferite de Epstein altor persoane, pentru servicii sexuale.

Înainte de condamnare, Epstein era apropiat al unor celebrităţi precum Donald Trump, Bill Clinton, Chris Tucker, Kevin Spacey, Larry Summers şi Mort Zuckerman.

