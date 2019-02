Pro TV anunță că ar putea ieși de pe Telekom și NextGen

„Toate celelalte rețele vor continua să difuzeze canalele PRO TV. PRO TV oferă în continuare canalele sale către Telekom și NextGen și depune toate eforturile astfel încât abonații acestora să poată urmări noile sezoane ale emisiunilor sale precum Românii au Talent, dar și lansările producțiilor VLAD și Cântă acum cu mine”, potrivit Pro TV.

Paginademedia.ro a solicitat reprezentanților Telekom un punct de vedere cu privire la cele anunțate de Pro Tv.

„Suntem surprinși de anunțul făcut de Pro Tv. Discuțiile cu grupul media sunt în derulare și negocierile cu acesta sunt purtate in beneficiul clienților noștri, in condițiile in care Pro TV vizează o creștere semnificativă a pretului', a transmis Telekom, potrivit Paginademedia.ro.

În anul 2013, Pro TV a mai trecut printr-o situație asemănătoare, când postul a ieșit din grila DTH a fostului Dolce.

Foto: Pro TV

