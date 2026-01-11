„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român”

Cei patru au comis în aceeași zi, 26 august 2025, fapte de violență care au șocat opinia publică, în urma unui mesaj iresponsabil lansat pe o rețea de socializare de Dan Tanasă, deputat AUR.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a fost mesajul transmis de Dan Tanasă pe data de 19 august.

Postarea deputatului AUR venea la scurt timp după ce autoritățile din Sankt Petersburg au interzis migranților să lucreze ca livratori, curieri sau șoferi de taxi, pe motiv că îi lasă pe ruși fără joburi.

Deși mesajul xenofob al lui Dan Tanasă a fost primit, în general, cu dezaprobare, între „fanii” lui s-au găsit patru indivizi care au trecut la fapte și i-au bătut din senin pe doi livratori: Ismail Hossain, un cetățean din Bangladesh care lucra ca livrator în București și Pukar Rai, un nepalez angajat ca livrator în Cluj Napoca.

Prima victimă a fost lovită cu pumnul în plină figură de Cosmin Tudoran, în timp ce a doua a fost bătută cu o bâtă de trei tineri din Cluj: Samir Lakatos, Alex Ricardo Țurca și Lucian Țurca. Livratorul din Bangladesh a scăpat în urma intervenției unui agent de la Secția 7 Poliție, Andrei Jianu, care tocmai își terminase tura.

În schimb, în cazul nepalezului n-a fost nimeni de față să-i oprească pe agresori, așa că aceștia l-au bătut până Rai Pukar și-a pierdut cunoștința. Nepalezul a stat în comă la spital timp de o lună, iar când s-a trezit era pe jumătate paralizat.

După reținerea celor patru, aceștia au dat vina pe victime, acuzându-i pe livratori că ar fi avut un comportament nepotrivit față de surorile sau iubitele lor. Urmează ca veridicitatea acestor susțineri să fie verificată la proces.

Drumul scurt al lui Cosmin Tudoran de la aroganță la umilință

Judecătoria Sectorului 2 judecă pe data de 26 ianuarie 2026 dosarul cu numărul 30368/300/2025/a1 în care Cosmin Tudoran (20 de ani) este judecat pentru infracțiunile de lovire și alte violențe și utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Cosmin Tudoran a fost trimis în judecată pe data de 8 octombrie 2025 de către procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

„La data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în București, Sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a-l determina să părăsească teritoriul țării, tânărul a exercitat acte de violență fizică asupra unui livrator originar din Bangladesh, lovind-ul cu pumnul în zona feței. Victima a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale”, rețin procurorii.

Cosmin Tudoran s-a filmat în timp ce lovea din senin pe un livrator bengalez care aștepta lângă bicicletă culoarea verde a semaforului pentru a traversa.

Agresorul l-a abordat din spate în timp ce filma cu telefonul mobil, l-a bătut pe umăr, iar când victima s-a întors l-a lovit cu pumnul în față.

Când și-a revenit din șoc, livratorul l-a întrebat în engleză de ce îl lovește, iar Cosmin Tudoran i-a răspuns în aceeași limbă că îl consideră „invadator” și că el în felul acesta „își apără țara” și îi cere să plece din România.

Chiar în timp ce filma, Cosmin Tudoran a fost surprins de un polițist aflat în timpul liber, care l-a somat să se oprească.

De aici, înregistrarea capătă accente comice: agresorul a încercat să scape, iar în timp ce fugea îi striga polițistului care îl urmărea: „Scuză-mă, frate!”.

În câteva secunde, agentul Andrei Jianu l-a ajuns din urmă pe tânăr și l-a trântit la pământ, în timp ce agresorul îl întreba: „Pot să o sun pe mama?”.

Mama agresorului: „Niște livratori s-au luat de sora lui”

Pe mama lui Cosmin Tudoran opina publică avea să o cunoască pe data de 2 septembrie 2025, când femeia a venit la Parchet pentru a-și susține fiul adus la audieri.

„Niște livratori din ăștia s-au luat de sora lui, la Mega Image Lizeanu, să-i dea bani și țigări. Și el, săracu, până a ieșit – că era la casă să plătească – ăia au fugit. Ăsta e adevărul! Pe surioara lui a văzut-o după 20 de ani. Ea i-a adus și sabia aia de la ta-su, care e mort și mai multe… Da ce i-a dat, doamnă? Ce, el n-a primit pumni destui de la societate? El era orfan, l-am adoptat de la DGASPC de la vârsta de trei luni, doctorii au spus că mai trăiește o săptămână-două”, a susținut mama vitregă lui Cosmin Tudoran în fața jurnaliștilor.

Tânărul a stat două luni în arest preventiv, fiind apoi plasat în arest la domiciliu începând cu luna octombrie 2025.

Pe parcursul cercetărilor, Cosmin Tudoran a manifestat o atitudine rasistă, spunând că nu poate respira același aer cu „subumanii ăștia” și că el are „sânge pur”.

Pe data de 10 octombrie 2025 acesta a fost obligat să urmeze un tratament medical de specialitate, măsură prelungită prin încheierea Judecătoriei Sectorului 2 din data de 12 decembrie 2025.

Între timp, procurorii i-au deschis un dosar pentru infracțiunea de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

„La data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont creat pe o platformă de socializare, Cosmin Tudoran a distribuit un colaj video, nerestricționat vizualizării, în conținutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mișcării Legionare, precum și o imagine care îl înfățișează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceștia se aflau în fața a două drapele care redau svastica nazistă”, rețin procurorii în rechizitoriu.

În prezent, Cosmin Tudoran este judecat în stare de libertate, fiind pus sub control judiciar.

Agresorii din Cluj, judecați pentru tentativă de omor

Tribunalul Cluj are pe rol din data de 18 decembrie 2025 dosarul cu numărul 5219/117/2025 în care sunt vizați inculpații Samir Lakatos (18 ani), Alex Ricardo Țurca și Lucian Țurca pentru tentativă de omor calificat. Dosarul urmează să primească în luna ianuarie un prim termen de judecată în procedura de cameră preliminară.

Pe data de 19 decembrie 2025, Tribunalul Cluj a prelungit până pe 17 ianuarie 2026 măsura arestului preventiv cu privire la Samir Lakatos, în timp ce complicii lui au rămas cu măsura controlului judiciar.

Samir Lakatos este în arest preventiv din data de 31 august 2025, el fiind cel care l-a lovit cu o bâtă pe livratorul nepalez Pukar Rai, fiind ajutat de frații Alex Ricardo și Lucian Țurca.

„În data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40 , în timp ce se afla în proximitatea unei treceri la nivel cu calea ferată din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, primul inculpat, însoțit de ceilalți doi inculpați, i-a aplicat persoanei vătămate, cetățean nepalez, mai multe lovituri cu un obiect contondent (bucată de lemn), pumni și picioare la nivelul capului, spatelui și picioarelor.

, în timp ce se afla în proximitatea unei treceri la nivel cu calea ferată din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, primul inculpat, însoțit de ceilalți doi inculpați, i-a aplicat persoanei vătămate, cetățean nepalez, Persoana vătămată a căzut la pământ ca urmare a agresiunilor suferite, fiindu-i produse leziuni traumatice pentru care sunt necesare 55-60 de zile de îngrijiri medicale , leziunile traumatice de la nivelul cranio-cerebral punându-i în primejdie viața.

, leziunile traumatice de la nivelul cranio-cerebral punându-i în primejdie viața. Ulterior, ceilalți doi inculpați au căutat în buzunarele persoanei vătămate și i-au sustras un pachet de țigări.

Totodată, al doilea inculpat a agresat fizic o a altă persoană vătămată, tot cetățean nepalez, lovind-o cu pumnul în zona feței, în scopul sustragerii de bunuri (țigări) după ce persoana vătămată a refuzat să-i dea inculpatului țigările pe care acesta le solicitase, menționând că nu are asupra sa țigări”, se arată în rechizitoriu.

Avocata: Nepalezii au pus ochii pe sora și iubita lui Lakatos

Avocata din oficiu a lui Samir Lakatos a relatat pentru News.ro ce a spus clientul ei în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu ocazia judecării propunerii de arestare preventivă.

Conform susținerilor agresorului, nepalezii Pukar Rai și Sanjay Rai ar fi „acostat” două minore de etnie romă , în timp ce acestea mergeau să „cumpere medicamente”, cu puţin înainte de miezul nopţii, la o farmacie deschisă non stop.

, în timp ce acestea mergeau să „cumpere medicamente”, cu puţin înainte de miezul nopţii, la o farmacie deschisă non stop. Pe drum, cele două minore – iubita, respectiv sora lui Lakatos – s-ar fi întâlnit cu doi cetățeni asiatci, care au încercat să intre în vorbă cu ele „la modul sexual” și să le „tragă de haine”.

Minorele l-ar fi sunat pe Lakatos să se sară în ajutor, iar acesta a venit împreună cu alți doi frați, Alex Ricardo și Lucian Țurca.

Agresiunea a avut loc pe Calea Dezmirului, într-o zonă industrială de la periferia municipiului Cluj Napoca, de partea cealaltă a căii ferate din fața Aeroportului Internațional „Avram Iancu”.

În zonă există patru farmacii deschise non-stop, dar toate sunt la 5, 6 sau 8 kilometri depărtare de locul în care minorele spun că ar fi fost „agățate” de cei doi nepalezi.

Plângeri penale fără rezultat pe numele deputatului Dan Tanasă

În urma mesajului xenofob care a generat cele două incidente violente împotriva livratorilor asiatici, deputatul PNL Alexandru Muraru și polițistul Marian Godină au depus plângeri penale împotriva lui Dan Tanasă de la AUR.

„AUR orchestrează scandaluri naționale pe teme xenofobe, în timp ce acționează concertat pentru a mușamaliza un grav caz de viol petrecut la propria școală de vară.

În ultimele zile, liderii AUR, George Simion și Dan Tănasă, s-au specializat în fabricarea de crize artificiale pentru a instiga la ură împotriva străinilor. (…)

În fața acestei escaladări periculoase, anunț că am depus o plângere penală împotriva deputatului Dan Tănasă pentru infracțiunea de incitare la ură sau discriminare, faptă prevăzută și pedepsită de Art. 369 din Codul Penal”, potrivit comunicatului de presă transmis de deputatul PNL.

Polițistul Marian Godină, cel care a dat publicității înregistrarea video realizată de agresorul Cosmin Tudoran, a sesizat la rândul lui organele de urmărire penală cu privire la postarea lui Dan Tanasă:

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului aur Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de «Incitarea la violenţă, ură sau discriminare» prevăzute de art 369 din Codul Penal.

În data de 19.08.2025, pe pagina dumnealui de Facebook, domnul Tanasă Dan a postat următorul text: «Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!».

Prin textul de mai sus, dl Tanasa incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa”, a scris Marian Godină.

Potrivit art. 369 din Codul penal, „incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Până în prezent, Parchetul General nu comunicat public dacă procurorii au dispus începerea sau, dimpotrivă, neînceperea urmăririi penale împotriva lui Dan Tanasă.

În urma scandalului public, Consiliul Național al Combaterii Discriminării (CNCD) a anunțat că s-a autosesizat, însă așteaptă rezultatele anchetei penale înainte să analizeze cazul.

