Direcția Națională Anticorupție a criticat astăzi, 26 noiembrie, comunicarea făcută de Ministerul de Interne, prin purtătorul de cuvânt, în legătură cu perchezițiile efectuate într-un dosar în care sunt cercetați angajați ai Serviciului de Eliberări Permise din Suceava.

DNA a susținut într-un comunicat de presă că informațiile furnizate de MAI înaintea lor nu se bazează pe date oficiale din ancheta penală, ci „pe presupuse surse judiciare”.

Procurorul șef al DNA, Crin Bologa, a explicat pentru ziar că „nu este vorba despre luat fața de către MAI, este vorba despre respectat regulile”.

„Noi nu am mai avut astfel de probleme și întotdeauna am făcut o echipă foarte bună cu cei de la MAI, pentru că avem resurse limitate. Avem polițiștii noștri, dar în acțiuni de anvergura celor de astăzi am avut nevoie și de sprijinul MAI. Numai că există niște reguli care trebuie respectate”, a declarat Crin Bologa pentru Libertatea.

Nu este vorba al cui este meritul, meritul este comun, dosarul este al nostru, urmărirea penală este proprie și comunicarea publică se face doar cu aprobarea procurorului de caz. Nu este vorba despre concurență, de furat startul. Dar nici nu știu dacă cineva a mai dat comunicat pe dosarele DNA-ului. Crin Bologa, procuror-șef DNA:

„Repet, nu a fost niciun atac la MAI, este vorba doar despre respectarea regulilor și de implementarea unei bune practici în comunicarea publică și între comunicarea între instituții. După ce s-a întâmplat astăzi, vom încerca să stabilim niște reguli”, a subliniat procurorul-șef DNA.

Recomandări Scandal între DNA și MAI: Procurorii anticorupție, nemulțumiți că instituția lui Vela a anunțat înaintea lor mita de un milion de euro găsită în găleți

„Concret, va trebui să aducem la cunoștința partenerilor noștri regulile care guvernează procesul penal. Este foarte important ca DNA, prin procurorul de caz, să își spună cuvântul”, a adăugat el.

Crin Bologa a mai afirmat că instituția pe care o conduce a deschis o pagină oficială de Facebook, prin care dorește să se „apropie de cetățeni” și a precizat că „așteaptă și sugestii”. „Vrem ca DNA să fie în slujba cetățeanului, așa cum este normal”, a precizat el.

Libertatea l-a contactat și pe ministrul de Interne Marcel Vela pentru un punct de vedere, însă acesta nu a răspuns solicitării.

Citeşte şi:

Scandal între DNA și MAI. Nemulțumirea procurorilor anticorupție, după ce instituția lui Vela a anunțat mita de un milion de euro din găleți

O persoană a încercat să se sinucidă la metrou. Traficul s-a reluat după o oră și jumătate

Klaus Iohannis a stabilit când va avea loc ședința CSAT pentru strategia de vaccinare anti-COVID-19

Klaus Iohannis, discurs de campanie electorală de la Cotroceni: „PSD e principalul vinovat pentru acest dezastru. Votul de pe 6 decembrie este esențial”

Unitatea mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul Județean Suceava, probleme la două luni de la inaugurare. Ce spune managerul spitalului

PARTENERI - GSP.RO „Maradona nu trebuie căinat, ci condamnat!” » Radu Naum, drastic: „Ce e în neregulă cu lumea care îl plânge ipocrit pe acest 'oț?”

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Ce urma să o OBLIGE Alex Bodi pe Bianca Drăgușanu să facă. Fosta lui soție a spus tot, tot ce plănuia proxenetul

HOROSCOP Horoscop 26 noiembrie 2020. Scorpionii au parte de reușite care îi încântă și le confirmă anumite convingeri

Știrileprotv.ro Cui aparține leul din clipul lui Dani Mocanu. A fost găsit în urmă cu puțin timp