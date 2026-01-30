Într-o școală din Saint-Maximin, fiecare oră de curs începe, de mai bine de un deceniu, cu 10 minute de liniște totală și lectură.

Elevii pot alege să citească orice: o carte din biblioteca clasei, un roman propriu sau chiar benzi desenate. Important este să se cufunde în lectură. „Este un moment de reculegere, fără telefoane, fără presiune, doar ei și cărțile lor”, explică profesoara. După cele 10 minute, ora începe într-un ritm alert, fără a fi nevoie de reamintiri sau insistențe, elevii fiind deja pregătiți să se concentreze.

Impactul acestei metode asupra elevilor este evident. „Dacă lecția durează două ore de școală, clopoțelul devine adesea un prilej de a, printr-o glumă, cere să se revină la ora de citit”, povestește profesoara. Elevii sunt încântați de această inițiativă. Luna, o elevă care obișnuia să citească mult, spune: „Cele zece minute de citit mă ajută să-mi pregătesc creierul pentru muncă”. Matteo, care nu era un pasionat al literaturii, a început să prindă gustul cititului datorită libertății de alegere a cărților. Amani, o altă elevă, recunoaște că acest obicei i-a îmbogățit vocabularul, într-o perioadă în care, spune ea, „telefoanele mobile sărăcesc din ce în ce mai mult limba franceză”.

Metoda a fost adoptată fără dificultate, iar elevii au răspuns pozitiv. În doar câteva secunde după intrarea în clasă, aceștia se așază la locurile lor și deschid cărțile. Atmosfera devine rapid liniștită, iar interesul lor pentru lectură se manifestă prin întrebări despre cuvinte necunoscute. Rezultatele sunt promițătoare, iar această tehnică simplă ar putea deveni un model pentru alte școli.

Chiar dacă nu se știe cu certitudine dacă acest entuziasm pentru lectură va continua în anii următori, un lucru este sigur: pentru mulți dintre acești elevi, cele 10 minute de liniște și lectură vor rămâne o amintire valoroasă.