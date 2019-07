De Delia Marinescu,

Negru este traducătoare de italiană, franceză și engleză și ține cursuri pentru copiii cu dizabilități la Universitatea din Trieste, Italia, instituție academică de care e legată de aproape 14 ani.

Conferința despre educație la care se referă Daniela Negru se numește “ambasaDOR de Bucovina” și își dorește să ofere exemple de bune practici prin punerea laolaltă a experiențelor a 400 de profesori și cercetători din țară și 20 de profesori și cercetători români din Diaspora.

Este finanțată de:

Ministerul Românilor de Pretutindeni

Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava

Consiliul Local Suceava

Discuție profesoară – preot despre cum „trebuie să urmăm Biblia și Biblia spune că în Sodoma și Gomora homosexualii au ars”

„Marți seară, la cina festivă a conferinței, am avut o discuție în contradictoriu cu preotul Clipa, care mi-a spus că trebuie să urmăm Biblia și Biblia spune că în Sodoma și Gomora homosexualii au ars”, povestește Daniela Negru cum a început totul.

Daniela Negru în timpul conferinței

„I-am răspuns că noi avem prieteni gay, oameni care muncesc, învață, fac mari servicii comunității. Unii dintre ei sunt credincioși și alții sunt ATEI, CA MINE.”

Apoi, profesoara i-a povestit preotului cum a ajuns să fie atee.

„La Trieste, orașul unde locuiesc, preotul nostru drag și sfânt a pus pe pereții bisericii o chestie: femeile vor arde în iad pentru că au avortat”, i-a spus Negru părintelui.

Când a văzut că Biserica anulează orice responsabilitate a bărbatului și amenință că “doar femeia o să ardă în iad, ca și cum copilul ăla se făcea din Duhul Sfânt”, a fost momentul rupturii.

Potrivit Danielei Negru, la masă erau doar ea, soțul italian și părintele Clipa, pentru că în restaurant cânta o formație de muzică populară și toată lumea dansa.

Discuția dintre Negru și Clipa a atins punctul culminant după ce aceasta i-a mărturisit că ea și soțul ei nu au copii. Preotul “a spus că scopul căsătoriei este acela de a face copii”.

„Și, în momentul ăla, am cam renunțat să stau de vorbă, pentru că în momentul în care tu spui cuiva cine ești și ăla îți spune lasă, că-ți trece, nu are sens să continui discuția. Am mâncat doar antreurile și am plecat”, a adăugat profesoara.

La 10 minute după ce a părăsit sala, relatează profesoara, “m-a sunat Otilia Clipa, care e organizatoarea conferinței și soția preotului cu care avusesem lungul schimb de replici”.

Otilia Clipa, organizatoarea conferinței și soția preotului

Conform lui Negru, șefa proiectului i-a spus să nu vină la vizita care urma să aibă loc miercuri la Voroneț și Putna.

“Ce m-a șocat a fost faptul că o asemenea discriminare s-a produs la o conferință care vorbea chiar despre educație și incluziune” -Daniela Negru

Otilia Clipa este lector universitar la Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității Ștefan cel Mare, Suceava.

Perplexă, profesoara română din Trieste i-a răspuns lui Clipa pe WhatsApp: “Dacă împlinirea dvs. constă în eliminarea altora, atunci vă doresc cea mai frumoasă zi de experiențe religioase. Sper să merite religia dvs. o astfel de atitudine, de neacceptat pentru noi”.

Otilia Clipa neagă

“Apoi, doamna Clipa și-a dat seama, probabil, ce a făcut, că tocmai a comis o discriminare și a revenit, spunându-mi să fac ce vreau”, povestește profesoara română din Italia.

Ulterior, Otilia Clipa i-a trimis un mesaj cu ora și locul întâlnirii pentru a pleca împreună în excursie. Profesoara din Trieste a refuzat însă să mai meargă.

„Vreau să trimit o plângere rectorului Facultății din Suceava, în care să arăt discriminarea la care am fost supusă, nefiind selectată inițial să particip, pe motive de credință, la excursie”, a mai spus Daniela Negru.

Otilia Clipa, care spune că a sunat-o pe aceasta când a văzut-o că lipsește de la masă, neagă acuzațiile:

„Nu i-am spus să nu vină, i-am spus doar să decidă cum dorește dumneaei. I-am spus că va fi o excursie spirituală și că o să avem aici mai multe evenimente”.

Mănăstirea Putna

„Nu organizați, vă rog, excursii cu excluderi în cadrul evenimentelor științifice. Sau măcar gândiți-vă și la cei care după dvs. sunt «cu dizabilități», adică diferiți” mesajul Danielei Negru către Otilia Clipa

„Nu știu cum să interpretez acest fapt”, a răspuns Clipa cu privire la absența invitatei din Trieste în excursia de miercuri, de la mănăstirile bucovinene.

„Nu o discriminează nimeni, în grupul acesta mai sunt și alte religii, mai este o doamnă catolică, mai este un domn din Irlanda, mai este o doamnă cu yoga”, a adăugat Clipa.

„Nu mi s-a părut nici o formă de discriminare, eu consider acest eveniment foarte frumos, foarte bogat”, a declarat o participantă la conferință, de religie romano-catolică, care a dorit să rămână sub anonimat.

În legătură cu afirmația soțului preot, referitoare la persoanele gay, soția a spus, pentru Libertatea: “Vai, Doamne, dacă l-ați cunoaște pe soțul meu și ați vedea cum este! Nu l-am auzit niciodată spunând astfel de lucruri”.

“V-aș ruga, dacă puteți, să nu umbriți acest eveniment. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa la un eveniment la care am lucrat un an”, a zis, în încheiere, Otilia Clipa, pentru Libertatea.

