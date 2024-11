România europeană e ucisă cu premeditare într-un război hibrid purtat de Federația Rusă prin invazia boților și întoarcerea cetățenilor împotriva propriei țări pe o platformă chinezească. Căci România e totodată omorâtă din culpă de votul gloatelor excitate la glanda urii.

Au tras românii la răul cel mai mare ca peștele la râmă: am scăpat de Ciolacu și am dat de dracu. Și să nu neglijăm nici votul din răzbunare, „măcar să se aleagă praful de tot”.



În matrioșka patriotului Georgescu găsești nostalgie după „epoca de aur”, tușe antisemite, un conservatorism agresiv. Demagogul perfect, are și cravată.



Un „suveranist” putinofil ieșit parcă din mai multe păduri, în care își dau mâna național-ceaușismul și Zelea Codreanu, absenții de la orele de istorie care acum au drept de vot, retardul istoric sever, dorul după țara natală și dorința de a o vedea dispărută. Bună dimineața, 1948.



Măcar cetățeanul turmentat avea discernământ, spre deosebire de majoritatea alegătorilor români de astăzi. Și totul sub tăcerea deplină a președintelui-valiză, acest păun orb, mut și surd care și-a îngropat țara pentru câteva vouchere de călătorie.

Să îi mulțumim deci din suflet iubitului conducător Iohannis, un stativ de decorații goale. România educată a ajuns la maturitate fără minte, fără memorie și fără gândire, fără busolă și fără viitor.

Rezultate Exit poll alegeri prezidențiale 2024 – turul I – cine intră în turul 2. Vezi rezultatele alegerilor prezidențiale potrivit BEC!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News