Pe data de 9 februarie 1979, Esther Gonzalez, o tânără în vârstă de 17 ani, mergea pe jos către casa surorii sale din Banning, California. Aceasta nu s-a mai întors acasă niciodată.

Corpul său a fost găsit, a doua zi, într-un strat de zăpadă, lângă o autostradă din apropierea orașului Banning, a spus Biroul Procurorului Districtual din Riverside într-un comunicat de presă. În acest caz, autoritățile au afirmat că a fost atacată în timp ce mergea, violată și lovită mortal.

Potrivit comunicatului de presă, adjuncții șerifului l-au descris pe bărbatul care a găsit cadavrul ca fiind unul „certăreț”. Identificat ulterior ca Lewis Randolph „Randy” Williamson, a sunat la biroul șerifului comitatului pentru a raporta descoperirea cadavrului.

Acesta a spus că nu era sigur dacă era vorba despre un bărbat sau o femeie. Anchetatorii i-au cerut ulterior lui Williamson să facă un test poligraf.

Biroul procurorului districtual a spus că Williamson a acceptat să facă testul, pe care l-a trecut.

„La momentul respectiv l-a absolvit de orice suspiciune”, conform comunicatului.

La aproape cinci decenii mai târziu, o echipă de investigații a cazurilor nerezolvate a folosit genealogia criminalistică pentru a confirma că Williamson este suspectul principal în cazul uciderii lui Gonzalez.

Genealogia criminalistică reprezintă o metodă în plină expansiune în SUA, care combină analiza ADN-ului cu cercetările genealogice tradiționale pentru a genera piste în cazurile nerezovlate.

Decades after the case went cold, DNA evidence has linked the 1979 rape and murder of 17-year-old Esther Gonzalez to the man who reported finding her body.



Tap to learn why Lewis Randolph "Randy" Williamson was never charged with the teen's death: https://t.co/WSMtaNQvUf pic.twitter.com/nJ7N8QqZ63