Biroul Electoral Central a decis acreditarea a patru case de sondare pentru efectuarea de exit-poll-uri, la nivel naţional, pe 24 noiembrie, la primul tur de scrutin, şi pe 8 decembrie, la cel de-al doilea tur al prezidenţialelor.

Cele patru case de sondare sunt: Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE, The Center for International Reserch and Analyses și ARA Public Opinion SRL.

Autoritatea Electorală Permanentă a informat că numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente pentru alegerea Preşedintelui României, din data de 24 noiembrie 2024, este 18.008.480 de cetăţeni, iar cel al românilor cu domiciliul în străinătate care figurează cu drept de vot la acest scrutin este de 989.230 de persoane.



