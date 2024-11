Călin Georgescu și Elena Lasconi, în turul doi al alegerilor prezidenţiale 2024

Astfel că în turul doi se vor înfrunta candidatul pro-rus independent, Călin Georgescu, și candidatul USR, Elena Lasconi.

Reacția Elenei Lasconi la rezultat

Candidata USR a reacționat imediat după ce a trecut în fața lui Marcel Ciolacu.

„Tuturor celor care mi-ați acordat votul, vă mulțumesc pentru mobilizare şi încredere. Votul vostru nu a fost unul pentru mine, ci pentru voi, pentru viitorul vostru și al celor pe care îi iubiți. Promit că voi da totul pentru a mă ridica la aşteptările voastre!”, a scris Elena Lasconi, pe social media.

Reacția lui Călin Georgescu la rezultat

De cealaltă parte, Călin Georgescu a avut o reacție la scurt timp după EXIT POLL-uri.

,,După 35 de ani de nesiguranță economică impusă poporului român, această instabilitate s-a transferat asupra partidelor politice. Poporul român a cerut pace cu o voce puternică, un strigăt venit din suferință, iar dacă partidele politice ar fi acordat mai mult timp ascultării și mai puțin vorbirii, ar fi înțeles mai bine acest mesaj.

Cum au votat românii la alegerile prezidențiale – turul I

Românii au votat pe 24 noiembrie pentru a alege președintele țării pentru următorii 5 ani, în primul tur de scrutin. Secțiile de votare au fost deschise de la ora 7:00 până la ora 21:00. Însă, alegătorii care se află într-o secție de votare și cei aflați la coadă în fața secției au putut să își exercite dreptul la vot până la ora 23:59.

Pe buletinul de vot au apărut numele a 14 candidați, validați de Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile prezidențiale din 2024. În primul tur de scrutin au concurat:

Elena Lasconi – USR

George Simion – AUR

Marcel Ciolacu – PSD

Nicolae Ciucă – PNL

Kelemen Hunor – UDMR

Mircea Geoană – independent

Ana Birchall – independent

Alexandra Păcuraru – Alternativa pentru Demnitate Națională

Sebastian Popescu – Partidul Noua Românie

Ludovic Orban – Forța Dreptei

Călin Georgescu – independent

Cristian Diaconescu – independent

Cristian Terheș – Partidul Național Conservator Român

Silviu Predoiu – Partidul Liga Acțiunii Naționale

Foto: Elena Lasconi, candidatul din partea USR la algerile prezidențiale, în timpul conferinței de presă de după Exit Poll.

Sursa: Inquam Photos / Bogdan Buda

Cum se votează în turul doi

Al doilea tur de scrutin este programat pentru 8 decembrie 2024.

În această rundă vor candida doar cei care au obținut primele două poziții în topul preferințelor alegătorilor, respectiv, Călin Georgescu și Elena Lasconi (USR). Asta pentru că nici unul din candidați nu a obținut mai mult de 50% din voturi în primul tur.

În al doilea tur, câștigător va fi candidatul care primește cele mai multe voturi, indiferent de ce procent obține.

Mandatul președintelui Klaus Iohannis se va încheia pe 21 decembrie. O persoană poate ocupa această funcție pentru maximum două mandate, care pot fi consecutive, conform legii.

Cine este Călin Georgescu

Călin Georgescu, candidat independent la președinție, este de profesie inginer. El a trecut în CV că a absolvit Institutul Agronomic din București și că are diplomă de Master în Îmbunătățiri Funciare, ambele în perioada regimului Ceaușescu (1980-1986). De asemenea, a scris în CV că are doctoratul în Pedologie, obținut în 1999 la Universitatea de Agronomie din Bucureşti. Totodată, are studii în securitate şi apărare naţională în cadrul Colegiului Naţional de Apărare (2007). Înainte de Revoluţie, a fost angajat ca inginer agronom la o întreprindere din Făgăraş, judeţul Braşov, a relatat news.ro.

În anii 90, a fost șef al biroului senatorial pentru Mediu și consilier al Ministrului Mediului, iar ulterior a condus ONG-ul Asociația Tineretului Ecologist din România (TER). În guvernarea CDR din anii 90, a devenit secretar general al Ministerului Mediului, iar în anii 2000 a ocupat funcții în Ministerul de Externe și la ONU în domeniul conservării mediului.

În plan politic, numele său a fost vehiculat pentru prima dată în spaţiul public în primăvara anului 2012, când ar fi trebuit să devină premier după căderea Guvernului Boc, dar nu a fost numit. După tragedia de la Colectiv, care a dus la căderea Guvernului Ponta, a fost propus din nou prim-ministru, de mai multe persoane publice cu vederi naţionaliste, în frunte cu actorul Dan Puric, dar din nou nu a fost numit.

Foto: Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale.

Sursa: Hepta

În ianuarie 2022, la scurt timp după ce a fost făcut de partidul AUR președinte de onoare, Călin Georgescu a spus că liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu și mareșalul Ion Antonescu „au făcut și fapte bune“ și că pot fi considerați eroi și martiri. Parchetul General a deschis un dosar penal, pentru promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid și crime de război, dar de atunci nu s-a mai auzit nimic.

Relația dintre Călin Georgescu și George Simion s-a deteriorat după afirmațiile președintelui AUR din februarie 2022: „Îl rog să-și clarifice poziția și să lămurească aceste lucruri pentru că dacă vrei să faci politica viitorului, nu a trecutului, trebuie să vorbești despre proiecte pentru țară. Dacă nu-și clarifică clar ideologia și dacă nu se delimitează clar de orice mișcare din trecut cu care AUR nu are de-a face trebuie să plece”. Ulterior, Georgescu l-a acuzat pe Simion că de fapt susține PSD-ul.

Cine este Elena Lasconi

Elena Lasconi s-a născut pe 20 aprilie 1972, în Hațeg, județul Hunedoara. Este economist, jurnalist și politician.

A absolvit Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva. A urmat Universitatea Ecologică din Deva, specializarea Economia Turismului și Comerțului Internațional. În 2001 și-a luat licența la ASE București.

Elena Lasconi este căsătorită cu avocatul Cătălin-Teodor Georgescu din 2012, fiind la a doua căsătorie. Are o fiică din prima căsătorie, Oana, stabilită în Franța. Relația lor a fost marcată de un scandal public în 2023, generat de votul Elenei la referendumul pentru familia tradițională din 2018. Fiica sa, care susține comunitatea LGBTQ+, a criticat-o aspru.

Cariera sa a început în presă, ca realizator radio la Hațeg, și a continuat la Pro TV, unde a activat între 1996 și 2020. În televiziune, a deținut diverse funcții, inclusiv reporter, producător și corespondent de război.

În 2018, s-a înscris în USR, iar în 2020 a devenit primar al municipiului Câmpulung Muscel. La alegerile locale din 2024, a obținut al doilea mandat cu 71% din voturi.

În cariera politică, Lasconi a promovat teme precum reducerea taxelor pe muncă, reforma justiției și investițiile în educație și sănătate.

Totuși, declarațiile ei despre familia tradițională și diaspora au generat controverse. Unele afirmații despre politica externă au fost catalogate drept gafe.

Foto: Alegători la o secție de vot din București.

Sursa: Inquam Photos / Octav Ganea

Ce a promis Elena Lasconi în campania electorală

Elena Lasconi a promovat în campania electorală pentru Alegerile Prezidențiale din 2024 un program orientat spre reforme sociale și economice, axat pe modernizarea statului.

„Lucrurile sunt foarte simple: ne dorim un stat pentru popor și nu popor pentru stat, că romanii să se simță respectați în țăra lor, atât cei din țară, cât și din diaspora, am vorbit despre reformarea justiției. În ultimii ani a fost călcată în picioare justiția în țară, am vorbit de tăierea taxelor pe muncă. Suntem pe primul loc în Europa la taxarea muncii, asta înseamnă că muncim și tot săraci suntem. Am vorbit despre sănătate și o reformă în educație pe bune”, a spus Lasconi, la lansarea programului său de țară la prezidențiale.

Ea a subliniat că românii nu ar trebui să depună eforturi zilnice pentru a avea acces

