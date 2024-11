Ce șanse are Elena Lasconi

Potrivit declarației sale pentru News.ro, „ne așteptam la un extremist, nu e Simion, e Georgescu”, dar înfrângerea PSD-ului este un adevărat dezastru. Pîrvulescu a continuat: „PSD-ul a căzut în groapa pe care a săpat-o altora. A jucat cu superbie rolul acesta al partidului supradominant, care împarte voturi, care este sigur pe guvernare, şi a ajuns în situaţia, în momentul de faţă, ca pentru prima dată după 90 să nu aibă candidat în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. Este un dezastru! De fapt, surpriza în România nu este că Georgescu e câştigător în turul întâi. Ne aşteptam să fie un extremist, nu e Simion, e Georgescu. Dar faptul că PSD-ul nu e în turul doi e o surpriză şi nu ne aşteptam la asta!”

În ceea ce privește turul doi al alegerilor prezidențiale, Pîrvulescu consideră că Elena Lasconi are șanse să-l învingă pe Călin Georgescu. „Cred că Elena Lasconi are şanse să câştige în turul al doilea, dar cred că nici riscul ca Georgescu să câştige nu poate fi eludat, pentru că a obţinut un scor bun în primul tur. Nu ştiu dacă PSD-ul îi va acorda voturile lui Lasconi sau îşi va îndemna electoratul să voteze în funcţie de conştiinţă. PSD are o problemă, pentru că electoratul său seamănă în mai mare măsură cu cel al lui Georgescu, decât cu cel al lui Lasconi”, a explicat Pîrvulescu.

Pericolul extremismului la apegerile parlamentare

Pericolul extremismului în România este un alt subiect abordat de politolog. În contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc duminică, 1 decembrie 2024, el afirmă că acest pericol este „foarte mare”, anticipând un „efect de contagiune dinspre votul lui Georgescu spre Simion (AUR), Şoşoacă (SOS)”.

„Simion a făcut deja un apel pentru electoratul lui Georgescu, sau către Georgescu, pe care îl sprijină la turul doi cu electoratul său. Şi mă aştept că, deşi nu s-a calificat la turul al doilea, să încerce să profite şi să obţină un sprijin electoral la parlamentare. Şoşoacă, prin anarhismul ei, cam îndepărtează electoratul acesta, pentru că ea spune, nu se poate, nu putem accepta un asemenea candidat, îi anulăm pe toţi. Alegătorii însă vor să voteze şi atunci pericolul există. Totuşi, eu nu cred că alegătorii sunt extremişti, cred că sunt nemulţumiţi, frustraţi şi manipulaţi, dar asta nu are importanţă”, a spus Pîrvulescu.

Există riscul ca partidele extremiste să obțină un număr semnificativ de voturi la alegerile parlamentare de duminică. „Da (n. red. -există acest risc), nu mă aştept să aibă majoritate absolută, dar să aibă majoritate relativă, da. Eu cred că vom asista la un astfel de transfer automat al voturilor. PSD-ul şi PNL-ul sunt, în momentul de faţă, într-o situaţie complicată şi nu pot să realizeze importanţa istorică a momentului, pentru că ar fi trebui deja să analizeze atent pentru a salva ce se mai poate salva”, spune Pîrvulescu.

Cu cine poate guverna PSD

În ceea ce privește scorurile electorale posibile, politologul crede că USR-ul va beneficia de calificarea doamnei Lasconi în turul al doilea al prezidențialelor. „Dar ştiţi, nu este suficient USR-ul şi nu va obţine un rezultat spectaculos. Va fi, nu ştiu, dublu faţă de ceea ce a obţinut la europene. Ceea ce este foarte bine, poate chiar mai mult. Dar nu va putea forma majoritate, că nu are cu cine. Pe de altă parte, mă întreb dacă pentru turul doi doamna Lasconi îşi moderează discursul, nu cumva există riscul ca electoratul anti-sistem din propria sa parte să fie nemulţumit şi să nu se prezinte la vot? E complicat. Dar până la urmă, important este care va fi majoritatea în Parlament şi ce guvern se va forma, pentru că preşedintele poate fi izolat la Cotroceni şi eventual suspendat şi demis”, a spus Pîrvulescu.

În opinia sa, la alegerile parlamentare PSD-ul nu va putea obține sub 25%, chiar în această situație dramatică. „Bănuiesc că PNL se va apropia de fundul prăpastiei, va avea poate 10%, poate puţin peste 10%, USR, un 20%, UDMR, dacă intră în Parlament, mai adaugă şi el 5% cu minorităţile, dar problema e că nu mai rămâne Opoziţie.”

Întrebat cu cine ar putea guverna PSD-ul, Pîrvulescu a răspuns tranșant: „Cu oricine, mai puţin cu AUR”.

Călin Georgescu și Elena Lasconi, în turul doi

Călin Georgescu, candidat independent, a obținut cele mai multe voturi în primul tur, în timp ce Elena Lasconi (USR) l-a depășit pe Marcel Ciolacu (PSD), după numărarea a 99,97% din voturi. Turul doi al alegerilor va avea loc pe 8 decembrie.

