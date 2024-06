Parchetul Militar a clasat cercetările contra jandarmilor

Pe 16 aprilie 2021, Alexandru Barbu a venit la unul dintre localurile de lângă Autogara Sud Pitești, să cumpere mici și sarmale pentru soția bolnavă. Pentru el a cumpărat o apă și o cafea. Până să vină cafeaua, în bucătăria terasei o friteuză a luat foc. Au fost chemați pompierii, iar echipe mixte de polițiști și jandarmi au îndepărtat privitorii ocazionali.

Alexandru Barbu a refuzat să plece de la terasă. Dar n-a apucat să-și mai bea cafeaua. Unul dintre polițiști l-a trântit la pământ, iar alți polițiști și jandarmi au pus umărul la imobilizarea bărbatului, încercând să-l încătușeze. La câteva minute după ce a fost țintuit la sol, Alexandru Barbu a decedat. Avea 63 de ani, fusese inginer la Arpechim, încă nu-i ieșise dosarul de pensie.

Terasa din Autogara Pitești unde a avut loc incendiul funcționează în continuare

Dosarul de urmărire penală, in rem, deschis după incident, a ajuns la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul București. Doi jandarmi, sergent major Mihai Bogdan și sergent major Mihai Dinuță, au fost cercetați penal pentru modul cum au acționat în cazul imobilizării lui Alexandru Barbu.

După un an și opt luni de la startul anchetei, Parchetul Militar a decis clasarea cercetărilor împotriva celor doi jandarmi și trimiterea dosarului la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș.

Prin Ordonanța nr. 435/P/2021 din data de 8.12.2022 a Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul București, s-a dispus clasarea cercetărilor penale față de inculpatii sg. maj. M.B. și sg. maj. D.M.C. din cadrul I.J.J. Argeș, pentru comiterea în concurs a infractiunilor de purtare abuzivă și loviri sau vătămări cauzatoare de moarte și declinarea competenței de solutionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, în vederea continuării cercetărilor penale față de inculpații D.D.P.(n.red. – Drăghici Daniel Petruț), cercetat sub aspectul săvârșirii în concurs a infracțiunilor de purtare abuzivă și loviri sau vătămări cauzatoare de moarte și F.I. (n.red. – Florea Ilie), cercetat sub aspectul săvârșirii în concurs a infracțiunilor de purtare abuzivă și loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, ambii având calitatea de agenți de politie în cadrul I.P.J. Argeș Secția nr. 4 Poliție Pitești. Răspunsul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș pentru Libertatea:

„Trauma a fost aproape ireparabilă”

Procesul în care sunt judecați Drăghici Daniel Petruț și Florea Ilie, între timp pensionat din Poliție, a început anul acesta, pe 4 martie, și se află în faza audierii martorilor din rechizitoriu.

La termenul de luni, primul audiat a fost jandarmul Mihai Bogdan, care a venit însoțit de un avocat.

„El a avut și mandat de reținere. Vă rog să înțelegeți, onorată instanță, pe fond emoțional, nu poate să mai dea declarații, situația a fost dură pentru dumnealui, trauma a fost aproape ireparabilă”, a afirmat avocatul martorului. „A fost puternic afectat emoținal, și-a șters efectiv din mintea lui acele evenimente, nici măcar filmulețul (n.red. – filmarea video cu incidentul) nu a putut să-l vadă”.

Cauza împotriva jandarmilor a fost clasată de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul București

Judecătorul Ionuț Cristea a decis că martorul poate totuși să fie audiat și i-a pus în vedere lui Mihai Bogdan că are dreptul să refuze întrebările al căror răspuns l-ar putea incrimina. „Îmi pare rău, domnule președinte, pentru mine a fost o traumă. Am încercat, dar n-am reușit niciodată să mă uit la filmuleț”, a declarat jandarmul, adăugând că își menține declarația dată la Parchet. „Am spus atunci tot ce am văzut, tot ce am perceput. Nu-mi amintesc alte detalii în plus, față de ce am declarat”.

Avocatul inculpatului Drăghici l-a întrebat pe Mihai Bogdan dacă cunoaște dispozițiile din manual despre încătușare. „În școală am făcut, am exersat, da. Pot să spun că da”, „Considerati că inculpatul Drăghici a respectat această tehnică?”, „Nu știu și nu sunt în măsură să apreciez asta”.

Inculpat, către sora victimei: „Ne ceartă doamna?!”

În înregistrarea video se vede cum polițistul Drăghici vine din spate, îl apucă pe Alexandru Barbu și îl trântește pe asfalt, apoi se așază peste el, în zona capului, în vreme ce Mihai Bogdan stă aplecat deasupra victimei, la fel ca și inculpatul Florea Ilie. Celălalt jandarm, Mihai Dinuță, stă pe picioarele victimei.

Dosarul morții lui Alexandru Barbu se judecă la Tribunalul Argeș

Mihai Bogdan a fost întrebat de avocatul lui Drăghici dacă era necesară îndepărtarea cu forța a victimei de la locul incendiului. „În seara aia am declarat exact cum s-a întâmplat. Acum nu pot să reproduc, mi-am propus să uit, să nu mă mai gândesc”.

Din sală, sora lui Alexandru Barbu l-a apostrofat pe martor: „Sunteți atât de traumatizat că un om a murit sub dumneavoastră? Dar noi, care am rămas ca zombii pe pământ?”. Florea Ilie a replicat: „Ne ceartă doamna?!”.

Procurorul l-a întrebat pe Mihai Bogdan dacă a luat legătura cu vreun inculpat după momentul faptelor. „Nu mai vorbeam cu oamenii, dacă îi vedeam pe stradă, fugeam în altă parte”, a răspuns martorul.

„N-am înțeles”, „Nu-mi amintesc”, „Nu pot să-mi dau cu părerea”

Celălalt jandarm audiat, Mihai Dinuță, care a fost, de asemenea, cercetat penal, a răspuns aproape la toate întrebările cu „nu-mi mai amintesc”. A afirmat că a făcut parte din patrula mixtă alături de polițistul Drăghici, dar că nu mai știe dacă s-a aflat în preajma acestuia când s-a desfășurat operațiunea de punere la pământ a inginerului pensionar. „Ați participat la procesul de încătușare?”, l-a întrebat avocatul lui Drăghici. „Da, cum am și declarat”, „Cunoașteți tehnica?”, „N-am înțeles”.

Inculpatul Florea Ilie în fața Tribunalului Argeș

A urmat un scurt moment de tăcere. Avocatul a reformulat întrebarea, astfel încât jandarmul să înțeleagă că se referă la manevrele pentru încătușare. „Considerați că a fost respectată tehnica?”, „Nu pot să-mi dau cu părerea”, „Cunoașteți dacă inculpații au încercat să convingă victima să plece?”, „Am declarat ce am declarat, dar nu îmi mai aduc aminte”. Mihai Dinuță a indicat că nu a văzut dacă Drăghici ținea genunchiul pe corpul victimei. „Apreciați că inculpatul a fost prea agresiv sau se impunea să fie așa?”, „Nu pot să apreciez”.

Întrebat de avocatul familiei lui Alexandru Barbu cum erau așezați pe victimă inculpații, jandarmul a răspuns: „Cei doi au fost, dar nu pot să mă exprim în ce poziție au fost pe victimă. Iar eu da, am fost la picioare. N-am tras-o de picioare, am fost la nivel”.

„Nu a fost marcată zona”

Procurorul a vrut să știe dacă vreun reprezentant al ISU le-a solicitat patrulelor de jandarmi și polițiști să degajeze zona. „Nu-mi aduc aminte”, a spus Mihai Dinuță. „Reprezentanții ISU au stabilit un perimetru fizic în care să nu intre alte persoane decât jandarmii și polițiștii?”, „Puteți repeta întrebarea?”. După ce întrebarea a fost repetată, martorul a răspuns că acest perimetru era „zona terasei”. „Cine a stabilit-o?”, a insistat procurorul. „Nu știu”. „Și atunci de unde știți că au stabilit-o?”, a întrebat judecătorul. „Nouă ni s-a zis. Dar nu a fost marcată zona”.

Mihai Dinuță a fost întrebat apoi dacă victima i se părea periculoasă. „Îmi mențin ce am declarat”. „Puteți preciza ce v-a determinat să ajutați la încătușare?”, „Am ajutat din proprie inițiativă”, „V-a solicitat cineva?”. Martorului i-a fost atrasă atenția de către judecător că riscă să se autoincrimineze, așa că a răspuns: „Nu-mi aduc aminte”. La celelalte întrebări a răspuns cu „Am declarat deja” sau „Nu mă pot pronunța”.

„Verbal era mai recalcitrant, nu s-a opus fizic”

Pe lângă cei doi jandarmi, s-a prezentat la bară și Cătălin Lăzărescu, fost plutonier adjutant șef în echipajul ISU Argeș care a venit să stingă incendiul din bucătăria terasei. „Nu îmi mai aduc aminte declarația. E o perioadă din trecut. Era proaspăt evenimentul. În ziua următoare, am fost audiat de un procuror. Mențin ce am declarat atunci. În mare parte, îmi aduc aminte ce s-a întâmplat. La momentul încercării de încătușare, eram la doi metri de altercație, la mașina de intervenție. N-am observat incidentul de la început. M-am întors să văd ce se întâmpla”, a afirmat martorul.

Inculpatul Drăghici Daniel Petruț se îndreaptă spre tribunal

El a adăugat că a observat cum „organele abilitate încercau să încătușeze persoana care era căzută. I-am văzut deasupra persoanei, încercând să-l încătușeze. Din ce mi-aduc eu aminte, când am ajuns la locul interventiei, persoana se afla la terasă, cu greu a fost scoasă din terasa aceea. Intervenția nu se terminase, trebuia să mai degajăm, era vorba de niște recipiente care trebuiau scoase afară, pericolul era încă existent. Nu de incendiu. Dar exista un recipient sub presiune, care trebuia evacuat. Mi-amintesc discuții între organele de ordine și victimă”.

Avocatul lui Drăghici l-a întrebat pe martor dacă „victima s-a opus evacuării”. „Din păcate, da”, a răspuns acesta. „A fost un subiect recalcitrant. Era la o masă acolo, servea nu știu ce. S-a procedat de către organele abilitate la îndepărtarea victimei. Nu s-a opus fizic, verbal era mai recalcitrant. A fost scoasă din perimetrul ăla”.

Cătălin Lăzărescu, care s-a pensionat în august 2021, a fost chestionat de avocatul lui Drăghici dacă l-a văzut pe polițist „ținând genunchiul pe vreo parte a corpului victimei”. „Acum nu îmi mai aduc aminte. Am avut o privire distributivă și atât”.

„În militar este o persoană, în civil este o altă persoană”

„Îi recunoașteți pe inculpați drept persoanele care au încătușat victima?”, l-a întrebat procurorul. Fostul pompier a răspuns: „Eu pot să mă uit, dar nu am văzut momentul încătușării. A trecut un timp. În militar este o persoană, în civil este o altă persoană”. A precizat: „Nu știam cum îi cheamă, nu pot să precizez cine era cine, nu pot să-i disting decât după hainele cu care erau îmbrăcați, erau organe abilitate”.

„Care era persoana care coordona activitatea de stingere a incendiului?”, a continuat procurorul. „Era colegul meu Safta Romeo”. „Victima v-a împiedicat pe dumneavoastră sau pe colegii dumneavoastră în desfășurarea activității?”, „Nu-mi amintesc să ne fi împiedicat la stingerea incendiului”, „Dumneavoastră personal sau colegii de la ISU i-ați cerut victimei să plece?”, „Nu-mi aduc aminte să-i fi solicitat noi, cei de la ISU, victimei să părăsească zona. Dacă rămânea pe terasă, s-ar fi expus personal”.

Inginerul Alexandru Barbu avea 63 de ani și se pregătea să iasă la pensie

După audierea celor trei martori, a fost vizionată în ședință publică, pentru a putea fi inclusă în dosar, înregistrarea video a incidentului. Cel care a filmat cu telefonul, Alexandru Rîpeanu, fost angajat la o agenție de transport din Autogara Sud Pitești, a fost audiat ca martor la precedentul termen.

În timp ce pe ecranul de lângă masa judecătorului rula momentul încătușării, inculpatul Drăghici a privit în podea. În sala în care aerul condiționat era depășit de situație încă de dimineață, s-au făcut auzite horcăielile muribundului și strigătele celor din jurul lui. Următorul termen al procesului a fost fixat pe 16 septembrie, după vacanța judecătorească.

