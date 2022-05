Astăzi, la marşul „Regimentului Nemuritor”, poliția a scos o femeie din mulțime și a arestat-o. Femeia purta o pancartă cu mesajul: „Nu a vrut să se repete [războiul]!”. „A luptat pentru pace!” „Bunicii noștri au spus: «Dacă nu ar fi existat război!»”.

At an Immortal Regiment parade outside Moscow today, police pulled a woman out of the crowd and arrested her for carrying a sign with her veteran relative captioned, “He didnt want to repeat [the war]!” “He fought for peace!” “Our grandfathers said, ‘If only theres no war!” pic.twitter.com/v6zvL5AWTL — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 9, 2022

De asemenea, poliția din Moscova l-a arestat astăzi pe acest bărbat pentru că stătea singur pe o bancă cu o pancartă pe care scria: „Nu războiului!”.

Police in Moscow arrested this guy today for sitting on a bench alone with a sign that read, “No to war!” https://t.co/bkVuKEOyag pic.twitter.com/akQFv3J3rE — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 9, 2022

În Nijni Novgorod, activiști necunoscuți au amplasat acest banner pe o clădire situată vizavi de sediul poliției din oraș. Textul semnifică expresia rusă: „La naiba cu războiul!”.

In Nizhny Novgorod, unknown activists placed this banner on a building opposite the citys police headquarters. The “penis + voine” text signifies the Russian phrase: “Fuck war!” https://t.co/MLUUBQbYZO pic.twitter.com/eCAPRpZuUn — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 9, 2022

Poliția din Ufa a reținut astăzi o femeie care a marcat Ziua Victoriei stând în picioare lângă monumentul orașului dedicat drepturilor omului cu o pancartă pe care scria: „Bunicul meu a luptat împotriva fascismului”.

Police in Ufa today detained a woman for marking Victory Day by standing beside the citys monument to human rights with a sign that read, “My grandpa fought against fascism.” https://t.co/bcl6lldXiG pic.twitter.com/TlAz1hh0Lc — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 9, 2022

