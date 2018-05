PSD vrea să treacă Centura Capitalei la Primăria Generală, printr-un proiect de lege; Parlamentarii acuză CNAIR de incompetență și precizează că, după 28 de ani, Centura de ocolire a Bucureștiului este în continuare ”un șantier”. Dorința primatrului General al Capitalei, Gabriela Firea de a prelua Centura Capitalei este cunoscută încă din 2017, fiind una din nemulțumirile primarului legată de activitatea lui Sorin Grindeanu și a ministrului Transporturilor. Nici cu Mihai Tudose nu a rezolvat această problemă, iar acum, PSD s-a gândit să facă un proiect de lege pentru a trece Centura în administrația municipalității.

Cum s-a luptat Gabriela Firea cu doi premieri, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, pentru trecerea Centurii Capitalei la Primărie

În luna iunie 2017, primarul Capitalei, Gabriela Firea, lider important în PSD, descindea la Parlament, în biroul lui Liviu Dragnea. La scurt timp, aceasta ieșea public și trecea în revistă motivele sale de nemulțumire față de Guvernul condus de Sorin Grindeanu.

Firea spunea atunci că nu este lasată să preia Centura Capitalei și acuza Ministerul Transporturilor că nu colaborează pentru acest obiectiv. “Cred ca sunt oameni in acest minister care nu vor binele bucurestenilor”, afirma Firea. La scurt timp, Sorin Grindeanu era anunțat că a pierdut susținerea partidului. Pentru că nu a demisionat din funcție, acesta a fost dat jos, în Parlament, prin moțiune de cenzură. Problema Centurii Capitalei a rămas nesoluționată.

Nici noul Guvern, condus de Mihai Tudose nu a răspuns favorabil solicitătării primarului General. Gabriela Firea a venit în vizită la Ministerul Transporturilor, pentru a rezolva problema. Premierul de atunci spunea că trecerea Centurii Capitalei la Primărie a complicată. ”Cu centura este un pic mai complicat, dar şi acolo am picat de acord că vom face o analiză – cei de la Ministerul Transporturilor, CNAIR împreună cu specialiştii de la Capitală să vedem cum e mai bine fiindcă nu este important cine o are, important este o avem cu toţii, să fie”, a declarat Mihai Tudose.

Analiza a rămas în aer iar după șase luni, premierul MIhai Tudose își dădea demisia din funcție.

Noul premier, Viorica Dăncilă, a fost pusă deja în temă de primarul general, în privința acestei probleme, fără să se ajungă la o decizie concretă.

„Eu sunt la al patrulea Guvern ca primar general. Am lucrat pe timpul lui Cioloş, am lucrat pe timpul Guvernului Grindeanu, apoi Mihai Tudose, iar acum, de departe, şi nu o spun pentru că este doamnă, este un cu totul alt stil de lucru, cu totul altă eficienţă a muncii, o cu totul altă preocupare pentru proiectele aceastea care fac viaţa mai bună. Aştept cu interes, şi puţină îngrijorare, ce decizie se va lua la nivelul Ministerului Transporturilor, cu privire la Centura ocolitoare a Capitalei. Timpul nu mai are răbdare”, declara Gabriela Firea, recent.

Pe 30 martie, anul acesta, primarul Gabriela Firea a declarat – pentru g4media.ro – că “decizia privind preluarea Centurii a fost luata principial, la nivelul Ministerului Transporturilor. În urma analizei juridico-financiare se va lua o decizie finală”, spunea ea.

Reprezentanții Companiei de drumuri au infirmat pentru HotNews.ro că o astfel de decizie a fost luată și făceau trimitere la un răspuns oferit anul trecut în care detaliau imposibilitatea legală de a face acest transfer, având în vedere că pe centură sunt proiecte pe fonduri europene.

PSD o ajută pe Firea și depune un proiect de lege pentru trecerea Centurii Capitalei la Primăria București

Pentru a rezolva această problemă, parlamentarii PSD au decis să depună un proiect de lege, în Parlament, care prevede trecerea Centurii Capitalei la Primărie.

Potrivit propunerii legislative, drumurile de interes național care reprezintă variante de ocolire sau sectoare ale variantelor de ocolire a minicipiului București, a minicipiilor de reședință de județ sau a municipiilor de rangul I pot constitui proprietate publică a unităților administrativ teritoriale.

Astfel, la cererea autorităților publice locale, aceste centuri de ocolire a localităților trec din proprietatea publică a statului în proprietatea administrațiilor locale, în termen de 90 de zile.

În proiect se mai menționează că ”drumurile de interes național trecute în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale sunt administrate de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile locale ale municipiilor respective, după caz.

Investițiile aflate în derulare se vor prelua și se continuă de autoritățile locale, de la faza în care se găsesc în momentul preluării, mai prevede proiectul de lege.

”În cazul în care investiția se realizează cu finanțare din fonduri europene, preluarea nu poate avea loc înainte de obținerea acordului din partea entității finanțatoare, termenul de 90 de zile fiind suspendat de la data transmiterii solicitării pentru obținerea acordului”, mai precizează propunerea legislativă a celor de la PSD.

Autoritățile locale au obligația ca în 60 de zile de la preluarea centurilor orașelor să prezinte proiectele de investiții preconizate și să demareze lucrările de construcție în termen de cel mult 24 de luni de la data informării publice.

”Termenul de 24 de luni nu se aplică pentru lucrările de reparații, consolidare, modernizare, extindere sau întreținere. Nerespectarea termenului de informare publică sau cel pentru începerea lucrărilor atrage revenirea drumurilor de interes național în administrația statului, la cererea Guvernului, prin Ministerul Transporturilor.

Cum motivează PSD proiectul: ”Este de mult dovedită incapacitatea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) de a-și atinge obiectivele

Parlamentarii PSD afirmă în expunerea de motive să este de mult dovedită incapacitatea CNAIR de a-și atinge principalele obiective reprezentate de dezvoltarea rețelei de autostrăzi, construirea de rețele de drumuri expres sau realizarea de centuri și variante ocolitoare pentru marile orașe.

”Un alt obstacol important, sesizat de autoritățile centrale, în vederea realizării proiectelor de infrastructură este reprezentat de dificultățile întâmpinate de acestea în procedurile de expropriere a terenurilor necesare edificării obiectivelor planificate. Un exemplu elocvent al incapacității autoritățilot centrale de a soluționa eficient o problemă a infrastructurii de transport rutier este Centura Municipiului București. În teorie, drumul de centură al Capitalei ar fi trebuit să ajute la descongestionarea orașului și să faciliteze dezvoltarea economică, prin schimburi rapide de mărfuri și servicii. Azi, modernizată doar pe bucăți, la prețuri discutabile, cu contracte semnate și anulate la scurt timp și soluții tehnice de moment, după 28 de ani, centura Capitalei este un șantier fără perspective clare de finalizare, în administrarea CNAIR”, se precizează în expunerea de motive.

Cine sunt inițiatorii proiectului: Andronescu Ecaterina – senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel – senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius – senator PSD; Costoiu Mihnea-Cosmin – senator PSD; Nicolae Şerban – senator PSD; Vulpescu Ioan – senator PSD; Bogaciu Alexandra-Corina – deputat PSD; Căruceru Aida-Cristina – deputat PSD; Florea Oana-Consuela – deputat PSD; Furtună Mirela – deputat PSD; Manole Petre-Florin – deputat PSD; Mihălcescu Carmen Ileana – deputat PSD; Petrea Gabriel – deputat PSD; Pleşoianu Liviu Ioan Adrian – deputat PSD; Podaşcă Gabriela-Maria – deputat PSD; Pop Georgian – deputat PSD; Tudor Beatrice – deputat PSD; Tuşa Adriana Diana – deputat PSD; Zamfira Constantin-Cătălin – deputat PSD.

Compania de Drumuri a blocat inutil timp de șapte luni licitația pentru pasajul de la Mogoșoaia de pe Centura Capitalei, autoritatea ținâmnd să conteste eliminarea unui criteriu “eronat” de evaluare din caietul de sarcini.

Realizarea unui pasaj rutier de 112 metri pe Centura Capitalei, peste rondul de la Mogoșoaia, bate pasul pe loc de mai bine de șapte luni după ce Compania de Drumuri a ținut să conteste până în pânzele albe, dar fără succes, eliminarea unui criteriu “eronat” de evaluare din caietul de sarcini. Deși vorbim de un proiect relativ simplu, ușor de făcut, ieftin și care ar rezolva un punct de blocaj de pe Centura Nord a Bucureștiului, licitația e deja întârziată nepermis de mult, a scris recent HotNews.