Cuprins:
Incursiune fără precedent într-o țară NATO
Rusia a lansat duminică cel mai mare atac cu rachete și drone asupra Ucrainei de la începutul invaziei. Miercuri, mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, într-o incursiune fără precedent într-o țară NATO. Aceste acțiuni sugerează o nouă etapă de agresiune din partea Rusiei, la peste trei ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei.
Mesajul lui Putin pentru Ucraina: rezistența este inutilă
Putin încearcă să convingă Kievul că are avantaj militar și că rezistența este inutilă. La o conferință de presă la Beijing, liderul rus a declarat: „Cred că există o anumită lumină la capătul tunelului. Dacă nu, atunci va trebui să rezolvăm toate sarcinile prin mijloace militare.”
El susține că rezervele de soldați ale Ucrainei se epuizează, afirmând că unitățile de luptă ucrainene „sunt în prezent ocupate în proporție de cel mult 47-48%”. Putin consideră că apărarea Ucrainei ar putea să se prăbușească din cauza lipsei de personal.
Putin a apărut recent alături de liderii Chinei, Indiei, Iranului și Coreei de Nord la mai multe evenimente în China, demonstrând sprijinul de care se bucură.
Avertisment pentru Europa
Lideurl rus și-a exprimat frustrarea față de țările europene care încearcă să formeze o „coaliție a celor dornici” pentru a apăra Ucraina de un viitor atac rusesc. El a numit susținătorii Ucrainei din Europa drept „partidul războiului” care vrea să lupte cu Rusia „până la ultimul ucrainean”.
Referindu-se la posibila prezență a trupelor occidentale în Ucraina, Putin a avertizat: „Mai ales acum, în timpul luptelor, presupunem că acestea vor fi ținte legitime pentru distrugere.”
Putin îl laudă pe Trump și trage de timp
Putin continuă să-l laude președintele american Donald Trump, pe care îl consideră esențial pentru obținerea unui acord de pace în termenii Rusiei. La Beijing, liderul rus a declarat că administrația Trump „încearcă să găsească o soluție” la război „prin mijloace pașnice”.
În același timp, Putin sugerează că Rusia așteaptă acum ca SUA și Ucraina să facă următoarea mișcare. El a reiterat că Rusia dorește propriile „garanții de securitate”, o cerere care ar implica probabil limitări drastice ale suveranității Ucrainei.
„Vom respecta acele garanții de securitate care, desigur, trebuie dezvoltate atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina”, a spus Putin. „Nimeni nu a discutat acest lucru cu noi la un nivel serios încă, asta e tot.”
Mai mult, Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, crede că Vladimir Putin mizează pe relația cu Donald Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO, după dronele rusești intrate în spațiul aerian al Poloniei.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.