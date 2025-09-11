Incursiune fără precedent într-o țară NATO

Rusia a lansat duminică cel mai mare atac cu rachete și drone asupra Ucrainei de la începutul invaziei. Miercuri, mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, într-o incursiune fără precedent într-o țară NATO. Aceste acțiuni sugerează o nouă etapă de agresiune din partea Rusiei, la peste trei ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei.

Mesajul lui Putin pentru Ucraina: rezistența este inutilă

Putin încearcă să convingă Kievul că are avantaj militar și că rezistența este inutilă. La o conferință de presă la Beijing, liderul rus a declarat: „Cred că există o anumită lumină la capătul tunelului. Dacă nu, atunci va trebui să rezolvăm toate sarcinile prin mijloace militare.”

Vladimir Putin (stânga), Xi Jinping (centru) și Kim Jong-un (dreapta), înainte de parada militară de la Beijing Foto: Profimedia

El susține că rezervele de soldați ale Ucrainei se epuizează, afirmând că unitățile de luptă ucrainene „sunt în prezent ocupate în proporție de cel mult 47-48%”. Putin consideră că apărarea Ucrainei ar putea să se prăbușească din cauza lipsei de personal.

Putin a apărut recent alături de liderii Chinei, Indiei, Iranului și Coreei de Nord la mai multe evenimente în China, demonstrând sprijinul de care se bucură.

Avertisment pentru Europa

Lideurl rus și-a exprimat frustrarea față de țările europene care încearcă să formeze o „coaliție a celor dornici” pentru a apăra Ucraina de un viitor atac rusesc. El a numit susținătorii Ucrainei din Europa drept „partidul războiului” care vrea să lupte cu Rusia „până la ultimul ucrainean”.

Referindu-se la posibila prezență a trupelor occidentale în Ucraina, Putin a avertizat: „Mai ales acum, în timpul luptelor, presupunem că acestea vor fi ținte legitime pentru distrugere.”

Summitul Trump-Putin de la Anchorage Foto: Profimedia Images

Putin îl laudă pe Trump și trage de timp

Putin continuă să-l laude președintele american Donald Trump, pe care îl consideră esențial pentru obținerea unui acord de pace în termenii Rusiei. La Beijing, liderul rus a declarat că administrația Trump „încearcă să găsească o soluție” la război „prin mijloace pașnice”.

În același timp, Putin sugerează că Rusia așteaptă acum ca SUA și Ucraina să facă următoarea mișcare. El a reiterat că Rusia dorește propriile „garanții de securitate”, o cerere care ar implica probabil limitări drastice ale suveranității Ucrainei.

„Vom respecta acele garanții de securitate care, desigur, trebuie dezvoltate atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina”, a spus Putin. „Nimeni nu a discutat acest lucru cu noi la un nivel serios încă, asta e tot.”

Mai mult, Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, crede că Vladimir Putin mizează pe relația cu Donald Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO, după dronele rusești intrate în spațiul aerian al Poloniei.