„Știți, președintele Putin este un tip puternic, extrem de dur, dar întâlnirea a fost una foarte călduroasă între două țări foarte importante, și este foarte bine când cele două țări se înțeleg. Cred că suntem destul de aproape de un acord. Dar Ucraina trebuie să accepte”, a spus Trump la Fox News.

Apoi a povestit că Putin l-a lăudat pentru rapiditatea și amploarea schimbărilor din SUA în al doilea său mandat, preluat la începutul anului.

„Îmi place să văd această țară (n.red. SUA) redevenind măreață și Vladimir a spus: «Nu am văzut niciodată pe cineva să facă atât de multe atât de repede». A spus: «Țara voastră este … fierbinte ca un pistol», iar acum un an el credea că era moartă. Toată lumea credea că era moartă”, a spus Trump, cu referire la perioada Joe Biden.

Președintele SUA s-a declarat bucuros că Putin i-a spus în timpul negocierilor că, dacă Trump era președinte în februarie 2022, războiul din Ucraina nu ar fi început.

„Am fost foarte bucuros să-l aud spunând că, dacă aș fi fost eu președinte, acest război (n.red. din Ucraina) nu ar fi avut loc. Au fost făcute niște tâmpenii… Biden a fost un președinte groaznic în atâtea feluri. N-ar fi trebuit niciodată să lase să se întâmple (n.red. războiul din Ucraina)”, a completat Trump.

Recomandări Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat. Trump spune că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că s-au făcut „progrese importante”

Donald Trump și Vladimir Putin au negociat mai bine de trei ore vineri, 15 august, la baza militară americană din Alaska situația războiului din Ucraina, fără ca Volodimir Zelenski să fie chemat. La final, președintele american a vorbit, sec, despre o întâlnire „foarte productivă”, iar omologul rus a spus, scurt, că a fost o discuție „constructivă”. Totuși, Trump a adăugat că mai sunt „foarte puține” lucruri de rezolvat referitoare la războiul declanșat de Rusia acum trei ani.

Interesant este că Trump a spus apoi, într-un interviu la Fox News, că un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de preşedintele ucrainean, fără să ofere alte detalii: „Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese. Mai sunt unul sau două puncte destul de importante asupra cărora trebuie să ne punem de acord. Acum depinde cu adevărat de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit”.

Aceasta a fost prima întâlnire Trump-Putin după 6 ani.