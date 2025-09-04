Războiul din Ucraina continuă de peste trei ani

La mai bine de trei ani de la începerea invaziei, Rusia nu ar putea susține efortul de război fără banii Chinei și Indiei, armele iraniene și forța de muncă nord-coreeană. Summitul și parada militară organizate de China au transmis un mesaj ce depășește conflictul din Ucraina, potrivit CNN.

Liderii reuniți la Beijing văd o oportunitate istorică de a pune capăt dominației occidentale pe scena globală, ceea ce îngrijorează Europa. Evenimentele au oferit o reamintire vizuală a motivelor pentru care Europa trebuie să-și regândească securitatea.

Narendra Modi și Vladimir Putin, în China. Foto: Profimedia.

Rusia demonstrează că nu este izolată

„Rusia încearcă să demonstreze că, deși a fost izolată de lumea occidentală, are încă parteneri și aliați care sunt țări puternice economic… Această izolare nu înseamnă că economia rusă se va prăbuși sau că Rusia nu va putea susține efortul de război”, a declarat pentru CNN Natia Seskuria, cercetător asociat la Royal United Services Institute.

Ordinea internațională stabilită după Războiul Rece este în pericol de a se destrăma. SUA s-au retras de pe scena globală sub președintele Trump, în timp ce Europa se confruntă cu propriile probleme.

Oportunitate pentru reconfigurarea sistemului internațional

„Dominația stabilită a alianței occidentale în afacerile internaționale este în declin, iar ei văd oportunitatea de a începe să reconfigureze în mod serios sistemul internațional”, a explicat John Lough, șeful departamentului de politică externă al think tank-ului New Eurasian Strategies Centre, pentru CNN.

China și India au o abordare pragmatică față de războiul Rusiei din Ucraina, susținând neutralitatea, dar oferind în același timp sprijin financiar Moscovei. Cele două țări au profitat de sancțiunile occidentale pentru a cumpăra gaze și petrol rusesc la prețuri reduse.

Atac cu drone în Kiev. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia images

Sprijin militar și tehnologic pentru Rusia

Potrivit Trezoreriei SUA, atât companiile chineze, cât și cele indiene au furnizat Rusiei tehnologii cu dublă utilizare, precum cipuri sau echipamente de telecomunicații. „Trebuie doar să te uiți la numărul de componente chinezești din dronele rusești care aterizează în Ucraina pentru a vedea că China este într-adevăr un furnizor foarte important”, a adăugat Lough.

În același timp, Iranul și Coreea de Nord și-au demonstrat sprijinul ferm pentru Rusia. Iranul a oferit Moscovei know-how pentru atenuarea efectelor sancțiunilor și echipamente militare cruciale, precum dronele Shahed.

Limitele alianțelor cu Rusia

Totuși, Teheranul a învățat că orice alianță cu Rusia are limite clare. Putin nu a venit în ajutorul Iranului când acesta a fost atacat de Israel și SUA în această vară. Pentru Coreea de Nord, relația cu Rusia rămâne pur tranzacțională, potrivit experților.

Evenimentele din China au fost concepute pentru a transmite un mesaj. „Avem aici simbolul unui grup de țări care nu sunt neapărat cei mai buni prieteni, dar au interese strategice comune și sunt capabile să se alinieze și să arate SUA și aliaților săi că sunt o forță de care trebuie să se țină cont”, a concluzionat Lough.

Deși îngrijorătoare pentru Occident, rămâne de văzut cât de sustenabilă este această alianță pe termen lung. Europa s-a schimbat de la invazia Rusiei în Ucraina și își reevaluează poziția pe scena globală.

