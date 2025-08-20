Se discută despre desfășurarea de militari britanici și francezi în Ucraina

Summitul de luni de la Casa Albă a dus la o implicare mai fermă a SUA în privința garanțiilor, iar acum europenii încearcă să valorifice această deschidere pentru a întări poziția Kievului înainte de o potențială întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Marți, oficialii europeni s-au reunit pentru a discuta despre desfășurarea unor contingente britanice și franceze în Ucraina, inclusiv numărul și amplasarea lor, potrivit unor surse familiare cu situația. Aproximativ zece state ar fi dispuse să trimită militari, însă rolul exact al SUA rămâne incert.

„Sunt dispuși să trimită oameni pe teren. Noi putem sprijini mai ales prin transport aerian, pentru că avem capacități pe care alții nu le au. Dar nu cred că va fi o problemă”, a declarat Donald Trump pentru Fox News.

Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a subliniat că Trump consideră garanțiile „esențiale pentru asigurarea unei păci durabile” și a cerut echipei sale de securitate să colaboreze strâns cu aliații europeni, precum și cu Ucraina și Rusia.

Totuși, liderul american a exclus trimiterea trupelor SUA pe teren, dar Washingtonul ar putea sprijini coordonarea și oferi alte forme de garanții.

Acordul de pace în Ucraina, privit cu scepticism

Guvernul britanic a anunțat marți că oficiali militari europeni urmează să discute cu omologii americani pentru a stabili „garanții solide de securitate” și pentru a pregăti desfășurarea unor forțe de reasigurare, odată ce ostilitățile se vor încheia. La aceste consultări vor participa comandanți NATO și șefii apărării din statele membre.

Antonio Costa, președintele Consiliului European, a declarat la Lisabona că termenii acordului ar putea fi fixați „în următoarele zile, de preferință chiar săptămâna aceasta”.

Totuși, în ciuda optimismului afișat după întâlnirea de la Washington, mai mulți oficiali rămân sceptici în privința unui acord de pace și a eficienței garanțiilor pentru a-l tempera pe Putin.

Kremlinul, care solicită Kievului cedarea unor teritorii extinse din estul țării, a respins ideea desfășurării de trupe NATO pe teritoriul ucrainean.

Planul prevede staționarea unui contingent multinațional în Ucraina

Planul aflat în discuție ar presupune inițial consolidarea armatei ucrainene prin antrenamente și întăriri. Ulterior, un contingent multinațional format în principal din trupe europene – inclusiv sute de militari britanici și francezi – ar urma să fie staționat în Ucraina, însă departe de linia frontului.

Un alt element al proiectului este implicarea indirectă a SUA, prin schimb de informații, sprijin pentru supravegherea frontierelor, furnizarea de arme și, posibil, asistență în domeniul apărării aeriene.

Premierul italian Giorgia Meloni a propus anterior un sistem de garanții de securitate similar NATO pentru Ucraina, care ar însemna un angajament ferm de apărare reciprocă, fără ca Kievul să devină membru al alianței. Ea a confirmat la Washington că această idee se află pe masa negocierilor.