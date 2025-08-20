Se discută despre desfășurarea de militari britanici și francezi în Ucraina

Summitul de luni de la Casa Albă a dus la o implicare mai fermă a SUA în privința garanțiilor, iar acum europenii încearcă să valorifice această deschidere pentru a întări poziția Kievului înainte de o potențială întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Marți, oficialii europeni s-au reunit pentru a discuta despre desfășurarea unor contingente britanice și franceze în Ucraina, inclusiv numărul și amplasarea lor, potrivit unor surse familiare cu situația. Aproximativ zece state ar fi dispuse să trimită militari, însă rolul exact al SUA rămâne incert.

„Sunt dispuși să trimită oameni pe teren. Noi putem sprijini mai ales prin transport aerian, pentru că avem capacități pe care alții nu le au. Dar nu cred că va fi o problemă”, a declarat Donald Trump pentru Fox News.

Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a subliniat că Trump consideră garanțiile „esențiale pentru asigurarea unei păci durabile” și a cerut echipei sale de securitate să colaboreze strâns cu aliații europeni, precum și cu Ucraina și Rusia.

Totuși, liderul american a exclus trimiterea trupelor SUA pe teren, dar Washingtonul ar putea sprijini coordonarea și oferi alte forme de garanții.

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Recomandări
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Acordul de pace în Ucraina, privit cu scepticism

Guvernul britanic a anunțat marți că oficiali militari europeni urmează să discute cu omologii americani pentru a stabili „garanții solide de securitate” și pentru a pregăti desfășurarea unor forțe de reasigurare, odată ce ostilitățile se vor încheia. La aceste consultări vor participa comandanți NATO și șefii apărării din statele membre.

Antonio Costa, președintele Consiliului European, a declarat la Lisabona că termenii acordului ar putea fi fixați „în următoarele zile, de preferință chiar săptămâna aceasta”.

Totuși, în ciuda optimismului afișat după întâlnirea de la Washington, mai mulți oficiali rămân sceptici în privința unui acord de pace și a eficienței garanțiilor pentru a-l tempera pe Putin.

Kremlinul, care solicită Kievului cedarea unor teritorii extinse din estul țării, a respins ideea desfășurării de trupe NATO pe teritoriul ucrainean.

Planul prevede staționarea unui contingent multinațional în Ucraina

Planul aflat în discuție ar presupune inițial consolidarea armatei ucrainene prin antrenamente și întăriri. Ulterior, un contingent multinațional format în principal din trupe europene – inclusiv sute de militari britanici și francezi – ar urma să fie staționat în Ucraina, însă departe de linia frontului.

Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Recomandări
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”

Un alt element al proiectului este implicarea indirectă a SUA, prin schimb de informații, sprijin pentru supravegherea frontierelor, furnizarea de arme și, posibil, asistență în domeniul apărării aeriene.

Premierul italian Giorgia Meloni a propus anterior un sistem de garanții de securitate similar NATO pentru Ucraina, care ar însemna un angajament ferm de apărare reciprocă, fără ca Kievul să devină membru al alianței. Ea a confirmat la Washington că această idee se află pe masa negocierilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic | EXCLUSIV
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Nicușor Dan a făcut senzație pe ringul de dans, la o nuntă de lângă București. Mișcările lui au întors toate privirile! Nimeni nu l-a mai văzut așa până acum! Cu zâmbetul larg pe față, șeful statului s-a rotit și a țopăit alături de băiețelul lui, Antim, în mijlocul invitaților / VIDEO
Unica.ro
Nicușor Dan a făcut senzație pe ringul de dans, la o nuntă de lângă București. Mișcările lui au întors toate privirile! Nimeni nu l-a mai văzut așa până acum! Cu zâmbetul larg pe față, șeful statului s-a rotit și a țopăit alături de băiețelul lui, Antim, în mijlocul invitaților / VIDEO
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
gsp
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
GSP.RO
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
Parteneri
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
Avantaje.ro
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită în Statele Unite
BREAKING NEWS
Știri România 15:04
Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită în Statele Unite
Relația celor doi tineri care au murit loviți de TIR pe A1 era anchetată de mai multe instituții. Cei doi se cunoscuseră pe Instagram
Știri România 14:59
Relația celor doi tineri care au murit loviți de TIR pe A1 era anchetată de mai multe instituții. Cei doi se cunoscuseră pe Instagram
Parteneri
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Adevarul.ro
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Cine sunt concurenții români de la „Exatlon Mexic”. Au fost surprinși pe aeroportul din Elveția
Stiri Mondene 15:30
Cine sunt concurenții români de la „Exatlon Mexic”. Au fost surprinși pe aeroportul din Elveția
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Stiri Mondene 15:16
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Parteneri
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
Elle.ro
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
ObservatorNews.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
De ce nu are US Open un împărat dominant la fel ca la Melbourne, Paris și Londra? » Halep oferea o explicație, Mouratoglou vine cu altele: „O mie de tentații!”
GSP.ro
De ce nu are US Open un împărat dominant la fel ca la Melbourne, Paris și Londra? » Halep oferea o explicație, Mouratoglou vine cu altele: „O mie de tentații!”
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
GSP.ro
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
Parteneri
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Mediafax.ro
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
Cine sunt cei doi tineri care s-au aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului pe A1. Ultimele cuvinte pe care Giorgiana i le-a spus tatălui ei
KanalD.ro
Cine sunt cei doi tineri care s-au aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului pe A1. Ultimele cuvinte pe care Giorgiana i le-a spus tatălui ei

Politic

10 țări din Europa sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina, ca să ofere garanții de securitate împotriva agresiunii Rusiei
Politică 14:15
10 țări din Europa sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina, ca să ofere garanții de securitate împotriva agresiunii Rusiei
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Exclusiv
Politică 11:00
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Parteneri
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Spotmedia.ro
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează