În replică, șeful NATO, Mark Rutte, a transmis că nu rușii decid în privința asigurării securității Ucrainei. „De ce ne interesează ce crede Rusia despre subiectul trupelor în Ucraina? Nu ei decid”, a declarat secretarul general al NATO la o conferinţă de securitate la Praga.

Rutte a participat joi, prin videoconferință, la summitul „Coaliției Voluntarilor”, găzduit de președintele francez Emmanuel Macron.

Aliații europeni ai Ucrainei vor să arate președintelui american Donald Trump că ei sunt gata să furnizeze garanții de securitate Kievului dacă Washingtonul va pune presiune pe Moscova să încheie războiul.

Emmanuel Macron l-a primit miercuri seara, la Palatul Elysee, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a dat asigurări că europenii sunt „gata să ofere garanții de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”.

Ulterior, după summit, liderul de la Elysee a anunțat că partenerii din „Coaliți Voluntarilor” au finalizat documentul legat de garanțiile de securitate, iar acum așteaptă aprobarea politică.

