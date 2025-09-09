Solicitările Kievului către aliații occidentali

Vladislav Vlasiuk, șeful politicii de sancțiuni pentru președinția ucraineană, a dezvăluit pe Facebook că 35 dintre componentele rachetei erau fabricate în SUA. Alte componente proveneau din Japonia, Regatul Unit și Suedia. Belarus a furnizat 5 componente, iar Rusia 57.

Kievul cere partenerilor occidentali să asigure aplicarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Moscova continuă să importe componente pentru arme de la aliații Ucrainei prin intermediari.

Printre companiile menționate ca furnizori de componente se numără Fujitsu (Japonia), Texas Instruments, Analog Devices și Altera (SUA).

Adaptarea Rusiei la sancțiuni

Vlasiuk a remarcat o scădere a numărului de componente occidentale în rachetele rusești comparativ cu anii anteriori. Rusia folosește acum mai multe componente fabricate intern sau în Belarus, devenind mai puțin dependentă de Occident.

„Într-adevăr, o rachetă de croazieră 9M727 Iskander a lovit clădirea guvernului; mai precis, o parte a rachetei”, a declarat Vlasiuk.

Atacul rusesc asupra sediului guvernului ucrainean

Ambasadoarea UE la Kiev, Katarina Mathernova, a confirmat anterior că sediul guvernului a fost lovit de o rachetă Iskander cu muniție cu fragmentație. Ea a subliniat că impactul a fost direct și deliberat.

Vlasiuk a adăugat că încărcătura rachetei nu a explodat la impact, dar a izbucnit un incendiu din cauza combustibilului.

