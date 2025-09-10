Naumescu crede că Putin i-a transmis o „avertizare rusească” președintelui Nawrocki

Valentin Naumescu, expert evaluator al Comisiei Europene, consideră că dronele rusești care au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei ar putea reprezenta și un mesaj al lui Putin pentru președintele polonez Karol Nawrocki.

„Mesajul lui Putin pentru Nawrocki, după declarația din Finlanda? Nu știm, dar ceva știm, totuși, cu siguranță… Rusia a atacat Polonia cu drone. Nu e vorba de una accidentală, ci de mai multe (peste 10) și pe o arie destul de largă. Armata poloneză a doborât imediat o parte din dronele rusești”, a spus Naumescu, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat: „Acum două zile, noul președinte al Poloniei, conservatorul Karol Nawrocki, spunea la întâlnirea cu președintele Finlandei că «Putin este gata să invadeze și alte țări». A primit o avertizare rusească?”.

Profesorul Valentin Naumescu vorbește și de faptul că urmează din partea Rusiei o testare a NATO.

„…Ei bine, se apropie momentul de care vorbim de mult, testarea NATO prin agresiuni la început interpretabile, la limita între incidente și atac deliberat, între eroare și manevră deliberată, greu de încadrat ca invadare propriu-zisă a teritoriului, dar în același timp imposibil de neglijat”, spune profesorul.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO

Vladimir Putin ar miza pe relația sa cu Donald Trump

El mai afirmă că Putin mizează pe relația cu Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO.

„Cel mai probabil, Putin mizează pe relația cu Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO împotriva Rusiei, în caz de agresiune asupra unui stat membru al Alianței. Sperăm să fie o miză greșită, ca și cea de la începutul lui 2022, legată de invadarea Ucrainei cu speranța că o va ocupa în câteva zile și nu va întâmpina rezistențe semnificative”, subliniază profesorul.

Naumescu spune că „reacția militară promptă și fermă” a Poloniei, cu doborârea aparatelor militare de zbor ale Rusiei intrate în spațiul său aerian, însoțită de cea politică de condamnare, atât la nivel național cât și din partea aliaților săi, reprezintă o primă formă de descurajare pe viitor a altor încercări similare.

„S-ar putea să nu fie suficientă această reacție pentru a opri Rusia, dar cu siguranță absența sau slăbiciunea acestei reacții ar «invita» Moscova la următoarea agresiune, să vină mai repede și să fie mai mare…”, adaugă expertul român.

Recomandări Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

El mai consideră că „testul nu este doar pentru NATO și capacitatea armatei poloneze de a reacționa prompt și ferm, este și pentru autoritățile politice ale țării agresate, pentru societate, pentru întreaga regiune”.

Situația din România

Valentin Naumescu face referire și la discuțiile din România despre doborârea de către forțele armate a dronelor care violează spațiul aerian al țării.

„Când vedem intensitatea războiului hibrid al Rusiei în Europa, scandalurile de trădare și spionaj din regiune, dezvăluirile privind rețeaua pro-rusă care acționa în Republica Moldova și România, parcă ne vine să-i căutăm mai bine pe cei care se opuneau cu ipocrizie apărării țării în fața Rusiei și să realizăm că avem de a face nu cu «suveraniști», ci cu trădători ai României”, a conchis expertul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE