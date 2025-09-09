„Nicio sancțiune nu va putea forța Federația Rusă să-și schimbe poziția consecventă despre care președintele nostru a vorbit în repetate rânduri”, a spus Dmitri Peskov, conform Kyiv Independent.

Afirmația purtătorului de cuvânt al Kremlinului vine în contextul în care Uniunea Europeană lucrează la al 19-lea pachet de sancțiuni, vizând băncile și sectorul energetic din Rusia, conform Bloomberg. Totodată, președintele american Donald Trump a amenințat cu sancțiuni asupra petrolului rusesc, dar acestea nu au fost încă implementate.

Conform lui Peskov, sancțiunile „s-au dovedit a fi absolut inutile în ceea ce privește exercitarea presiunii asupra Rusiei”. Totuși, măsurile restrictive au afectat economia Rusiei, reducând comerțul internațional și limitând veniturile din petrol, esențiale pentru finanțarea războiului.

După o creștere economică inițială susținută de industria de apărare, economia Rusiei se confruntă cu dificultăți. Inflația ridicată, încetinirea creșterii economice și ratele dobânzilor aproape record au generat incertitudine. Totuși, Moscova nu a dat semne că ar renunța la războiul din Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a refuzat în mod repetat să participe la o întâlnire față în față cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, mediată de Donald Trump. 

Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector la UBB II: Cum a trimis cea mai bună facultate din țară să aibă activități didactice pe un deal de lângă Cluj-Napoca
Recomandări
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector la UBB II: Cum a trimis cea mai bună facultate din țară să aibă activități didactice pe un deal de lângă Cluj-Napoca

În plus, șeful Statului Major General al armatei ruse, Valeri Gerasimov, a susținut pe 30 august că „îndeplinirea sarcinilor (invaziei pe scară largă a Ucrainei) de către Grupul Comun de Trupă va continua prin desfășurarea de acțiuni ofensive”.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile asupra orașelor ucrainene. În noaptea de 7 septembrie, Moscova a lansat cel mai mare atac cu drone asupra Ucrainei. Cel puțin 5 oameni au murit și 44 au fost răniți. 

După atacul masiv asupra capitalei Ucrainei, Zelenski a declarat că Ucraina „mizează pe o reacție puternică din partea Americii. De asta este nevoie”.

Între timp, oficialii americani au devenit tot mai critici față de atacurile Rusiei asupra civililor, iar Trump a sugerat că este pregătit să lanseze o „a doua fază” a sancțiunilor împotriva Moscovei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Zona retrocedată a Parcului IOR este în flăcări. Pompierii nu au ajuns la fața locului după multiple apeluri la 112: „Vin cam greu”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pepe și-a dus fiul la grădiniță alături de soția lui, Yasi, însă s-a întâlnit și cu fosta soție. Raluca Pastramă nu și-a lăsat fiicele singure, și le-a însoțit în prima zi de școală, însă gestul ei a atras atenția tuturor
Viva.ro
Pepe și-a dus fiul la grădiniță alături de soția lui, Yasi, însă s-a întâlnit și cu fosta soție. Raluca Pastramă nu și-a lăsat fiicele singure, și le-a însoțit în prima zi de școală, însă gestul ei a atras atenția tuturor
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express 2025. Care ar fi primele echipe de vedete care au părăsit competiția
Unica.ro
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express 2025. Care ar fi primele echipe de vedete care au părăsit competiția
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
gsp
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
GSP.RO
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
GSP.RO
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
Parteneri
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

România cumpără o corvetă din Turcia. Suma impresionantă plătită de statul român pentru a se alinia NATO, dezvăluită de Ionuț Moșteanu
Știri România 07:47
România cumpără o corvetă din Turcia. Suma impresionantă plătită de statul român pentru a se alinia NATO, dezvăluită de Ionuț Moșteanu
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector la UBB II: Cum a trimis cea mai bună facultate din țară să aibă activități didactice pe un deal de lângă Cluj-Napoca
Exclusiv
Știri România 07:00
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector la UBB II: Cum a trimis cea mai bună facultate din țară să aibă activități didactice pe un deal de lângă Cluj-Napoca
Parteneri
Anchetatorii germani susțin că fostul șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a fost implicat în sabotarea Nord Stream
Adevarul.ro
Anchetatorii germani susțin că fostul șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a fost implicat în sabotarea Nord Stream
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru beneficiarii pensiilor de serviciu
Fanatik.ro
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru beneficiarii pensiilor de serviciu
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Reacția Oanei Roman când a văzut cât costă o sticlă de suc de 250 ml, la o terasă. „A luat-o lumea razna definitiv”
Stiri Mondene 08 sept.
Reacția Oanei Roman când a văzut cât costă o sticlă de suc de 250 ml, la o terasă. „A luat-o lumea razna definitiv”
Ce se va întâmpla în prima ediție MasterChef 2025, sezonul 10. Ștefan Măchiță, inginer aerospațial, le ridică semne de întrebare juraților
Stiri Mondene 08 sept.
Ce se va întâmpla în prima ediție MasterChef 2025, sezonul 10. Ștefan Măchiță, inginer aerospațial, le ridică semne de întrebare juraților
Parteneri
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"
ObservatorNews.ro
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Parteneri
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
GSP.ro
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
GSP.ro
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
Parteneri
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Mediafax.ro
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Cadavrul unui tânăr de 32 de ani a fost descoperit printre mormintele unui cimitir din Petroșani
KanalD.ro
Cadavrul unui tânăr de 32 de ani a fost descoperit printre mormintele unui cimitir din Petroșani

Politic

Promisiunea lui Ilie Bolojan pentru banii economisiți prin tăierile din educație: „Nu vor fi luați și duși în altă parte”
Politică 08 sept.
Promisiunea lui Ilie Bolojan pentru banii economisiți prin tăierile din educație: „Nu vor fi luați și duși în altă parte”
Mișcări de trupe pentru Congresul PSD. Femeile avansate în funcții-cheie pentru a-i consolida lui Sorin Grindeanu puterea internă
Exclusiv
Politică 08 sept.
Mișcări de trupe pentru Congresul PSD. Femeile avansate în funcții-cheie pentru a-i consolida lui Sorin Grindeanu puterea internă
Parteneri
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Spotmedia.ro
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat oficial în Giulești. Update exclusiv
Fanatik.ro
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat oficial în Giulești. Update exclusiv
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă