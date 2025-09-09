„Nicio sancțiune nu va putea forța Federația Rusă să-și schimbe poziția consecventă despre care președintele nostru a vorbit în repetate rânduri”, a spus Dmitri Peskov, conform Kyiv Independent.

Afirmația purtătorului de cuvânt al Kremlinului vine în contextul în care Uniunea Europeană lucrează la al 19-lea pachet de sancțiuni, vizând băncile și sectorul energetic din Rusia, conform Bloomberg. Totodată, președintele american Donald Trump a amenințat cu sancțiuni asupra petrolului rusesc, dar acestea nu au fost încă implementate.

Conform lui Peskov, sancțiunile „s-au dovedit a fi absolut inutile în ceea ce privește exercitarea presiunii asupra Rusiei”. Totuși, măsurile restrictive au afectat economia Rusiei, reducând comerțul internațional și limitând veniturile din petrol, esențiale pentru finanțarea războiului.

După o creștere economică inițială susținută de industria de apărare, economia Rusiei se confruntă cu dificultăți. Inflația ridicată, încetinirea creșterii economice și ratele dobânzilor aproape record au generat incertitudine. Totuși, Moscova nu a dat semne că ar renunța la războiul din Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a refuzat în mod repetat să participe la o întâlnire față în față cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, mediată de Donald Trump.

În plus, șeful Statului Major General al armatei ruse, Valeri Gerasimov, a susținut pe 30 august că „îndeplinirea sarcinilor (invaziei pe scară largă a Ucrainei) de către Grupul Comun de Trupă va continua prin desfășurarea de acțiuni ofensive”.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile asupra orașelor ucrainene. În noaptea de 7 septembrie, Moscova a lansat cel mai mare atac cu drone asupra Ucrainei. Cel puțin 5 oameni au murit și 44 au fost răniți.

După atacul masiv asupra capitalei Ucrainei, Zelenski a declarat că Ucraina „mizează pe o reacție puternică din partea Americii. De asta este nevoie”.

Între timp, oficialii americani au devenit tot mai critici față de atacurile Rusiei asupra civililor, iar Trump a sugerat că este pregătit să lanseze o „a doua fază” a sancțiunilor împotriva Moscovei.

