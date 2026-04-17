Radare inteligente pentru controlul traficului

Inteligența artificială începe să fie folosită pe scară largă pe drumurile europene. Din 13 aprilie, autoritățile locale din Sussex, unul dintre cele 39 de Comitate istorice ale Angliei, au activat oficial o rețea de camere inteligente care schimbă radical modul de monitorizare a traficului.

Nu mai este vorba despre radarele clasice de viteză, ci despre dispozitive de nouă generație, dotate cu tehnologie bazată pe inteligență artificială care pot „vedea” în interiorul vehiculelor aflate în trafic.

Sistemul permite sancționarea unor comportamente care, până acum, erau dificil de dovedit.

Cum funcționează camerele cu AI

Conform publicației Adnkronos, tehnologia este furnizată de compania Acusensus și include camere de înaltă rezoluție și senzori cu infraroșu. Acestea pot capta imagini clare prin parbrizul oricărui vehicul, indiferent de condițiile de lumină.

Sistemul funcționează permanent, 24 de ore din 24, atât ziua, cât și noaptea, și în orice condiții meteo: ploaie, ceață sau lumină puternică.

Algoritmul analizează instant imaginile pentru a identifica două tipuri de abateri: folosirea telefonului mobil în timpul condusului și neutilizarea centurii de siguranță de către ocupanți.

Proiectul este finanțat din fonduri pentru siguranță rutieră ale poliției din Sussex, inclusiv din veniturile obținute din cursuri de reeducare rutieră.

Ofensiva împotriva „Fatal Five”

Autoritățile din Sussex susțin că scopul sistemelor nu este creșterea veniturilor din amenzi, ci reducerea accidentelor rutiere.

Datele din ultimul an arată amploarea problemei: 82 de accidente au fost cauzate de utilizarea telefonului mobil și 214 persoane au fost rănite din cauza neutilizării centurii de siguranță

Potrivit unui comunicat al Poliției din Sussex, aceste măsuri fac parte dintr-o strategie mai amplă care vizează combaterea celor cinci cauze principale ale accidentelor mortale, cunoscute drept „Fatal Five” (cinci infracțiuni fatale – n.r.):

  • excesul de viteză
  • neutilizarea centurii de siguranță
  • conducerea distrasă, în special de dispozitive electronice
  • conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor
  • comportamente periculoase sau imprudente la volan.

După câteva săptămâni de funcționare, noile radare inteligente vor fi revizuite și evaluate.

Critici: „Nu previne accidentele”

Reprezentanții Unione Nazionale Consumatori (UNC), cea mai veche și una dintre cele mai mari asociații italiene de protecție a consumatorilor, critică însă acest tip de monitorizare.

„Din păcate, ceea ce era regula generală – sancționarea imediată a unei abateri – a devenit o excepție”, a declarat Massimiliano Dona, președintele UNC.

Potrivit acestuia, controalele de la distanță au înlocuit prezența agenților în trafic, ceea ce reprezintă „un pas înapoi” în materie de siguranță. El susține că un șofer care folosește telefonul sau conduce cu viteză excesivă reprezintă un pericol în acel moment și ar trebui oprit imediat.

„O amendă primită după 90 de zile este mai bună decât nimic, dar nu ajută la prevenirea accidentelor. Se sancționează ulterior, când adesea este prea târziu”, a explicat acesta.

În același timp, reprezentanții consumatorilor subliniază că orice tehnologie de control trebuie să respecte două principii esențiale: dispozitivele să fie omologate de autorități și să fie garantate dreptul la apărare și protecția datelor personale. Un exemplu invocat este cel al imaginilor folosite ca dovadă pentru trecerea pe roșu, care ar trebui să fie suficient de clare și relevante pentru a demonstra fără echivoc abaterea.

La sfârșitul anului trecut, o „anomalie tehnică” identificată la peste 150 de radare cu viteză variabilă din Marea Britanie a dus la anularea a aproximativ 36.000 de amenzi de circulație, după ce s-a constatat că șoferii au fost sancționați pe nedrept încă din 2021, din cauza unui software care nu actualiza la timp limitele de viteză.

Creștere dramatică a cazurilor de viteză excesivă

Din 2021, în Marea Britanie s-a înregistrat o creștere dramatică a cazurilor de viteză excesivă, pe care experții au atribuit-o creșterii numărului de camere de supraveghere pe autostrăzile inteligente.

Cifrele oficiale arată o creștere cu 10% a numărului de persoane condamnate pentru infracțiuni de viteză, iar numărul celor care participă la cursuri de conștientizare a vitezei a crescut cu o treime, de la 1,39 de milioane la 1,84 de milioane de șoferi în 2024.

Numărul de notificări de amenzi fixe emise a crescut, de asemenea. Conform cifrelor de la Ministerul de Interne, 96% dintre cei 2,71 de milioane de șoferi prinși cu viteză excesivă în Anglia și Țara Galilor în 2023 au fost detectați de camerele de supraveghere a vitezei.

